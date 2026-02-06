Economía

El Banco Central sigue comprando dólares: sumó más de USD 300 millones en la semana

La autoridad monetaria adquirió otros USD 51 millones este viernes y las reservas internacionales quedaron cerca de los USD 45.000 millones

El BCRA ya compró el 14% de la meta de compra de divisas para todo 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 25 ruedas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas, tanto en el mercado cambiario como a través de operaciones en bloque, tras adquirir USD 51 millones este viernes. En lo que va de 2026, la entidad sumó más de USD 1.400 millones, cifra que representa aproximadamente el 14% de la meta anual establecida para la acumulación de reservas.

Durante este período de 25 días, las compras totalizaron USD 1.474 millones, en línea con el inicio de la llamada “fase 4” del programa económico vigente. En la semana, se hizo de 317 millones de dólares. Para realizar estas adquisiciones, el BCRA inyecta pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, lo que mantiene estable la liquidez y ayuda a evitar incrementos en las tasas de interés.

Como resultado de estas intervenciones, las reservas internacionales se ubicaron en USD 44.940 millones y registraron una suba diaria de 190 millones de dólares. El stock de divisas extranjeras alcanzó durante el último mes un máximo desde agosto de 2021, llegando a USD 46.240 millones, en parte por el alza del precio internacional del oro, hoy en 4.957 dólares la onza. Este activo, considerado refugio ante la volatilidad financiera global, tiene impacto directo en el balance del BCRA. Actualmente, la entidad posee alrededor de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

El flujo sostenido de compras se explica por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda de empresas privadas. El BCRA calcula que restan ingresar unos USD 3.600 millones por colocaciones externas de compañías, lo que amplió la oferta de moneda extranjera en el mercado oficial. Según PwC, en 2025 las empresas argentinas colocaron deuda por más de USD 20.000 millones, contribuyendo a la estabilidad cambiaria de ese año.

Para 2026, las proyecciones oficiales ubican las compras netas de divisas entre USD 10.000 millones y 17.000 millones, dependiendo del ritmo de remonetización. El titular del BCRA, Santiago Bausili, indicó que la consolidación de reservas estará sujeta a la demanda de pesos y el ingreso de dólares. La entidad ya alcanzó más del 14% de la meta mínima prevista para el año.

El BCRA estableció un límite diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para la compra de divisas, con el objetivo de preservar la estabilidad cambiaria. En algunas oportunidades, ese margen fue superado, situación que fuentes privadas vinculan a operaciones realizadas fuera del ámbito tradicional del mercado mayorista.

La autoridad monetaria precisó que está habilitada para comprar divisas por fuera del circuito mayorista, negociando directamente con empresas o instituciones, con el fin de evitar alteraciones en el funcionamiento habitual del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones

El dólar, a 10% del techo de la banda

El dólar mayorista cerró este viernes a $1.432 tras retroceder diez pesos, equivalente a una baja del 0,7%, con un volumen operado de 541,9 millones de dólares. Este valor representa el nivel más bajo desde el 22 de enero.

Para la jornada, el Banco Central estableció una banda superior de $1.574,05 dentro de su régimen cambiario, por lo que el tipo de cambio mayorista finalizó a 142,05 pesos o 9,9% por debajo de ese tope de libre flotación. Se trata del margen más amplio desde el 13 de octubre del año pasado, cuando alcanzó un 10,2 por ciento.

