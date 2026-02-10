Cuánto le cuesta a la clase media llenar el changuito y cómo varían los precios de los alimentos entre provincias

El costo del changuito mostró variaciones regionales durante enero (Imagen ilustrativa Infobae)

Llenar el changuito del supermercado volvió a reflejar en enero diferencias marcadas según la provincia: un relevamiento privado mostró que el costo de una canasta representativa de alimentos y bebidas subió con ritmos desiguales en el país y dejó al descubierto brechas concretas en el gasto mensual de las familias.

El informe elaborado por Analytica describió al changuito federal como una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia integrada por dos adultos y dos menores. La consultora explicó que la canasta utilizó exactamente los mismos productos, con igual marca y presentación, para asegurar comparabilidad entre provincias. También señaló que la metodología priorizó primeras marcas y consumos básicos, con cantidades que replicaron un patrón mensual.

Durante enero, las mayores subas del changuito se registraron en Chubut y Entre Ríos, con incrementos del 3%, seguidas por el interior de la provincia de Buenos Aires, que mostró una variación del 2,9%. En el extremo opuesto, La Rioja presentó un aumento del 1,1%, mientras que Catamarca registró la menor suba del período, con un 0,9%. Estas diferencias marcaron un mapa de variaciones regionales dentro de un mismo mes.

Qué productos subieron más

Al interior de la canasta, el relevamiento destacó incrementos generalizados en varios productos. El aceite de girasol mostró subas que oscilaron entre el 3% y el 5% en la mayoría de las provincias. Córdoba registró un aumento más moderado del 1,9%, mientras que Santa Cruz mostró una variación del 2,4%. Otro producto con incrementos extendidos fue la hamburguesa, cuyos precios subieron entre el 4% y el 7% en todo el país. En la misma línea, las salchichas registraron aumentos de entre el 2% y el 4%, aunque con menor intensidad relativa.

Un gráfico de barras muestra la variación promedio del 'changuito' en las provincias argentinas durante enero de 2026

El precio de la docena de huevos se mantuvo sin cambios en la mayoría de las jurisdicciones. La excepción se dio en la Ciudad de Buenos Aires, donde el valor mostró una baja del 1,3%. Este movimiento contrastó con el comportamiento de otros alimentos incluidos en la canasta y evidenció variaciones puntuales dentro de la estructura de precios.

En términos absolutos, el changuito más costoso se ubicó en Santa Cruz, con un valor de $911.587. Le siguieron otras provincias patagónicas: Chubut alcanzó los $903.640, Tierra del Fuego llegó a $891.399, Río Negro registró $887.034 y Neuquén mostró un total de $867.078. En el otro extremo, las compras más económicas se localizaron en Misiones, con $798.252; La Rioja, con $807.716; y Chaco, con $808.958. La dispersión de valores reflejó diferencias regionales significativas en el acceso a bienes de consumo básicos.

Al comparar los precios con el cierre de diciembre, el informe indicó que Formosa presentó el mayor aumento absoluto, con una suba de $30.481. Tierra del Fuego registró un incremento de $30.414 y Chubut mostró una variación de $27.065. En contraste, varias provincias registraron reducciones nominales: La Rioja bajó $55; Salta, $941; Corrientes, $1.879; Catamarca, $2.295; San Juan, $5.373; y Misiones, $16.849. Estos movimientos mostraron trayectorias diversas dentro del mismo período.

Analytica vinculó la dispersión de precios con el costo de vida regional. El informe señaló que la Patagonia concentró los changuitos más caros y, al mismo tiempo, registró salarios promedio más elevados dentro del sector privado formal. Santa Cruz encabezó el ranking de canastas más costosas y ocupó el segundo lugar en remuneraciones privadas, detrás de Neuquén. Bajo ese marco, la ponderación promedio del costo del changuito sobre la suma de dos salarios privados registrados en la región patagónica alcanzó el 15,7%, lo que implicó un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

La región patagónica concentró los changuitos más caros (Reuters)

La situación contrastó con el noreste argentino. Allí, los precios de la canasta resultaron más bajos, pero los salarios promedio también se ubicaron en niveles inferiores. En consecuencia, el costo del changuito representó el 29,7% de la suma de dos salarios privados registrados. Pese a esa proporción más elevada, el ratio mostró una mejora de 0,5 puntos porcentuales frente al mes previo. El informe indicó que este resultado coincidió con la Encuesta Nacional de los Hogares de 2017/18, que registró una mayor participación del gasto en alimentos y bebidas dentro del presupuesto familiar de las provincias del norte.

El relevamiento se elaboró a partir de precios online y mantuvo una canasta única para todas las jurisdicciones. Analytica remarcó que cada producto conservó la misma marca y el mismo tamaño de empaque en todas las mediciones, lo que permitió evaluar variaciones territoriales bajo un criterio uniforme.

La publicación del informe coincidió con una semana marcada por el seguimiento de indicadores de precios. El IPC CABA registró una suba del 3,1%, dato que sumó referencia a la evolución inflacionaria. En tanto, este martes se conocerá el índice nacional del Indec, luego de la polémica generada por la no difusión del nuevo indicador y la renuncia de su titular, Marco Lavagna. En ese contexto, los resultados del changuito federal aportaron una medición adicional sobre el comportamiento de alimentos y bebidas en distintas regiones del país.