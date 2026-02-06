Economía

El dólar cerró la semana a la baja y quedó a 10% del techo de las bandas cambiarias

La divisa mayorista bajó a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero, con importante volumen operado por encima de los USD 500 millones. En el banco Nación cayó a $1.450

El dólar mantiene la tendencia
El dólar mantiene la tendencia bajista en el inicio de 2026.

El dólar mayorista cedió diez pesos o 0,7%, a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero. A lo largo de la semana, el tipo de cambio oficial experimentó un descenso de 15 pesos o 1 por ciento. Asimismo, desde que empezó el 2025 el dólar comercial resignó 23 pesos o 1,6 por ciento.

Los negocios en el segmento de contado fueron de importantes 541,9 millones de dólares.

Dado que el Banco Central fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.574,05, el dólar mayorista quedó a 142,05 pesos o 9,9% de ese límite de libre flotación, el margen más amplio desde el 13 de octubre del año pasado (10,2%).

En forma similar al mayorista, el dólar al público restó diez pesos o 0,7%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación.

En tanto, la cotización del dólar blue retrocedió cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta, piso desde el 5 de diciembre. El billete informal recorta en febrero 35 pesos o 2,4%, mientras que en el primer tramo de 2026 descuenta 95 pesos o 6,2 por ciento.

“El mercado va a seguir muy de cerca las compras en el MULC en un contexto en que la demanda estacional de pesos comienza a ceder. En tanto, el BCRA flexibilizó algunas disposiciones relativas a encajes para dar algo más de aire a la liquidez de entidades financieras, en lo que es otro paso mas hacia una mayor monetización de la economía en pesos”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

El jueves el Tesoro argentino hizo efectivo un pago por USD 832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que una misión técnica del organismos e encuentra en el país, para analizar junto al equipo económico del ministro Luis Caputo el cumplimiento de las metas dela cuerdo de facilidades extendidas.

El equipo de Research de Adcap Grupo Financiero indicó que “Caputo brindó más detalles en una entrevista radial, donde explicó que el Tesoro había comprado DEG al Tesoro de Estados Unidos y luego los utilizó para cumplir con el pago al FMI. Sin embargo, al viernes el Tesoro contaría con apenas USD 526 millones en cuentas del Banco Central, y el propio Caputo subrayó que la operación no implicó nueva deuda, lo que sugiere que al menos una parte de la compra de DEG podría haberse financiado en pesos”.

“Por su parte, el Tesoro estadounidense confirmó que la venta de DEG tuvo lugar el jueves pasado. Por el momento, no está claro por qué el Gobierno eligió este mecanismo para pagarle al FMI, aunque vale recordar que un esquema similar ya había sido utilizado en octubre”, añadieron desde Adcap Grupo Financiero.

“La preocupación del BCRA por los desvíos experimentados en el proceso de desinflación se traduce en recuperar el ‘ancla cambiaria’ para disciplinar las actualizaciones de precios. Por el momento, el objetivo -no explicitado- es estabilizar el tipo de cambio nominal en torno a los 1.450 pesos por dólar, recurriendo a una política de “rienda corta” en términos monetarios", consideró Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Las compras netas de dólares a un ritmo de 60 millones/día llevó a bajas sucesivas de riesgo país, lo cual ayudó a contener la demanda de divisas por particulares y activó emisiones de deuda de compañías y provincias -de las concretadas, por más de 8.000 millones de dólares, menos de la mitad de las divisas han sido ‘descargadas’ en el mercado oficial de cambios-. Este principio de ‘círculo virtuoso’, de todos modos, necesita girar varias veces para impactar en la economía real, más allá del hecho que hay una contribución positiva por la merma experimentada en la ‘fuga de capitales’ de personas físicas”, agregó Vasconcelos.

Por otra parte, el BCRA permitió a los bancos trasladar hasta 5% de su encaje mínimo mensual al mes siguiente. La medida no implica una reducción de los encajes, pero brinda mayor flexibilidad operativa.

