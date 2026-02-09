Economía

Ganancias: el Gobierno enfrenta a los gobernadores por la recaudación en la reforma laboral

La discusión sobre el impuesto a las ganancias se instaló como el eje central de la reforma laboral, con fuertes implicancias políticas y fiscales. El tema fue analizado en profundidad en Infobae al Regreso durante el streaming en vivo

Guardar
El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral centrada en la modificación del impuesto a las ganancias para empresas

En la transmisión exclusiva de Infobae en vivo, la atención se centró en el impacto de la reforma laboral sobre el impuesto a las ganancias, una variable que, según explicó el equipo, define el futuro de las finanzas provinciales y la viabilidad del nuevo esquema propuesto por el Gobierno nacional. La llave que define el futuro de la reforma laboral es el debate sobre el impuesto a las ganancias, planteó el análisis inicial.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería, se desmenuzó la arquitectura actual del impuesto y su proyección bajo la nueva ley. Aziz introdujo el debate con una placa ilustrativa: “Hoy el esquema de impuesto a las ganancias tiene básicamente para sociedades tres tramos: los que ganan hasta 100 palos por año en materia neta, que están pagando el 25 % en concepto de impuesto a las ganancias. El tramo dos, que agrupa a los que facturan neto por año entre cien millones y mil millones de pesos, están pagando un fijo de 25 millones de pesos por año, más un 35 % sobre el excedente. Y por último, un tramo tres, que son los que facturan más de mil millones de pesos netos por año, que pagan un fijo de 300 millones de pesos más un 35 % sobre el excedente”.

El recorte propuesto por el Gobierno y la reacción de los gobernadores

Según el artículo 191 del proyecto oficial, la modificación en los tramos recae de lleno sobre las empresas de mayor facturación. “El tramo uno queda fuera. ¿Quién gana cien palos neto por mes? Bueno, un laburante no lo gana. Por eso estamos hablando de sociedades que tienen un rango de ganancia muy importante. La ley va directo a los que están en el tramo dos”, detalló Aziz en su explicación. De acuerdo al esquema, el tramo dos pasaría a pagar un veintisiete por ciento sobre el excedente, en vez del treinta por ciento actual, y el tramo tres, del treinta y cinco al treinta y uno por ciento.

La discusión no solo es técnica, sino eminentemente política. El staff de Infobae al Regreso explicó: “El proyecto está poniendo de un lado al presidente y a su gobierno y del otro a un cúmulo de gobernadores que entienden que con el proyecto así como está, habrá una merma recaudatoria en su provincia que va a dificultar la gestión como mínimo para los próximos dos años, eventualmente gobernando Milei”.

El peso real de cada tramo en la recaudación

El análisis sobre cómo se distribuye la recaudación por tramos reveló la raíz del conflicto. “Hoy tramo uno, que son los que no están contemplados en la ley, los que facturan menos de 100 millones por año, son 146 mil empresas. Es un total de 89 % de la torta completa de sociedades registradas. Pero miren lo que aportan. Aportan apenas un siete coma nueve por ciento de la torta recaudatoria”, precisó Aziz.

El proyecto oficial propone bajar
El proyecto oficial propone bajar el impuesto a las ganancias para el tramo dos de sociedades al 27%, y para el tramo tres al 31% (Maximiliano Luna)

La situación cambia drásticamente en los tramos superiores: “El tramo dos, que acá es donde la ley empieza a aplicar un efecto concreto, son 15.474 sociedades inscriptas. Es apenas el 9 % nueve por ciento del total de las sociedades inscriptas, pero empiezan a ocupar un rango más importante en la torta recaudatoria. Aportan el quince coma nueve por ciento”.

El verdadero núcleo del debate, sin embargo, está en el tramo tres: “Acá vamos a la cosa más jugosa, que es el tramo tres, los que facturan más de mil palos netos por año. Son 1.856 sociedades inscriptas. Repoquito, es el uno por ciento del total de las sociedades registradas, pero atenti con esto: aportan a la torta recaudatoria el setenta y seis por ciento de la recaudación”.

