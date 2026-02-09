Economía

El Banco Central compró USD 176 millones y suma más de USD 1.600 millones en 2026

La autoridad monetaria hilvanó 26 jornadas consecutivas con saldo comprador tras adquirir USD 176 millones este lunes. Las reservas internacionales volvieron a superar los 45.000 millones de dólares

Guardar
El BCRA encadenó 26 jornadas
El BCRA encadenó 26 jornadas consecutivas con compras de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 26 jornadas seguidas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras comprar USD 176 millones este lunes. Desde el inicio de 2026, la autoridad monetaria superó los USD 1.600 millones, lo que equivale a más del 16% de la meta anual de compra de moneda extranjera.

En este lapso de 26 ruedas, las adquisiciones totalizaron USD 1.650 millones, en el contexto de la denominada “fase 4” del actual programa económico. Para estas operaciones, la entidad emite pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, manteniendo la liquidez y evitando presiones sobre las tasas de interés.

Las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.323 millones, con un incremento diario de 383 millones de dólares. El stock de divisas extranjeras llegó a un máximo desde agosto de 2021, alcanzando USD 46.240 millones durante el último mes, impulsado en parte por el aumento en el precio internacional del oro, que hoy cotiza más de USD 5.000 la onza. Este activo, valorado como refugio ante la volatilidad global, incide directamente en el balance del BCRA, que actualmente dispone de unas 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

El ritmo de compras se sostiene gracias a la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda por parte de empresas privadas. El Banco Central estima que aún resta el ingreso de unos USD 3.600 millones por colocaciones externas de compañías, ampliando la oferta de dólares en el mercado oficial. Según PwC, en 2025 las empresas locales emitieron deuda por más de USD 20.000 millones, lo que contribuyó a la estabilidad cambiaria de ese año.

Las proyecciones oficiales para 2026 sitúan las compras netas de divisas entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del avance de la remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la consolidación de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de dólares. La autoridad monetaria ya superó el 14% del objetivo anual.

El BCRA definió un límite diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para la compra de divisas, con el propósito de resguardar la estabilidad del tipo de cambio. En ocasiones, este margen fue excedido, hecho que fuentes privadas atribuyen a operaciones realizadas fuera del mercado mayorista tradicional.

La entidad aclaró que tiene la facultad de comprar divisas fuera del circuito mayorista, negociando en forma directa con empresas o instituciones, a fin de evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones
  • 9 de febrero: USD 176 millones

El dólar profundiza la baja

El volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) ascendió este lunes USD 430,9 millones, una cifra acorde al patrón estacional de las exportaciones. El dólar mayorista bajó 16 pesos, equivalente a una caída del 1,1% en la jornada, y cerró en $1.416, el valor más bajo desde el 19 de noviembre, cuando se ubicó en 1.406,50 pesos.

En 2026, el tipo de cambio oficial acumula una caída de 39 pesos, lo que representa un retroceso del 2,7 por ciento. Para este lunes, el Banco Central estableció un techo en su esquema cambiario de $1.578,71, situando al dólar mayorista 162,71 pesos o un 11,5% por debajo de ese límite. Este diferencial es el más amplio desde el 20 de agosto, cuando alcanzó un 12,5 por ciento.

Temas Relacionados

Banco CentralBCRAReservasDólaresSantiago BausiliÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por el Mundial 2026, Aerolíneas lanza vuelos desde el interior a Miami y aumenta casi 100% su oferta

El mayor evento del futbol global se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La línea conectará la Argentina con todas las sedes donde juegue la Selección Nacional

Por el Mundial 2026, Aerolíneas

Autos importados más baratos: qué diferencias hay entre el cupo para híbridos y eléctricos y el acuerdo con EEUU

Aunque un esquema permite importar vehículos sólo a empresas y el otro también a particulares, el acuerdo con Estados Unidos baja un 30% más de impuestos que el que usan las marcas chinas

Autos importados más baratos: qué

El dólar profundizó la caída y tocó un mínimo en casi tres meses

La divisa al público bajó a $1.440, un mínimo desde el 19 de noviembre. En el mercado mayorista cayó a $1.416, para alejarse del techo de las bandas cambiarias

El dólar profundizó la caída

Morosidad: las deudas de las familias le ponen freno al crédito y al repunte de la actividad

El aumento en la irregularidad de los préstamos de los hogares impacta en el flujo bancario nacional y condiciona nuevas líneas de financiamiento. Cuál es el atajo que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo en mente

Morosidad: las deudas de las

La dueña de Google sale a colocar bonos con plazos de hasta 100 años para financiar proyectos de IA

La matriz de Google busca recaudar unos USD 15.000 millones, con una venta de títulos nominados en dólares, libras esterlinas y francos suizos

La dueña de Google sale
DEPORTES
Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar

Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar su retiro en una entrevista en vivo: “Me voy a poner nervioso, capaz hasta lloro”

Las razones por la que Cristiano Ronaldo levanta su protesta en Arabia Saudita: el gesto desconocido con los empleados de su club

Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: el mensaje de su ex esposa

Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

TELESHOW
Boy Olmi habló del presente

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

INFOBAE AMÉRICA

Andrés Malamud: “Si ganaba el

Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”

Cuál es el vínculo entre el sable de San Martín y la familia que fue a la Justicia para frenar el traslado

Nueve de cada diez muestras de agua en ríos de Napo en Ecuador revelaron contaminación crónica asociada a la minería

Colapsó el techo de un hospital público en Guayaquil en medio de la crisis sanitaria de Ecuador

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear