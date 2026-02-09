Economía

Los gastos fijos ya representan casi el 23% de los ingresos y caen los salarios: qué se espera para el 2026

Según un informe privado, los números vinculados al poder adquisitivo continúan siendo negativos. Qué pasa con los créditos

Guardar
El ingreso disponible registró en
El ingreso disponible registró en noviembre una caída real del 1% (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión sobre los ingresos de los hogares se intensificó en los últimos meses por el avance de los gastos fijos y el peso creciente de las deudas. El ajuste en servicios y alquileres, junto a una recuperación desigual de los ingresos, configura un escenario en el que la capacidad de gasto se ve restringida.

Los gastos fijos representaron el 22,7% del ingreso en noviembre, lo que implica un incremento de 7,4 puntos porcentuales respecto de hace dos años, según estimaciones de la consultora Empiria.

Del lado de los gastos, la disminución en los precios del transporte público (0,7% en términos reales) y en el precio del agua (-1,4%) no logró compensar los aumentos registrados en la electricidad (1,4%), las expensas (0,9%) y los alquileres (0,4%).

Gastos fijos como porcentaje del
Gastos fijos como porcentaje del ingreso y evolución del ingreso disponible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, el ingreso disponible registró en noviembre una caída real del 1%, lo que representa la mayor disminución desde febrero de 2024. Desde agosto, cuando alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2023, acumula un retroceso del 2,1% en tres meses consecutivos de descenso.

Por efecto de una base de comparación baja y el arrastre estadístico generado por la recuperación de finales de 2024, señaló Empiria, se proyecta que el ingreso disponible en 2025 tendrá un aumento del 12% respecto al año anterior.

Sin embargo, la tendencia muestra una desaceleración hacia la mitad del año y una reducción en el último trimestre. En diciembre de 2025, el incremento interanual sería del 5% frente al mismo mes de 2024, pero aún quedaría 3,7% por debajo de diciembre de 2023.

Qué pasará con los ingresos en 2026

Para 2026, si la inflación continúa desacelerándose, se prevé una leve mejora del ingreso disponible, estimada en torno al 1%.

El informe destaca que aunque el ingreso disponible se redujo en todos los sectores de la población, el impacto no fue igual: para los deciles 1-4, que agrupan a quienes perciben ingresos más bajos, la caída fue del 1,2%, mientras que para la población del decil 8-10, con ingresos más altos, el ingreso disponible disminuyó un 0,9%.

En tanto, “todos los salarios se redujeron en términos reales: los registrados se redujeron 0,6% -tercera contracción consecutiva-, los del sector privado formal 0,3% y los del sector público 1,3%. Por su parte, los ingresos no registrados habrían caído 0,4% en el mes. Los ingresos no laborales, a partir de la aceleración de la inflación y su fórmula de ajuste de indexación con rezago, son los que más caen”, resaltó Empiria.

Evolución del salario real (Imagen
Evolución del salario real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, pero también dando cuenta de la crisis de ingresos, las cuotas de créditos absorben el 26,3% de la masa salarial registrada, de acuerdo con datos del Banco Central. Este porcentaje alcanza el nivel más alto en casi dos décadas. Mientras el gasto fijo utilizó cerca de ocho puntos adicionales del ingreso disponible, otros 15 puntos se destinaron al pago de cuotas.

Del total, 14,6 puntos corresponden a créditos personales, 9,3 a tarjetas de crédito, 1,7 a créditos prendarios y 0,7 a créditos hipotecarios. De esta forma, el 86% de la deuda corresponde a financiamiento de corto plazo, lo que evidencia la necesidad de los hogares por créditos de rápida resolución.

“En una economía más estable y con mayor previsibilidad, los horizontes se alargarían y el crédito de largo plazo (primero prendarios, luego hipotecarios) ganaría participación”, consideró Empiria.

Las cuotas de créditos absorben
Las cuotas de créditos absorben el 26,3% de la masa salarial registrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La reducción de la inflación es uno de los factores explicativos, por dos motivos: primero, porque sienta las bases de una economía con mayor crédito, pero, también, porque la abrupta reducción de la inflación no dio tiempo a cambiar el hábito de consumo. Con inflación alta, las cuotas se licuan y el peso en el ingreso es menor”, agregó.

Como contracara, en noviembre, la mora en los créditos bancarios volvió a alcanzar un récord, al ubicarse en el 8,8% del saldo adeudado. La irregularidad creció en todas las líneas, impulsada principalmente por los créditos personales —con una mora del 11%— y las tarjetas de crédito, que registraron un 9,2%.

En tanto, los préstamos prendarios mostraron una mora del 5,2%, 0,4 puntos por encima de octubre, mientras que el crédito hipotecario se mantuvo en torno al 1%.

Temas Relacionados

salariosingresosúltimas noticiasgastostarifas

Últimas Noticias

Expertos apoyaron la reglamentación de Inocencia Fiscal: “Hay que dejarle a la gente volver a disponer de sus ahorros”

Especialistas analizan la nueva declaración simplificada, el destino de los fondos y el impacto del régimen en quienes buscan formalizar sus ahorros

Expertos apoyaron la reglamentación de

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 3

El cronograma de pagos se organiza a partir de una segmentación según el tipo de prestación, con el objetivo de brindar previsibilidad a quienes perciben jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

ANSES: cuándo cobro en febrero

Cómo impactará en los precios de la carne el acuerdo comercial firmado con EEUU

El sector ganadero enfrenta problemas estructurales, donde la falta de oferta excede al aumento de la cuota de importación pactada con el gobierno de Donald Trump

Cómo impactará en los precios

La primera Ferrari eléctrica sorprende por su nombre y por tener mandos analógicos: cuándo empiezan las primeras entregas

Aunque su nombre de fantasía era Elettrica, este lunes se develó su verdadera denominación de la primera versión a batería de la marca italiana. El auto llegará en plena crisis de la movilidad eléctrica en todo el mundo

La primera Ferrari eléctrica sorprende

Mercados: mejoran las acciones y los bonos argentinos en Wall Street

Los ADR ganan hasta 4% tras un inicio bajista, mientras que los títulos públicos en dólares avanzan un 0,6%, con un riesgo país en los 502 puntos. El S&P Merval cede 0,5%

Mercados: mejoran las acciones y
DEPORTES
Ralf Schumacher anunció su casamiento

Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: el mensaje de su ex esposa

Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

Una foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió una figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La imagen que recorre el mundo: un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival durante una pelea

TELESHOW
Maxi López habló sin filtros

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

La contundente decisión de Homero Pettinato: “Yo elijo no exponer mi parte sentimental”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá vuelve a los mercados

Panamá vuelve a los mercados internacionales para recomprar deuda y reducir intereses

El avance de China en Guatemala

La NASA pospuso hasta el jueves el lanzamiento de la Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional

Seis días en barco para llegar a misa: la historia de la iglesia más remota del mundo

Plagio o inspiración: el origen de algunos de los riffs más icónicos del rock