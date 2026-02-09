El Banco Central compró USD 176 millones y suma más de USD 1.600 millones en 2026

El BCRA encadenó 26 jornadas consecutivas con compras de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 26 jornadas seguidas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras comprar USD 176 millones este lunes. Desde el inicio de 2026, la autoridad monetaria superó los USD 1.600 millones, lo que equivale a más del 16% de la meta anual de compra de moneda extranjera.

En este lapso de 26 ruedas, las adquisiciones totalizaron USD 1.650 millones, en el contexto de la denominada “fase 4” del actual programa económico. Para estas operaciones, la entidad emite pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, manteniendo la liquidez y evitando presiones sobre las tasas de interés.

Las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.323 millones, con un incremento diario de 383 millones de dólares. El stock de divisas extranjeras llegó a un máximo desde agosto de 2021, alcanzando USD 46.240 millones durante el último mes, impulsado en parte por el aumento en el precio internacional del oro, que hoy cotiza más de USD 5.000 la onza. Este activo, valorado como refugio ante la volatilidad global, incide directamente en el balance del BCRA, que actualmente dispone de unas 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

El ritmo de compras se sostiene gracias a la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda por parte de empresas privadas. El Banco Central estima que aún resta el ingreso de unos USD 3.600 millones por colocaciones externas de compañías, ampliando la oferta de dólares en el mercado oficial. Según PwC, en 2025 las empresas locales emitieron deuda por más de USD 20.000 millones, lo que contribuyó a la estabilidad cambiaria de ese año.

Las proyecciones oficiales para 2026 sitúan las compras netas de divisas entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del avance de la remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la consolidación de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de dólares. La autoridad monetaria ya superó el 14% del objetivo anual.

El BCRA definió un límite diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para la compra de divisas, con el propósito de resguardar la estabilidad del tipo de cambio. En ocasiones, este margen fue excedido, hecho que fuentes privadas atribuyen a operaciones realizadas fuera del mercado mayorista tradicional.

La entidad aclaró que tiene la facultad de comprar divisas fuera del circuito mayorista, negociando en forma directa con empresas o instituciones, a fin de evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

El dólar profundiza la baja

El volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) ascendió este lunes USD 430,9 millones, una cifra acorde al patrón estacional de las exportaciones. El dólar mayorista bajó 16 pesos, equivalente a una caída del 1,1% en la jornada, y cerró en $1.416, el valor más bajo desde el 19 de noviembre, cuando se ubicó en 1.406,50 pesos.

En 2026, el tipo de cambio oficial acumula una caída de 39 pesos, lo que representa un retroceso del 2,7 por ciento. Para este lunes, el Banco Central estableció un techo en su esquema cambiario de $1.578,71, situando al dólar mayorista 162,71 pesos o un 11,5% por debajo de ese límite. Este diferencial es el más amplio desde el 20 de agosto, cuando alcanzó un 12,5 por ciento.