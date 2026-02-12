Autos versus combustible: cuál fue el precio que más aumentó en los últimos 3 años

Aunque los autos tienen precios altos, si se los compara con el combustible o la hamburguesa más conocida, en tres años aumentaron casi un 25% menos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La idea de tener autos caros en la Argentina no sólo se alimenta desde los consumidores, sino también desde las autoridades del Gobierno. Como se sabe, el precio de un auto 0 km tiene un impacto aproximado al 50% de impuestos, con lo que aquella frase de “te compras un auto y le compras otro al Estado” está más vigente que nunca.

Sin embargo, una mirada comparativa con los precios de tres años atrás, cuando el Gobierno de Alberto Fernández todavía tenía un año por delante y ya había pasado más de un año desde la tardía salida de la cuarentena por el Covid, permite evaluar si los autos están más caros o más baratos respecto a una variable directamente relacionada con su uso: el litro de combustible.

Esta referencia no es usada caprichosamente, porque es la medida que, por ejemplo, se usa como método de actualización para las famosas U.F. (Unidades Funcionales) con las que se calcula el monto de las multas de tránsito en Argentina.

Si se toma el valor del litro de nafta Súper de YPF en febrero de 2023, que era $163,10, y se compara con el precio promedio de los 5 autos más vendidos y accesibles del mercado en ese momento, $4.524.160, el costo promedio de adquisición de uno de esos 0km era de 27.739 litros de nafta.

Los autos más accesibles del mercado subieron un 25% menos que el combustible

Haciendo el mismo ejercicio hoy, con el litro de nafta Súper YPF en CABA con un precio de $1597, el precio promedio de los mismos cinco modelos ahora es $33.155.480 y representaría gastar 20.761 litros de combustible. Esto significa que los autos aumentaron un 25,1% menos que los combustibles.

Los autos que se tomaron para la referencia son la versión más accesible de los modelos Toyota Yaris, el Fiat Cronos, Peugeot 208, Chevrolet Onix (Joy vs Onix) y Volkswagen Polo (Trend vs Track).

Pero hay un dato que no se puede desconocer. En febrero de 2023, el dólar blue tenía un precio de USD 380, con lo que el mismo precio promedio de los autos equivalía a USD 11.900. Pero el dólar blue actual cotiza en $1.440, con lo cual el precio promedio de los autos es de USD 23.025.

Lo que aumentó, una vez más, no fueron los autos sino la variable de comparación. El litro de combustible costaba USD 0,43 en febrero de 2023 y hoy cuesta USD 1,10 por unidad, un 155% de aumento, mientras que los autos en dólares aumentaron en promedio un 93%.

Pero más allá de esa referencia, el litro de nafta Súper aumentó en 3 años un 879% y los autos un 633%. Y si se quiere tomar una referencia externa al mundo de los autos, un combo Big Mac pasó de $1.740 a $17.500 en los mismos tres años, registrando un aumento del 905%.

Un combo de hamburguesa Big Mac aumento un 905% en tres años (ShutterStock)

Variables y atenuantes

Habrá quienes digan, con justa razón, que en el caso del precio del litro de nafta, durante buena parte del Gobierno de Alberto Fernández estuvo congelado el aumento del impuesto a los combustibles, que luego se empezó a actualizar progresivamente al asumir el actual Gobierno de Javier Milei.

Pero del mismo modo se debería recordar que entre 2022 y 2023 fue cuando el mercado automotor tenía los famosos precios “topeados” para que los autos más accesibles no pagaran el impuesto al lujo que los afectaba en la escala 1.

La pregunta es si hay margen para bajar el precio de los autos realmente o es una ilusión que tienen los usuarios y fomentan los políticos para encontrar un “chivo expiatorio”.

“Nosotros tenemos una gran contra, que es la de publicar los precios de venta de cada mes y que todo el mundo pueda hacer cuentas con nuestros productos. El litro de leche no se publica todos los meses, lo que nos expone injustamente a los fabricantes de automóviles. Casi siempre el aumento de los autos va por debajo de la inflación o del ajuste del dólar, pero pareciera que eso no se ve”, dijo a Infobae un alto ejecutivo de una automotriz líder en Argentina.