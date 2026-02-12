Confirmado: a partir de marzo, las Patentes bonaerenses comenzarán a pagarse todos los meses

El nuevo calendario de ARBA estipula diez cuotas mensuales para el impuesto automotor en Buenos Aires

Desde marzo, la provincia de Buenos Aires implementa un nuevo esquema para el pago del impuesto automotor, que modifica la frecuencia y las modalidades de abono para los propietarios de vehículos. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que el tributo, tradicionalmente bimestral, pasará a liquidarse todos los meses. Este cambio introduce la posibilidad de pagar la patente en diez cuotas mensuales, desde marzo hasta diciembre, o bien en un solo pago anual.

La decisión oficial responde a una estrategia de facilitar la gestión financiera de los contribuyentes. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la modificación busca que las familias puedan organizarse mejor económicamente, ya que la facturación bimestral solía concentrar los pagos y generar dificultades en la administración del presupuesto doméstico. Desde marzo, los contribuyentes recibirán diez facturas, una por mes, lo que distribuye la carga impositiva de manera más uniforme a lo largo del año. Girard señaló que el propósito es aliviar el impacto que generaba la acumulación de dos meses en una sola boleta.

El funcionario detalló que la implementación del pago mensual requirió una modernización tecnológica en los sistemas de ARBA, proceso que demandó tiempo y actualización de herramientas internas. Una vez alcanzada la capacidad operativa para esta transición, la agencia avanzó con el nuevo cronograma. Además, adelantó que el objetivo es trasladar este formato a otros impuestos, como el inmobiliario, en un futuro próximo.

El calendario de vencimientos para el año 2026 ya fue publicado y establece que la primera cuota mensual y la opción de pago anual estarán disponibles a partir del 10 de marzo. Los vencimientos siguientes mantienen fechas fijas mensuales: la segunda cuota vence el 9 de abril, la tercera el 7 de mayo, la cuarta el 9 de junio, la quinta el 8 de julio, la sexta el 11 de agosto, la séptima el 10 de septiembre, la octava el 9 de octubre, la novena el 10 de noviembre y la décima el 10 de diciembre. Estas fechas permiten prever y ordenar el cumplimiento fiscal durante todo el período.

El esquema de pago mensual no modifica el monto total del impuesto a abonar en el año. Lo que cambia es la frecuencia y el modo en que se presenta la obligación, con el objetivo de hacer más previsible el impacto en la economía familiar. Según Girard, la propuesta tuvo que esperar hasta contar con el soporte tecnológico necesario, ya que el sistema anterior no permitía una facturación mensual sin inconvenientes.

En cuanto al cálculo del impuesto automotor, ARBA precisó que el sistema vigente para 2026 se apoya en una estructura de tramos y alícuotas progresivas, basadas en la valuación fiscal de cada vehículo, el tipo de uso y parámetros establecidos en la Ley Impositiva 2026. A diferencia de años anteriores, el número de escalas se redujo de quince a cinco, con el objetivo de simplificar el proceso y dar mayor transparencia al contribuyente sobre el importe a pagar.

El sistema de cálculo para la patente bonaerense incorpora cinco tramos y alícuotas progresivas desde 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escala para determinar el impuesto comienza con una alícuota del 1% sobre el valor fiscal para vehículos hasta $14.100.000. El segundo tramo, de $14.100.000 a $18.700.000, suma una cuota fija de $141.000 más el 2% sobre el excedente de ese monto. El tercer segmento, de $18.700.000 a $26.100.000, aplica una cuota fija de $233.000 más el 3% sobre el excedente. Para valores entre $26.100.000 y $53.900.000, la cuota fija asciende a $455.000 y la alícuota, al 4% sobre el excedente. Finalmente, para vehículos superiores a $53.900.000, corresponde una cuota fija de $1.567.000 y un 4,5% sobre el excedente.

Este sistema progresivo establece que cada porcentaje se aplica solo sobre el tramo que excede el mínimo de cada escala, de modo que quienes poseen vehículos de mayor valuación fiscal abonan montos superiores, pero sin que la alícuota se aplique sobre el valor total del rodado. Las nuevas escalas rigen tanto para autos particulares como para otras categorías, según lo dispuesto por la Ley Impositiva 2026.

En cuanto a los vehículos con uso comercial o laboral, como utilitarios, pickups y camionetas de trabajo, existe la posibilidad de tributar bajo un régimen alternativo. Para acceder a esta opción, los propietarios deben acreditar que el vehículo está vinculado a una actividad registrada en Ingresos Brutos y aportar la documentación correspondiente, incluyendo el pago del Impuesto de Sellos, cuando corresponda. Si el contribuyente no cumple con estos requisitos, el vehículo queda incluido en el régimen general, como si se tratara de un uso particular. En cambio, quienes puedan demostrar el destino laboral del rodado acceden a alícuotas diferentes, normalmente más bajas que las del régimen general.

La provincia de Buenos Aires gestiona el cobro del impuesto automotor durante los primeros diez años de antigüedad del vehículo, siempre que esté radicado en la jurisdicción bonaerense. Luego de ese plazo, la responsabilidad de la recaudación pasa a los municipios locales, que aplican el mismo sistema de tramos y alícuotas dispuesto por la normativa provincial.

Para simplificar el cumplimiento tributario, ARBA habilitó diversos canales de pago: los contribuyentes pueden descargar las boletas de manera digital y abonar online, mediante tarjetas de crédito o débito, o utilizando códigos electrónicos generados por el sistema. Estas alternativas buscan reducir la necesidad de trámites presenciales y facilitar el acceso a la información fiscal. Las boletas están disponibles en los canales digitales oficiales, con la posibilidad de imprimirlas o pagarlas electrónicamente desde cualquier dispositivo habilitado.

En una entrevista con Radio Provincia, Cristian Girard sostuvo que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado” en concepto de patente. Según su explicación, durante 2025 el impuesto automotor registró un aumento significativo porque la legislatura no aprobó la ley impositiva ese año, lo que generó un desajuste entre las valuaciones y las alícuotas. Girard remarcó que el problema surgió por la falta de legislación adecuada y que la situación se corrigió para 2026, tras la aprobación del proyecto enviado por el gobernador. El funcionario aclaró que la única excepción corresponde a vehículos de alta valuación, que continuarán tributando montos superiores en comparación con el año anterior.

Las disposiciones para el pago de la patente automotor en la provincia de Buenos Aires buscan una mayor previsibilidad para los contribuyentes, al tiempo que simplifican la estructura de cálculo y los mecanismos de pago. La actualización tecnológica de ARBA y la publicación anticipada del calendario permiten que los usuarios organicen sus obligaciones tributarias con mayor antelación y accedan a información clara sobre montos y fechas.