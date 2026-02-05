En medio de la tensión por el Indec, llegó una misión del FMI a Buenos Aires para una nueva revisión del acuerdo

El FMI podría otorgar una nueva dispensa a la Argentina por el incumplimiento en la meta de reservas

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, llegó a Buenos Aires en la mañana del miércoles para iniciar las conversaciones vinculadas a la segunda revisión del acuerdo vigente por USD 20.000 millones entre el organismo y la Argentina.

La llegada del equipo se produce en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar en el examen de objetivos económicos, especialmente de acumulación de reservas internacionales, que fue uno de los puntos centrales del acuerdo y que—según fuentes oficiales—había quedado rezagado al cierre de 2025.

“Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina. Brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo”, indicaron a Infobae fuentes relacionadas con el organismo.

Durante los próximos días, la delegación mantendrá reuniones con autoridades locales para evaluar el cumplimiento de las metas del programa y analizar la posible liberación del desembolso pendiente de USD 1.000 millones, que podría derivarse de esta instancia de revisión.

La visita del FMI al país estuvo marcada por hermetismo y cambios de agenda. En un primer momento, fuentes del Ministerio de Economía indicaron que el arribo del equipo estaba previsto para los últimos días de enero, aunque finalmente se resolvió postergarlo a febrero. Por el lado del Gobierno, las conversaciones estarán encabezadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y, posiblemente, por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La visita de los representantes de Kristalina Georgieva se da pocos días después de la polémica por la renuncia de Marco Lavagna, el extitular del Indec en la en la antesala de la implementación de un nuevo método para medir la inflación, que —según registros oficiales— estaba previsto para debutar con el IPC correspondiente a enero de 2026.

Para estos días, Economía ya consiguió el 13% de la meta anual de acumulación de reservas

Acumulación de reservas, el eje de las negociaciones

La acumulación de reservas internacionales netas será un punto central en el encuentro. En la revisión previa, el Banco Central debía finalizar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero, luego, la meta se ajustó a un saldo negativo de USD 2.600 millones. Aun así, no se cumplió la nueva pauta.

El resultado estuvo condicionado principalmente por la decisión de no comprar reservas hasta alcanzar el límite inferior de la banda cambiaria, y en menor medida, por las ventas de divisas para contener el tipo de cambio antes de las elecciones legislativas.

Actualmente, la situación cambió. Desde el inicio de la fase 4, el 1 de enero de 2026, el Banco Central acumuló 23 jornadas consecutivas con compras, sumando USD 1.297 millones, una cifra que representa casi el 13% de la meta anual de acumulación de reservas. Para abastecer el mercado, la entidad emitió pesos sin esterilización, lo que permitió mantener liquidez y evitar presiones sobre las tasas de interés.

Como consecuencia, las reservas internacionales alcanzaron USD 45.673 millones, tras un incremento diario de USD 564 millones. Sin embargo, aún no se recuperó el nivel previo a fines de enero.

Días atrás, ya se produjo un contacto entre ambas partes. Durante el Foro Económico Mundial, Luis Caputo mantuvo un breve encuentro con Kristalina Georgieva, lo que derivó en una publicación en la red X.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, escribió Georgieva. Caputo respondió: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

El FMI podría otorgar una nueva dispensa a la Argentina por el incumplimiento en la meta de reservas; la incógnita es cuál será el nuevo objetivo. El avance de las negociaciones podría destrabar el desembolso pendiente de USD 1.000 millones.

El 1 de febrero, la Argentina realizó un pago de USD 878 millones en intereses al FMI, saldado mediante la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos. Caputo confirmó la operación, aunque no se detalló si los fondos provinieron de las reservas del Banco Central o del Tesoro.

Según los datos del FMI, el vencimiento equivalía a 605,7 millones de DEGs, una unidad que integra varias monedas: dólar, euro, yen, libra y yuan. Con la cotización vigente de 1,45 dólares por DEG, el pago total fue de USD 878 millones.