Bajó el dólar y la distancia con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en cuatro meses

La divisa al público cedió a $1.460 y en el mercado mayorista cayó a $1.442, para quedar a 130 pesos o 9% del límite superior del esquema cambiario

El precio del dólar sigue
El precio del dólar sigue muy calmo frente a la serie compradora del BCRA.

En una sesión de contado con negocios por USD 342,6 millones, el dólar mayorista cedió 5,50 pesos o 0,4% este martes, a $1.442, su precio más bajo desde el 26 de enero y 13 pesos o 0,9% debajo del cierre de 2025.

Dado que el Banco Central estableció para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.572,50, el dólar comercial quedó a 130,50 pesos o 9% de ese límite para la libre flotación. Se trata del margen más amplio desde el 14 de octubre último (9,4%).

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el dólar mayorista acumula una caída de 5 pesos, en claro contraste con la suba de 14 pesos registrada en toda la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público finalizó con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, mientras que la cotización blue del dólar retrocedió 15 pesos o 1%, a $1.440 para la venta, su nivel más bajo desde el 5 de diciembre, dos meses atrás. En el transcurso de 2026 el dólar informal retrocede 90 pesos o 5,6%, para quedar como la cotización más baja entre todas las franjas del mercado.

Un dato saliente de la sesión pasó por los dólares financieros, con un “contado con liquidación” que volvió a superar los $1.500, ahora en los $1.505 (+0,6%), y que volvió a ampliar la brecha entre las diversas cotizaciones, en una ronda operativa con amplias bajas para las acciones argentinas, tanto en la plaza local como en el exterior.

“Compras de reservas del BCRA vienen amortiguando los ánimos, al evaluarse como una estrategia positiva y que venía siendo ampliamente por los inversores en busca de extender una convergencia de tasas con la región. Aún así, los episodios de mayor volatilidad externa vienen potenciando la ansiedad respecto a conocer la ‘hoja de ruta’ completa para promover la refinanciación de vencimientos, ya no sólo de este año sino también del 2027 dado que los ciclos electorales están acompañados de un repunte idiosincrático de la cautela”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“A pesar de los ruidos internacionales, es de destacar que el dólar mayorista no abandona la tranquilidad así como tampoco el BCRA interrumpe las compras, lo cual deja una favorable lectura entre los operadores. Incluso por momentos se evidencian señales de distensión en las tasas cortas en pesos, ante una mejora de las condiciones de liquidez, importante dado la recomposición del crédito privado a un menor costo es condición necesaria para una mejora en la actividad económica”, añadió el titular del Estudio Ber.

Un reporte de Max Capital indicó que “lo que en diciembre se esperaba que la cosecha 25/26 fuera récord, que implicaría un mayor ingreso de divisas, en enero se puso en riesgo por la falta de lluvias. La Bolsa de Comercio de Rosario destacó que las precipitaciones de enero estuvieron 66% por debajo del promedio histórico del mes y fueron muy desparejas a lo largo del territorio. Los principales cultivos afectados son el maíz y la soja, especialmente los de siembra temprana -septiembre en el caso del maíz y octubre para la soja-”.

“En el caso de la soja, la situación dependerá en gran medida de las lluvias de los próximos días, aunque ya se espera una caída de un millón de toneladas, lo que llevaría la producción a alrededor de 46 millones en una primera estimación. En algunas zonas ya comenzaron las lluvias y se esperan nuevas precipitaciones en los próximos días, lo que podría frenar la sequía del último mes y evitar una pérdida mayor de la cosecha”, consignó la ALyC.

Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, bregó por “darle al dólar curso legal, lo que implica terminar de eliminar el cepo, y permitir que el sistema financiero intermedie, bajo reglas similares, con las dos monedas. El principal impacto, desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, es ofrece más previsibilidad y que el crédito juegue un papel relevante como factor dinamizador y como insumo fundamental en el proceso de reconversión que necesitan afrontar muchas empresas”.

