La cámara de empresas de EEUU celebró el acuerdo comercial y aseguró que impulsa el desarrollo y la inversión

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina consideraron que el pacto “abre oportunidades concretas para el aumento del comercio bilateral” y pidieron que el Congreso acompañe la iniciativa

AmCham celebró el acuerdo comercial
AmCham celebró el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. (Jaime Olivos)

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) celebró la reciente firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco entre los gobiernos de Argentina y EE.UU. y solicitó al Congreso de la Nación que lo apruebe para que los “beneficios se materialicen de manera efectiva y sostenible”.

Según el comunicado difundido por la entidad, el convenio establece condiciones que alinean el entramado normativo argentino con estándares regulatorios internacionales, abarcando temas como comercio, inversiones, propiedad intelectual, comercio digital, seguridad económica y facilitación aduanera. Desde la organización empresarial, calificaron el entendimiento como “una señal clara de previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica”, condiciones a las que atribuyeron la capacidad de atraer inversiones sostenibles y promover el crecimiento productivo.

En términos económicos, el acuerdo habilita la eliminación de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos sobre 1.675 productos argentinos, lo que podría generar exportaciones adicionales estimadas en aproximadamente USD 1.013 millones y el otorgamiento del trato arancelario de Nación Más Favorecida (NMF). El texto también resalta la ampliación del cupo de importación de carne bovina argentina al mercado estadounidense, con la posibilidad de sumar hasta USD 800 millones en exportaciones. Cabe destacar que esta última medida no forma parte del acuerdo en sí, sino que depende de una firma ejecutiva del presidente Donald Trump.

Para las exportaciones estadounidenses, el acuerdo contempla la eliminación de aranceles en 221 posiciones arancelarias y la reducción al 2% en otras 20 posiciones. El documento de AmCham aclara que se abren oportunidades para el sector agrícola de Estados Unidos, incluyendo nuevas condiciones de admisión de estándares internacionales, disposiciones para evitar barreras al comercio digital, garantías de equidad en el manejo de minerales críticos y medidas de fortalecimiento de las relaciones laborales y aduaneras, junto con protección de la propiedad intelectual.

Jamieson Greer, Representante Comercial de
Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, y el Canciller Pablo Quirno de Argentina, muestran con el acuerdo comercial bilateral firmado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto difundido por la cámara destaca que “el acuerdo impulsa una profunda modernización del clima de negocios, mediante la reducción de barreras no arancelarias, la digitalización de procesos, la aceptación de normas y aprobaciones internacionales y la simplificación de procedimientos internos”. Bajo la perspectiva del ente, estas medidas “contribuyen a disminuir costos operativos, mejorar la competitividad y facilitar la operatoria de empresas, pymes y emprendedores”.

Además, AmCham subrayó el énfasis en sectores estratégicos como energía, infraestructura, minería, minerales críticos y la inversión productiva, así como la incorporación de compromisos laborales y ambientales, lo que refuerza una visión de desarrollo sostenible e inclusivo. Desde esa óptica, “la incorporación de compromisos laborales y ambientales refuerza una visión de desarrollo sostenible e inclusivo”.

El acuerdo comercial, agregaron, constituye un avance en el proceso de inserción internacional de la Argentina, compatible con el ingreso del país a la OCDE, y profundiza el alineamiento geopolítico con Estados Unidos bajo principios occidentales del comercio y las relaciones internacionales. El texto también menciona que el acuerdo establece obligaciones jurídicas vinculantes, cronogramas de cumplimiento concretos y un esquema de reciprocidad que vincula la apertura de mercados con transparencia regulatoria y seguridad nacional.

“Este acuerdo representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia una Argentina más integrada, competitiva y federal, en la que el comercio y la inversión sean pilares del desarrollo económico y social”, evaluaron. Para la entidad, “la construcción de reglas claras, previsibles y alineadas con estándares internacionales constituye una condición indispensable para generar confianza, atraer inversiones y potenciar la innovación productiva en todo el país”.

El comunicado concluye con un llamado al Congreso de la Nación para que apruebe el acuerdo. “En este contexto, resulta clave que el Congreso de la Nación acompañe su tratamiento, permitiendo avanzar en la implementación de las medidas necesarias para que estos beneficios se materialicen de manera efectiva y sostenible”, concluye el documento.

