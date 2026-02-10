Economía

El gasto público cayó 5,1 puntos del PBI y alcanzó su nivel más bajo en una década

Según un informe, la reconfiguración de partidas asigna mayor peso a prestaciones sociales y reduce drásticamente fondos para infraestructura, provincias y universidades

Guardar
La obra pública fue la
La obra pública fue la más afectada, al caer 1,24% del PIB, situándose cerca de mínimos históricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto público descendió 5,1 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2025, alcanzando el 14,4% del Producto. Este nivel representa el registro más bajo de la última década y equivale a una reducción cercana al 25% respecto al gasto del año anterior.

Según el análisis de Fundación Libertad, el ajuste fiscal impulsado por el actual gobierno se enfocó especialmente en partidas ajenas a las políticas de ingresos y prestaciones sociales. La obra pública fue la más afectada, al caer 1,24% del PIB, situándose cerca de mínimos históricos.

Las prestaciones sociales no contributivas, excluyendo jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, retrocedieron 1,12% del PIB. Los subsidios económicos —que abarcan energía y transporte— pasaron a representar cerca del 1% del PIB, la mitad del nivel registrado en 2023.

Gasto del Estado Nacional como
Gasto del Estado Nacional como porcentaje del PBI

Los salarios públicos y las transferencias corrientes a provincias y universidades reflejaron caídas parecidas, de aproximadamente 0,7% del PIB cada una.

En contraste, las jubilaciones y pensiones aportaron solo una reducción de 0,13% del PIB. Sin embargo, su valor real se encuentra por debajo del de años anteriores. La única partida que exhibió crecimiento real fue la de asignaciones familiares y AUH, que se incrementaron 0,22 puntos porcentuales del PIB.

Considerando valores constantes de diciembre de 2025, los fondos para AUH y asignaciones familiares crecieron de 8,3 billones de pesos en 2023 a 10 billones en 2025, lo que implica un alza real cercana al 20%.

La caída de los subsidios económicos se mantuvo sostenida durante los dos últimos años. Fundación Libertad señaló que la suma destinada en 2025 llegó al 1% del PIB, por debajo del 1,4% de 2024 y casi la mitad del 2% de 2023. Entre 2020 y 2023, los subsidios superaron el 2% del PIB.

En este lapso reciente, los subsidios energéticos bajaron hasta representar alrededor del 0,6% del PIB y los referidos al transporte disminuyeron hasta el 0,3%, cerca de la mitad en solo dos años.

El detalle de recortes por
El detalle de recortes por partidas

La composición del gasto público muestra transformaciones notables. El peso de las partidas sociales —jubilaciones, asignaciones familiares, AUH y pensiones— aumentó desde poco más del 54% del total del gasto en 2023 hasta alcanzar el 66% en 2025.

En paralelo, los recursos asignados a transferencias corrientes y obra pública se redujeron de forma considerable.

El rediseño en la distribución del gasto público refleja un cambio de prioridades: la protección social gana centralidad, mientras se recortan recursos para subsidios, obras y transferencias a provincias y universidades.

Fundación Libertad destaca que esta nueva estructura marca el inicio de una etapa fiscal caracterizada por la menor participación de partidas alejadas de los beneficios sociales.

De acuerdo también a un informe de Analytica, en 2025 el gasto público se mantuvo en mínimos históricos, con una variación anual leve que fue de apenas 0,1% una vez descontada la inflación.

Los subsidios energéticos bajaron hasta
Los subsidios energéticos bajaron hasta representar alrededor del 0,6% del PBI. REUTERS/Irina Dambrauskas

Los mayores aumentos del gasto se concentraron en las transferencias corrientes a las provincias, que crecieron un 22%, impulsadas principalmente por las erogaciones asociadas al cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024. También se registró un incremento en el gasto en bienes y servicios, con una suba del 14,2%.

El gasto en asignaciones familiares y por hijo registró un incremento del 12%. Este aumento se atribuye principalmente al crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que subió un 18,9%. En contraste, las asignaciones familiares presentaron un alza del 2%.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, esta partida muestra una tendencia ascendente, lo que se refleja en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Según el economista Nadin Argañaraz, la AUH duplicó su capacidad de compra en los últimos dos años y sus destinatarios experimentaron el mayor aumento en el ingreso real.

Temas Relacionados

Gasto PúblicoAsignación Universal por HijoAjuste Fiscalúltimas noticias

Últimas Noticias

La UTA amenazó con un paro de colectivos para el 11 de febrero: qué sectores del país se verían afectados

El gremio lanzó una advertencia a las empresas de transporte del interior, exigiendo la implementación de un esquema salarial vigente en la zona metropolitana

La UTA amenazó con un

Ley de Inocencia Fiscal: una nueva norma de ARCA aumenta el incentivo a “sacar los dólares del colchón”

La disposición publicada este martes en el Boletín Oficial modifica el tratamiento fiscal de los intereses sobre depósitos en moneda extranjera

Ley de Inocencia Fiscal: una

Ricardo Delgado habló de la inflación: “Va a ser difícil que este año el número arranque con 0″

A horas de que se conozca el IPC de enero, el economista expuso sus proyecciones y remarcó que los procesos de desinflación son lentos

Ricardo Delgado habló de la

Cuánto le cuesta a la clase media llenar el changuito y cómo varían los precios de los alimentos entre provincias

Un relevamiento privado mostró diferencias regionales, variaciones mensuales y vínculos con ingresos formales. La inflación porteña fue del 3,1% y hoy se conocerá el IPC nacional

Cuánto le cuesta a la

Impulsan la construcción de una cuarta planta de celulosa en Uruguay: buena parte de la producción iría hacia Argentina

Un grupo inversor está definiendo qué lugar del centro del país es el elegido para producir unas 144 toneladas anuales de papel tisú para exportar

Impulsan la construcción de una
DEPORTES
Los detalles de la reunión

Los detalles de la reunión entre Juan Román Riquelme y el plantel de Boca Juniors tras la última derrota

Franco Colapinto saldrá a pista en los tests de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: horario, cómo verlos en vivo y todo lo que hay que saber

La leyenda del esquí que abandonó los Juegos Olímpicos de Invierno tras una caída sufrió una grave lesión y deberá pasar por “múltiples cirugías”

Un piloto de Fórmula 1 protagonizó un accidente de tránsito con un lujoso auto deportivo

La pelea del año en la NBA: la agresión entre dos jugadores que terminó en una batalla campal con cuatro expulsados

TELESHOW
Cami Homs celebró el cumpleaños

Cami Homs celebró el cumpleaños de su hija Francesca: inflables, decoración pastel y familia ensamblada

La emotiva despedida de Miguel Ángel Rodríguez tras su paso por MasterChef: “Voy a hacer algo que nunca hice”

La llamativa respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron por su casamiento con Rodrigo De Paul

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Narco uruguayo Luis Fernández Albín

Narco uruguayo Luis Fernández Albín inició huelga de hambre en la cárcel y otros presos se sumaron a su reclamo

Es hora de que Estados Unidos admita que tiene un problema con la marihuana

El régimen de China presiona a la justicia de Panamá y critica decisión sobre concesión de puertos

China prevé un récord de 9.500 millones de viajes por el comienzo del Año Nuevo Lunar

Preocupación y desconcierto por el paradero de Juan Pablo Guanipa: la sombra de Diosdado Cabello