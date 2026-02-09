Expertos apoyaron la reglamentación de Inocencia Fiscal: “Hay que dejarle a la gente volver a disponer de sus ahorros”

El plazo de prescripción para reclamos del fisco baja de cinco a tres años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación del régimen de inocencia fiscal generó interrogantes sobre los cambios en la formalización de los dólares guardados fuera del sistema financiero. El nuevo esquema, dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas inscriptas en el impuesto a las ganancias, introduce una declaración jurada simplificada con menos exigencias de información y nuevos incentivos para regularizar fondos.

El economista Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, aportó una mirada sobre las causas del ahorro informal: “Si bien no soy partidario de los blanqueos, y esto tiene cierto aire a blanqueo, hay que reconocer que fueron los propios gobiernos los que obligaron a negrear los ahorros a la gente. Sobre todo a la gente de ahorros medios para abajo, que por ahí no tenían acceso a poder comprar durante la época de cepos, dólares financieros y por supuesto que menos dólar oficial, que no podía comprar nadie. Y nadie se iba a quedar con pesos para ver cómo le robaban sus ahorros desde el Banco Central con impuesto inflacionario. Así que la gente buscó refugio donde pudo y hizo lo que pudo, pues, en las cuevas, en los arbolitos, comprando en negro. Y ahora hay, hay que dejarle a la gente volver a tener disponibles sus ahorros, ¿no?”.

Abram profundizó en el efecto económico: “Cuando la gente por temor ahorraba en dólares, lo que estaba haciendo era dejar de consumir e invertir, con un impacto negativo sobre la economía. Ahora, guardar en un cajoncito, en una caja, de dólares que salían del sistema y, por lo tanto, afectaban negativamente el nivel de actividad. Si logramos que esos dólares vuelvan y sean usados o se ahorren en el mercado doméstico, de nuevo van a tener el efecto contrario, que es tener un impacto positivo sobre el nivel de, de actividad y, por lo tanto, del bienestar de todos los argentinos”.

El abogado Diego Fraga, socio de Expansion Business, aportó su perspectiva: “En espíritu la ‘inocencia fiscal’ va en la dirección correcta: es un intento de reconstruir confianza y sacar al contribuyente común de la lógica de ‘sospechoso permanente’. Pero esto no es magia: el resultado depende de la letra chica, la reglamentación y, sobre todo, de cómo lo implemente ARCA en la práctica”.

Fraga describió la mecánica de la declaración simplificada: “La reglamentación que salió ahora pone operativo el esquema de declaración jurada simplificada: si adherís, presentás y pagás en término, hay un efecto liberatorio y una presunción de exactitud, salvo que ARCA detecte una ‘discrepancia significativa’ y la impugne. O sea: hay un incentivo fuerte a formalizar, pero con condiciones”.

Sobre la dimensión penal, Fraga señaló: “Para mí lo más espectacular es el giro en lo penal: que muchos conflictos se puedan cerrar con plata. Quedan dos salidas claras: (i) si regularizás antes de la denuncia, pagando deuda total; y (ii) si ya hay causa, podés extinguirla pagando la deuda y una penalidad adicional del 50% dentro del plazo previsto. Es un cambio de lógica: menos épica punitiva y más solución administrativa”.

El especialista insistió en la necesidad de prudencia: “Dicho eso: hay que mirar la práctica. Los bancos y la UIF no cambian de piel de un día para el otro; esto no es un blanqueo, y AML sigue corriendo. Y, además, ojo con lo federal: si provincias/CABA no armonizan, pueden aparecer retenciones automáticas o reclamos locales. Si todo se coordina bien y ARCA cambia el sesgo, puede ser un hito; si no, puede quedar a mitad de camino”.

César Litvin, tributarista, señaló que el nuevo régimen de “inocencia fiscal” funciona como un blanqueo de hecho, aunque no lleve ese nombre. “Si bien no tiene la denominación de blanqueo, tiene los mismos efectos de blanqueo, pero con algún tipo de inquietudes que hay que poner sobre la mesa”, afirmó en diálogo con Infobae En Vivo. Litvin aclaró que los beneficios “son solo para aquellos que se adhieran al régimen simplificado de ganancias. No es para todos”, y advirtió: “Aquel que está en el régimen simplificado, si no se cambia a ganancias, no debería usar los dólares del colchón sin consecuencias”.

Los especialistas coinciden en que quienes quieran adherir deben analizar cuidadosamente las condiciones y consecuencias de la nueva normativa (EFE)

El especialista recomendó a quienes cumplen los requisitos analizar el traspaso, pero subrayó que implica dejar el sistema de monotributo y asumir nuevas obligaciones: “Si se adhieren al régimen simplificado de ganancias, van a dejar de tener ese privilegio y van a tener que facturar IVA, con lo cual lo puede sacar del mercado. Posiblemente paguen más un poco de impuesto a las ganancias de lo que pagaban de la cuota del monotributo”.

Litvin precisó quiénes pueden acceder: “No debe superar los mil millones de pesos-año de ingresos gravados, no gravados y exentos, o no debe tener un patrimonio superior a diez mil millones de pesos. Se toman los últimos tres años. Es un monto significativo. Creo que gran parte de la clase media, media-alta, va a poder adherirse al régimen simplificado”.

