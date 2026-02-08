Economía

En plena misión del FMI en Buenos Aires, Sturzenegger se reunió con Georgieva en Arabia Saudita

El ministro de Desregulación participó en Arabia de un foro sobre mercados emergentes como miembro de un grupo que asesora al Fondo sobre desregulación y reforma del Estado al que fue convocado por recomendación de Milei

Georgieva y Sturzenegger se reunieron
Georgieva y Sturzenegger se reunieron en Arabia Saudita para discutir medidas desregulatorias para la economía mundial

Mientras una delegación del FMI ya está en el país para avanzar con la revisión del acuerdo con la Argentina, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva en Arabia Saudita.

Los funcionarios se encontraron en el marco de un foro del organismo internacional cuyo foco está puesto en las políticas de desregulación y reformas necesarias para impulsar el crecimiento de los países. El ministro había sido recomendado por el presidente Javier Milei para asistir al encuentro.

El encuentro se dio en AlUla, en Arabia Saudita y quedó reflejado en mensajes públicos de ambos funcionarios. “Excelente intercambio con Federico Sturzenegger sobre la agenda 2026 de nuestro Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento y cómo podemos poner en práctica los conocimientos adquiridos en los debates del Consejo ante los miembros más amplios del FMI”, escribió Georgieva en su cuenta de X.

El intercambio entre la titular
El intercambio entre la titular del FMI y el ministro de Desregulación

Sturzenegger, por su parte, destacó los avances del Gobierno argentino en materia de desregulación. “Hoy me reuní en AlUla con Kristalina Georgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países”, posteó, y cerró el mensaje con el lema libertario “VLLC”.

Sturzenegger llegó al Consejo Asesor del FMI por recomendación directa del presidente Javier Milei, quien en distintas intervenciones públicas explicó cómo se gestó ese vínculo con la titular del organismo. Según relató el primer mandatario, el acercamiento comenzó durante una conversación informal en el marco de una reunión del G7, a la que asistió invitado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni y el Javier
Giorgia Meloni y el Javier Milei en una visita del mandatario argentino a Italia

En ese intercambio, Milei expuso su visión sobre crecimiento económico, productividad e inteligencia artificial, y cuestionó lo que definió como un exceso de regulaciones en economías con rendimientos crecientes. Según el Presidente, esa conversación derivó luego en un trabajo empírico del FMI que validó la hipótesis de que una menor carga regulatoria está asociada a mayores tasas de crecimiento.

Ese proceso, afirmó Milei, fue el que llevó a Georgieva a proponer la incorporación de Sturzenegger al Consejo Asesor del Fondo, como referente de un gobierno orientado a liberar restricciones y promover el crecimiento económico. De hecho, de acuerdo con los datos que el Ministerio de Desregulación exhibe en su página web, desde diciembre de 2023 hasta enero de 2026, se modificaron o eliminaron 2.412 normas, mientras que se quitaron o desregularon unos 14.392 artículos de diferentes áreas temáticas.

La reunión en AlUla se dio en el marco de la AlUla Conference for Emerging Market Economies, un foro anual lanzado en 2025 que reúne a ministros de Finanzas, presidentes de bancos centrales y altos funcionarios de economías emergentes y países desarrollados. El evento busca debatir estrategias para enfrentar la incertidumbre global, fortalecer la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento sostenible.

La edición 2026 del foro abordó temas como la reconfiguración del comercio global, el impacto de la incertidumbre sobre los sistemas financieros , la política monetaria en contextos de transformación estructural, la política fiscal en economías expuestas a shocks y el crecimiento liderado por el sector privado, con un fuerte foco en tecnología e inteligencia artificial.

El FMI ya está en la Argentina

La reunión ocurrió en simultáneo con la llegada a la Argentina de una misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi. Los ejecutivos llegaron al país con el fin de realizar la segunda revisión del programa acordado con el Gobierno.

El objetivo central de esta instancia es evaluar el cumplimiento de las metas económicas, en especial la acumulación de reservas internacionales, uno de los compromisos que —según fuentes oficiales— quedó rezagado hacia el cierre de 2025, pero que mejoró en el arranque de 2026.

De hecho, hasta la fecha, el Banco Central completó 25 ruedas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas, tanto en el mercado cambiario como a través de operaciones en bloque. En lo que va de 2026, la entidad sumó más de USD 1.400 millones, cifra que representa aproximadamente el 14% de la meta anual establecida para la acumulación de reservas.

Durante los próximos días, la delegación mantendrá encuentros con autoridades locales para analizar la marcha del programa y definir si se habilita el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, asociado a esta etapa de revisión.

