ARBA ofrece el 15% de descuento en el Impuesto Inmobiliario Urbano de 2026: cómo acceder

El portal de ARBA permite descargar y abonar las boletas del tributo inmobiliario y automotor

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció un beneficio del 15% para quienes abonen de forma anticipada el tributo correspondiente a la propiedad urbana durante 2026.

La medida responde a la necesidad de incentivar el pago temprano y el cumplimiento regular de las obligaciones fiscales. El esquema anunciado incluye descuentos para quienes realicen el pago anual antes del primer vencimiento, además de la posibilidad de sumar un 10% extra para quienes opten por el pago en cuotas sin atrasos.

El cronograma elaborado por ARBA sitúa el vencimiento de la primera cuota y el pago anual en las fechas del 12 y 13 de febrero, respectivamente. Los contribuyentes que opten por cancelar la totalidad del Impuesto Inmobiliario Urbano al inicio del calendario fiscal acceden automáticamente al beneficio del 15%. En caso de seleccionar el pago en cuotas, el plan contempla un descuento adicional del 10% exclusivo para quienes cumplan con cada uno de los vencimientos establecidos, sin registrar demoras.

La Agencia de Recaudación también definió las fechas claves para el Impuesto a los Automotores, que incluye autos, motos y camionetas radicadas en la provincia de Buenos Aires. El primer vencimiento y la opción de pago anual para este tributo se fijaron para el 10 de marzo. El calendario anual establece diez cuotas mensuales, distribuidas a lo largo del año, con el objetivo de facilitar la organización financiera de los contribuyentes y distribuir el esfuerzo fiscal de manera más equilibrada.

Cómo pagar con descuento

El acceso a los descuentos y la gestión de los pagos se realiza de forma digital. El sitio oficial de ARBA habilita la descarga de boletas tanto para el impuesto inmobiliario como para el automotor. Para generar la boleta, los usuarios ingresan al portal, seleccionan el apartado “Trámites” y completan el número de partida del inmueble o el dominio del vehículo. El sistema emite un comprobante que detalla los importes a abonar y los vencimientos correspondientes.

El pago puede concretarse a través de diversos canales electrónicos, entre ellos home banking, tarjeta de débito, billeteras virtuales y entidades bancarias habilitadas. La digitalización del proceso reduce los trámites presenciales y agiliza la acreditación de los pagos. Esta modalidad online resulta la preferida en los últimos períodos, ya que ofrece mayor comodidad y rapidez para quienes deben cumplir con sus obligaciones tributarias.

El esquema de beneficios también alcanza a los impuestos inmobiliarios rural, baldío y complementario, que cuentan con un cronograma específico de vencimientos divulgado por ARBA. El organismo provincial publicó en su sitio oficial el detalle de cada uno de los plazos y las condiciones para acceder a los descuentos, así como una guía para resolver dudas frecuentes sobre la operatoria digital.

En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano, la bonificación del 15% para el pago anual anticipado se suma al 10% destinado a los contribuyentes que mantienen sus pagos al día, incluso si eligen el plan en cuotas. Este sistema de incentivos busca mejorar la recaudación y promover la cultura del cumplimiento voluntario en la provincia de Buenos Aires.

El calendario fiscal difundido por ARBA incorpora fechas de vencimiento para las cuotas posteriores del inmobiliario urbano. Cada cuota cuenta con su propio plazo, que el organismo publica de manera anticipada para facilitar la planificación de quienes administran varios inmuebles o vehículos. La regularidad en los pagos constituye un requisito indispensable para conservar los beneficios por buen cumplimiento.

El calendario de vencimientos

Inmobiliario Edificado

Cuota 1 y anual: 12 de febrero

Cuota 2: 14 de abril

Cuota 3: 10 de junio

Cuota 4: 5 de agosto

Cuota 5: 13 de octubre

Inmobiliario Rural

Cuota 1 y anual: 17 de marzo

Cuota 2: 10 de junio

Cuota 3: 9 de septiembre

Cuota 4: 5 de noviembre

Inmobiliario Baldío

Cuota 1 y anual: 13 de febrero

Cuota 2: 14 de abril

Cuota 3: 5 de agosto

Inmobiliario Complementario

Cuota 1 y anual: 17 de junio

Cuota 2: 9 de septiembre

Cuota 3: 12 de noviembre

La comunicación oficial de ARBA incluyó recomendaciones para evitar contratiempos, como verificar periódicamente la casilla de correo electrónico registrada en el sistema y mantener actualizados los datos personales para recibir alertas de vencimientos y novedades sobre los tributos. El organismo recuerda que las notificaciones digitales reemplazan a las comunicaciones en papel, en línea con la política de despapelización y modernización de la administración tributaria.

Los contribuyentes que deseen consultar los detalles de sus impuestos pueden ingresar al portal de ARBA, donde se encuentra disponible toda la información sobre montos, fechas y condiciones de los descuentos. El sitio también ofrece un apartado de preguntas frecuentes y un canal de atención virtual para resolver consultas específicas sobre la operatoria digital.