Sobre los beneficios, destacó la declaración jurada simplificada: “La declaración jurada va a ser muy simple y casi que va a venir prearmada por el organismo fiscal. Ingresos grabados menos gastos deducibles. Y no tiene que informar de patrimonio, consumo, absolutamente nada”. Además, resaltó la posibilidad de utilizar dólares no declarados: “Tiene dólares del colchón, lo puede usar porque cada vez que paga hacia adelante bien, tiene un bloqueo fiscal hacia atrás, o sea, una tabula rasa hacia atrás. Pero insisto, son los únicos que pueden usar los dólares del colchón sin ninguna consecuencia”.

Litvin también subrayó la reducción del plazo de prescripción: “La reducción a tres años le da más seguridad jurídica al contribuyente, porque lo que sucedía en la práctica es que cuando estaba por prescribir algo, a los cinco años, tocaban el timbre, le pedían datos, información o le reclamaban alguna deuda muy antigua. Nadie recuerda bien qué hizo hace cinco años, con lo cual a tres años le da más seguridad jurídica”.

Por último, resaltó el cambio de enfoque que propone el régimen: “Creo que tienen que cambiar el chip del fiscalizador, que cuando toca el timbre para iniciar una inspección, piensa que detrás de ese contribuyente hay un evasor y no se va a hacer un ajuste fiscal. Entonces, me parece que acá, de alguna manera, lo que se intenta decir es: miren, primero, todos los que están en el régimen simplificado de ganancias nos tapamos los ojos... Declare los dólares que tiene en el colchón, le va a servir porque le va a dar una renta”.

El tributarista Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, consideró que el régimen simplificado es beneficioso porque “se le pide menos información al contribuyente, la declaración es más simple y no se informa el patrimonio ni el consumido”. Sin embargo, advirtió que la simplificación podría generar problemas de trazabilidad: “Muchos contribuyentes van a seguir haciendo la declaración tradicional, aunque no la presenten, porque es una manera de determinar cuánto dinero en efectivo tienen justificado”. Domínguez sostuvo que la vigencia de este sistema dependerá de la continuidad del Gobierno: “Si cambia el signo político, pueden derogar todo y volver al esquema anterior”.

El especialista también se refirió a la posibilidad de rectificar la declaración jurada simplificada sin perder los beneficios, siempre que se corrija antes de una fiscalización formal. Explicó que el sistema limita el accionar de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que no podrá exigir información sobre domicilios o bienes para hacer ajustes si estos no fueron declarados. “La ley dice que no se puede utilizar la presunción de incremento patrimonial no justificado, pero no menciona otras presunciones, lo que representa una debilidad del régimen”, puntualizó.

Por último, aclaró Domínguez, tal como fue como fue creado este método tiene sus límites. Monotributistas y empleados en relación de dependencia que no paguen Ganancias deberán adherirse al régimen simplificado de ese tributo para poder acercar sus “dólares del colchón” a los bancos. Al hacerlo, quedarán adheridos al mismo a futuro y, en el caso de los monotributistas, eso implicará quedar afuera del régimen simplificado para pasar a tributar como autónomos.

Florencia Fernández Sabella, tax Partner en LFS, analizó la reglamentación desde una perspectiva basada en su impacto real sobre el contribuyente promedio. Explicó que el régimen de inocencia fiscal abarca tres aspectos principales: el régimen simplificado de ganancias, los cambios en el régimen penal tributario y las modificaciones en las multas y plazos de prescripción. Sin embargo, advirtió que “esto enfoca problemas que no son de la gente a pie, cotidiana, normal, porque en general la gente a pie es monotributista o es un empleado en relación de dependencia que ni siquiera presenta declaración jurada de ganancias”.

Sobre el régimen simplificado de ganancias, Fernández Sabella remarcó que está dirigido a un grupo acotado: “Es para un grupo de personas muy limitado que no llega a ser monotributista, pero tampoco es un gran contribuyente, y está ahí como en el medio, como autónomos”. Respecto a la reglamentación, opinó que “es muy escueta” y planteó dudas sobre la información que la AFIP podrá mostrar y las diferencias que podrían surgir con la realidad de cada contribuyente.

La especialista también se refirió al aumento de las multas automáticas por incumplimientos formales, que pasaron “de doscientos pesos o cuatrocientos pesos a más de cuatrocientos mil pesos”. Alertó que esto puede generar una carga administrativa desproporcionada para las pequeñas y medianas empresas: “Una PYME tiene las mismas obligaciones que puede tener Techint… pueden estar en una situación en donde quizás tengan que, por presentar tarde, estar sometidos a multas muy elevadas”.

En cuanto al régimen penal tributario, Fernández Sabella señaló que la reforma “parecería que ahora todos los problemas de evasión se resuelven con guita”, ya que el pago de la deuda y una multa agravada permite quedar liberado de la denuncia penal. “Con plata, con una misma actitud evasora, pero con plata, quedás liberado de lo que quizás otro tipo que la guita no la tiene, vas preso”, subrayó.

Por último, la experta advirtió sobre los riesgos del sistema en relación con la exclusión por facturas apócrifas: “Arca ha hecho un gran abuso en los últimos años. Primero porque ha metido en la base de apócrifos a contribuyentes que quizás no eran apócrifos… En el vuelo hay transacciones que son verdaderas, y la prueba de eso es muy difícil, es muy limitada”. Fernández Sabella reclamó que la reglamentación no estableció un umbral mínimo para estos casos: “En una operación que quizás estamos hablando de diez mil pesos, que se te caiga todo por diez mil pesos, con un tipo que quizás vos hiciste una operación genuina, no tiene mucho sentido”.