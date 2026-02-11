Reservas: a pesar de las compras del BCRA, se agrandó la distancia con la meta del FMI

Hay expectativas por anuncios por parte del Ministerio de Economía, tras el encuentro de Luis Caputo con Javier Milei.

El debut de la fase cuatro del programa económico fue bueno y, en lo que va del año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró más de USD 1.600 millones, lo que llevó a que las reservas internacionales brutas se ubicaran en USD 45.232 millones generando alivio en el mercado. Pero, a pesar de ello, las reservas netas —en los últimos meses— se alejaron de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se encuentra en negociación durante la segunda revisión.

La acumulación de dólares en el primer tramo de 2026 muestra un ritmo insuficiente frente a las metas acordadas con el Fondo, según datos oficiales y estimaciones privadas consultadas por Infobae. Además, para el último pago al organismo internacional, el BCRA utilizó reservas propias y redujo a USD 651 millones la acumulación neta de dólares en lo que va de 2026.

Este dato cobra relevancia en el contexto de negociaciones con el FMI, que, según fuentes oficiales, aún continúa en la Buenos Aires, Argentina. En donde todos los focos están en la meta de acumulación de reservas internacionales negativas que se incumplió para diciembre pasado (era de USD -2.600 millones).

Reservas internacionales netas

Según la consultora Eco Go, el BCRA tiene reservas internacionales netas por USD -9.856 millones al 10 de febrero de 2026, según la metodología FMI (identificada como RIN TMU FMI), donde se restan los pasivos emitidos a menos de un año (no entran los repos) y los desembolsos netos del FMI. La distancia respecto de la meta de acumulación de diciembre de 2025 es significativa: la brecha se ubica en USD 6.532 millones respecto del objetivo establecido (-USD 2.600 millones), una diferencia que genera preocupación en el mercado y en los despachos oficiales.

Desde la consultora Eco Go, su director Sebastián Menescaldi explicó que “las reservas netas en la metodología del FMI caen por pagos a bonistas y mayor endeudamiento”. Menescaldi precisa que el cálculo bajo este criterio solo considera como pasivos los emitidos originalmente a menos de un año, excluye los repos y descuenta los desembolsos netos del FMI. “Están a algo más de USD 6.500 millones de la meta acordada hoy. Esto tiene varios asteriscos. Hay operaciones que hizo el BCRA que no conocemos”, agregó en diálogo con Infobae.

El último préstamo con bancos internacionales por USD 3.000 millones que tomó el BCRA para afrontar el pago a los bonistas de enero por USD 4.200 millones no se descontaría. Según pudo saber Infobae, con fuentes del mercado en off the record, de ese repo vencen USD 1.000 millones en octubre 2026 y USD 4.000 millones en enero 2027.

Si se observa la serie, cuando asumió Javier Milei en diciembre de 2023, las reservas internacionales netas se ubicaban en USD -11.464 millones. Luego, en diciembre de 2024, aumentaron a USD -2.222 millones, pero tuvieron un repunte en abril a USD -6.287 millones con la caída de divisas (pasaron de USD 21.030 millones a USD 16.651 millones).

La clave para el equipo económico, para acercarse a la meta con el FMI en los próximos meses y, a la vez, lograr que la inflación retome el sendero de la desaceleración, será mantener la situación actual: que no haya saltos cambiarios. Aunque el BCRA realiza compras sostenidas de reservas, desde enero el dólar se mantiene estable, incluso en las últimas jornadas bajó y el martes cerró el minorista en $ 1.425 y el mayorista en $ 1.406.

El martes volvieron a caer las cotizaciones y el dólar oficial se aleja cada vez más del techo de la banda.

En la segunda revisión, se fijó, que para el primer trimestre de 2026, el BCRA debía tener reservas internacional netas por USD -3.100 millones, cuando antes de la primera le exigía que tuviera positivas, USD 900 millones (una diferencia de USD 4.000 millones). Mientras que, para el cuarto, la meta es de USD 8.400 millones (antes era USD 10.400 millones, diferencia de USD -2.000 millones). Pero ahora todos esos objetivos se encuentran en revisión.

Según pudo saber Infobae con un funcionario de primera línea, el martes el equipo económico estuvo reunido con la misión del FMI que llegó al país el jueves pasado. “Están muy contentos, se van en los próximos días”, comentó mientras subía las escaleras del hall central del Palacio de Hacienda cerca de las 18 horas. Un par de horas después, por ese mismo lugar pasó el viceministro de Economía, Luis Daza, acompañado por Leonardo Madcur, quienes prefirieron no hacer declaraciones.

Debate y dudas sobre el cálculo

Pero la metodología de cálculo es motivo de debate entre analistas privados y autoridades económicas. Mientras algunas consultoras ajustan las cifras a partir de información pública y datos parciales sobre la composición de las reservas, otras introducen supuestos sobre la valuación de ciertos activos y la contabilización de pasivos contingentes.

La economista de LCG, Florencia Iragui, aporta una visión alternativa: “Ayer, las reservas netas según el criterio del FMI se ubicaron en torno a los USD -16,1 mil millones. De esta manera, difiere de las reservas netas calculadas por nosotros, ya que descuenta los desembolsos y la diferencia de cotización entre el inicio del acuerdo y la actualidad. Las reservas internacionales netas en nuestras estimaciones estarían levemente por encima del cero, unos USD 100 millones con datos parciales sobre la composición de las reservas en los últimos días, como por ejemplo los encajes”.

Una postura similar tiene la directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, para quien no correspondería restar el préstamo del FMI porque netamente el BCRA recibió la capitalización de los dólares y la deuda es del Tesoro, no del BCRA. “Hay temas que tienen que ver con los criterios contables y otra cosa es cómo queda el respaldo de las reservas, cuáles puede utilizar efectivamente el BCRA”, comentó.

Pero hay quienes tienen dudas sobre cuál será el tratamiento del swap con Estados Unidos de cara a las próximas metas de reservas netas que se fijen con el FMI. “Cuando se definió el acuerdo con el Fondo y las metas de reservas fueron fijadas, no existía el swap; por lo tanto, no había un ajuste por deuda con Norteamérica; había ajustes por deudas de corto plazo, no iban a contar como aumento de las reservas si el Gobierno tomaba un crédito a menos de un año. Pero no había especificaciones sobre si se le pedía a Estados Unidos para pagarle al Fondo”, comentó un exfuncionario del Ministerio de Economía, para quien, cuando ahora se redefinan los objetivos, se va a agregar que es neta de cualquier desembolso que se haga del swap. Porque, de no ser así, con el mero pedido de giro de los dólares, se cumpliría.