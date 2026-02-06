Las compras online crecieron 60% en 2025: cuáles fueron los productos y servicios más demandados

El e-commerce mostró un crecimiento en unidades vendidas y en el valor promedio por compra durante 2025.

El comercio electrónico consolidó su desempeño en 2025 con una facturación total de $35.326.983 millones, según los resultados preliminares del Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). De acuerdo con el relevamiento, la facturación del sector creció un 60% en términos nominales respecto de 2024, superando la inflación interanual del 31,5% por una diferencia de 28,5 puntos porcentuales.

Las cifras presentadas por la entidad corresponden a un adelanto del estudio que analiza la evolución del e-commerce en el país y se basan en una encuesta realizada junto a la consultora Kantar a cerca de 200 empresas socias de la CACE, pertenecientes a distintas industrias que comercializan bienes y servicios a través de canales digitales.

Más ventas, órdenes y ticket promedio

Además del crecimiento en la facturación, el informe mostró una expansión en otros indicadores clave del comercio electrónico. Durante 2025 se vendieron 645 millones de unidades, lo que representó un aumento superior al 28% en comparación con el año anterior. En tanto, la cantidad de órdenes de compra creció un 3% interanual.

El ticket promedio también evidenció una variación significativa. Según el estudio, el valor promedio por compra se ubicó en $143.128, con un incremento del 55% respecto del relevamiento previo. Estos datos reflejan cambios tanto en los precios como en los patrones de compra dentro del canal online.

El ticket promedio se ubicó en $143.128, con una suba interanual del 55%, según la CACE. (Freepik)

Las categorías que lideraron el e-commerce

En cuanto a la composición del mercado por rubros, el ranking de categorías con mayor facturación durante 2025 estuvo encabezado por Pasajes y turismo. En segundo lugar se ubicaron Alimentos, bebidas y artículos de limpieza, seguidos por Equipos de audio, imagen, consolas de TI y telefonía. Completaron los primeros cinco puestos Artículos para el hogar y Electrodomésticos de línea blanca y marrón.

El listado de las diez categorías con mayor facturación se completó con Deportes, Cosmética y perfumería, Infantiles, Accesorios para motos, autos y otros vehículos, y Materiales y herramientas de construcción.

Si se observa el comportamiento de las ventas en términos de unidades, el ranking presenta algunas diferencias. Alimentos y bebidas lideró la cantidad de productos vendidos, seguido por Herramientas y construcción y Hogar, muebles y jardín. En los puestos siguientes se ubicaron Electrodomésticos y aires acondicionados, Infantiles y Accesorios para motos, autos y otros vehículos. El top diez se completó con Artículos de oficina e industria, Indumentaria deportiva, Artículos de limpieza y Productos de belleza.

Alimentos y bebidas lideró la cantidad de productos vendidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la CACE señalaron que el desempeño del canal online debe analizarse en función de múltiples variables. “El crecimiento del 60% en la facturación del comercio electrónico en Argentina da cuenta de la relevancia que el canal online ha alcanzado dentro del ecosistema comercial”, afirmó Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y gerente de Canales Digitales de On City.

En esa línea, el directivo agregó: “Al mismo tiempo, es importante analizar estos resultados en el contexto económico actual, donde factores como la inflación, la recomposición de precios y la mayor racionalidad del consumo influyen de manera significativa tanto en el ticket promedio como en el volumen de unidades comercializadas”.

Zaied también se refirió a los cambios en el comportamiento de los compradores online. “En este escenario, se observa un consumidor más informado, comparador y selectivo, que prioriza conveniencia y personalización y que obliga a las empresas a elevar sus estándares de servicio, eficiencia operativa y propuesta de valor”, explicó.

El Estudio Anual de Comercio Electrónico es uno de los principales relevamientos que realiza la CACE para medir el desempeño del sector en el país. Los resultados preliminares difundidos corresponden al desempeño del e-commerce durante 2025 y anticipan los principales lineamientos del informe completo, que detalla la evolución del canal digital en términos de facturación, volumen de ventas y comportamiento de las categorías más relevantes.