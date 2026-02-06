Cuándo se paga la patente de 2026 en la provincia de Buenos Aires: el calendario completo de vencimientos

ARBA estableció el calendario oficial con todas las fechas de vencimiento del impuesto automotor para 2026 en la provincia de Buenos Aires

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) divulgó el calendario completo con las fechas en que deberán abonarse las patentes de automotores durante el año 2026. El cronograma incluye la opción de pagar el tributo en un pago anual o en hasta diez cuotas mensuales, con inicio en marzo y cierre en diciembre. Las autoridades fiscales también precisaron el sistema que aplicarán para establecer cuánto debe pagar cada propietario de un vehículo, en función de la valuación fiscal, el tipo de uso y otros parámetros definidos en la Ley Impositiva 2026.

El impuesto automotor en la provincia bonaerense no se calcula con una tasa única sobre el valor total del vehículo, sino que se determina a partir de una estructura que combina tramos de valuación con diferentes alícuotas, que se aplican únicamente sobre el excedente de cada tramo. Este sistema de escalas se redujo respecto del año anterior, con la finalidad de simplificar la determinación del monto a pagar. ARBA publicó el calendario de vencimientos tras la difusión de la normativa que regula las alícuotas y los tramos que regirán este año.

Fechas de vencimiento de las patentes 2026

La primera fecha en la que se podrá pagar el impuesto automotor en la provincia de Buenos Aires —tanto para quienes elijan abonar la cuota 1 como para quienes opten por el pago anual en un solo trámite— será el 10 de marzo de 2026. A partir de ese día, los contribuyentes podrán cumplir con la primera obligación del año. El resto de las cuotas se distribuirá a lo largo de los meses siguientes, siempre con fechas fijas establecidas por ARBA.

El calendario oficial con todas las fechas de vencimiento para las 10 cuotas del año 2026 es el siguiente:

Cuota 1 y pago anual: 10 de marzo

Cuota 2: 9 de abril

Cuota 3: 7 de mayo

Cuota 4: 9 de junio

Cuota 5: 8 de julio

Cuota 6: 11 de agosto

Cuota 7: 10 de septiembre

Cuota 8: 9 de octubre

Cuota 9: 10 de noviembre

Cuota 10: 10 de diciembre

Estas fechas permiten que los propietarios de vehículos planifiquen los pagos sin concentrar todas las obligaciones en un solo mes. La primera cuota y la posibilidad de pago anual coinciden en marzo, ofreciendo a los contribuyentes que prefieran anticipar todo el tributo la oportunidad de hacerlo en esa fecha. Las boletas se pueden descargar y pagar fácilmente a través de los canales digitales que ofrece ARBA.

La Ley Impositiva 2026 definió las escalas y alícuotas que determinan cuánto paga cada vehículo según su valuación fiscal

Cómo se calculará el importe de la patente

El impuesto automotor se determina a partir del valor fiscal de cada unidad, que constituye la base sobre la cual se aplican las alícuotas correspondientes. A diferencia de las estructuras de cálculo anteriores, la Ley Impositiva 2026 redujo el número de tramos de valuación de 15 a 5 escalas principales. Cada tramo tiene un valor mínimo y una alícuota que se aplica solamente sobre el monto que excede ese piso, lo cual genera una progresividad en los pagos.

Los tramos para la determinación del impuesto y sus alícuotas son los siguientes:

Hasta $14.100.000: alícuota del 1% sobre el valor fiscal del vehículo.

De $14.100.000 a $18.700.000: cuota fija de $141.000 más 2% sobre el excedente de ese tramo.

De $18.700.000 a $26.100.000: cuota fija de $233.000 más 3% sobre el excedente.

De $26.100.000 a $53.900.000: cuota fija de $455.000 más 4% sobre el excedente.

Más de $53.900.000: cuota fija de $1.567.000 más 4,5% sobre el excedente de ese último tramo.

Este sistema establece que los vehículos con mayor valuación fiscal abonarán cuotas más altas, aunque cada alícuota se aplique únicamente sobre la parte que supera el límite inferior de cada tramo, en lugar de aplicar una tasa directa sobre el total del valor fiscal del rodado.

Las escalas vigentes aplican tanto para autos particulares como para otras categorías de vehículos, y forman parte de las determinaciones incluidas en la Ley Impositiva 2026, que ARBA refrendó al divulgar el calendario de vencimientos de este impuesto.

ARBA también incluyó precisiones para los vehículos que se destinan a uso comercial o laboral, como camionetas tipo pickup, utilitarios o camionetas de trabajo. Estos rodados no tributan automáticamente bajo la misma alícuota que los vehículos de uso particular, sino que pueden acceder a un régimen alternativo siempre que se acredite debidamente su uso productivo o profesional.

La acreditación de uso laboral exige que el vehículo esté vinculado a una actividad registrada en Ingresos Brutos y que se cuente con la documentación adecuada que respalde su función comercial. Asimismo, se debe demostrar que se cumplió con el pago del Impuesto de Sellos, cuando corresponda, para que la administración fiscal reconozca la condición de uso laboral.

Si un contribuyente no cumple con los requisitos necesarios para demostrar que su vehículo se utiliza con fines comerciales, entonces ese rodado se encuadra en el régimen regular de cálculo de la patente, como si fuera de uso particular. En cambio, si se acredita la condición laboral, el vehículo puede tributar con una alícuota distinta, generalmente más baja que la que corresponde al régimen general.

Antigüedad de los vehículos y jurisdicción de cobro

La provincia se encarga de cobrar el impuesto automotor durante los primeros diez años de antigüedad de un vehículo, siempre que esté registrado en la jurisdicción bonaerense. Transcurrido ese plazo de diez años desde la primera patentación, la responsabilidad del cobro del impuesto recae en los municipios locales, aunque con el mismo esquema de cálculo vigente.

De este modo, ARBA conserva la recaudación de las patentes de los vehículos más recientes o en uso activo hasta que alcanzan la antigüedad establecida. Luego de ese período, los municipios deben gestionar las obligaciones tributarias de los dueños de rodados con más de diez años, aplicando el sistema de tramos y alícuotas ya vigente.

Formas de pago y canales habilitados

Los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires pueden cumplir con la obligación del pago de la patente utilizando diferentes canales que ARBA habilitó para facilitar los trámites. Entre las opciones disponibles se encuentran el pago online a través de la plataforma digital oficial de la agencia, el uso de códigos de pago electrónico que se generan desde el sistema y también la posibilidad de abonar con tarjetas de crédito o débito.

Estas alternativas buscan simplificar el proceso de cumplimiento tributario y evitar que los contribuyentes deban trasladarse a oficinas físicas para tramitar y pagar el impuesto. La descarga de las boletas se realiza de forma digital, con la opción de imprimirlas o abonar de manera electrónica en el momento.