El impacto sobre las provincias: una pérdida millonaria

La principal preocupación de los mandatarios provinciales radica en la coparticipación. “Cuando estamos hablando de un impuesto que es coparticipable, inmediatamente esto toca las finanzas provinciales”, subrayó el análisis. La proyección de pérdida fue aportada por un gobernador, según relató Aziz: “Las provincias vamos a perder por año un total de uno punto siete billones, con B larga, de recaudación por impuesto a las ganancias con la propuesta que hace el Gobierno al Congreso de la Nación”.

La tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores se cristaliza en este punto: el nuevo esquema fiscal amenaza con reducir de manera sustancial los recursos coparticipables que sostienen a los distritos en un contexto de ajuste y recesión. Así, la reforma laboral aparece atada de manera ineludible al debate por la distribución del impuesto a las ganancias y su impacto federal.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

reforma laboralimpuesto a las gananciasrecaudación provincialcoparticipaciónGobierno nacionalInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Hernán Lacunza: “El Gobierno tiene ahora la oportunidad para terminar de liberar el cepo cambiario”

El ex ministro de Economía consideró que están dadas las condiciones para levantar las restricciones cambiarias. Además, cuestionó suspensión de la nueva fórmula para medir la inflación y respaldó la reforma laboral

Hernán Lacunza: “El Gobierno tiene

Ley de Inocencia Fiscal: lo que cambia para quienes declaran dólares

La reglamentación de la nueva ley permite a los argentinos blanquear sus ahorros en dólares sin justificar su procedencia. El equipo de Infobae al Regreso analizó los beneficios, los límites y las dudas que genera la medida

Ley de Inocencia Fiscal: lo

Menos empleo en blanco, más trabajo independiente: radiografía del nuevo mercado laboral argentino

El equipo de Infobae al Regreso examinó la pérdida de empleos registrados y el avance de la informalidad, con datos que muestran la magnitud del cambio desde 2023

Menos empleo en blanco, más

Jornada financiera: bajó el dólar y el riesgo país quedó otra vez cerca de los 500 puntos

La divisa al público bajó a $1.440, un mínimo desde el 19 de noviembre. El BCRA compró USD 176 millones en el mercado. La a distancia con el techo de las bandas es la más grande desde agosto. Las acciones argentinas subieron hasta 6% en Wall Street

Jornada financiera: bajó el dólar

Licitación de deuda clave: el Gobierno enfrenta vencimientos por casi $10 billones y hay expectativas por las tasas

El Ministerio de Economía dio a conocer el menú de instrumentos que ofrecerá el miércoles. Esta vez, el Tesoro cuenta con más pesos en el Banco Central, producto del refinanciamiento de la subasta anterior

Licitación de deuda clave: el
DEPORTES
Memorias del Argentina Open: ídolos

Memorias del Argentina Open: ídolos y postales de un torneo que se convirtió en emblema del tenis nacional

La selección argentina arrolló 4-0 a Perú en el Sudamericano femenino Sub 20: todos los goles

Murió el exjugador de béisbol Terrance Gore a los 34 años

Insultó repetidamente a una jueza, lo expulsaron, pero igual fue convocado al All Star Game de la NBA

La reacción de Colapinto al beso de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl

TELESHOW
Ricardo Darín es abuelo: nació

Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Juana Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance en vivo y terminaron a los besos: el video

El crudo testimonio de Romina Gaetani tras la orden de detención de su expareja: “Estuve doblada de dolor”

Juariu, fuerte tras su ida y vuelta con la China Suárez: “Ella podría decir su verdad, pero desvió el tema”

Any Ventura habló de su desilusión con Edith Hermida tras su salida de Bendita: “La relación quedó rara”

INFOBAE AMÉRICA

Dominio público: cómo obras literarias

Dominio público: cómo obras literarias y películas icónicas se reinventan al quedar libres de derechos

Indonesia acelera la formación de tropas para su despliegue en Gaza como fuerza de paz

Cómo el ADN de un lobo momificado ayudó a reescribir la historia de la extinción del rinoceronte lanudo

Tensión entre China y Japón: Beijing acusó a Tokio de revivir el militarismo tras la victoria de Takaichi

Misterio por la muerte de seis personas en las montañas de Bulgaria: “Es un caso sin comparación”