Ranking de burocracia: cuáles son los municipios del país con mayor y menor exceso de trámites

La mayoría de los trámites son complejos, con múltiples pasos y escasa estandarización en la mayoría de las jurisdicciones.

En la Argentina, la simplificación de trámites y la reducción de la burocracia a nivel municipal continúan siendo poco frecuentes. Según el último “Índice FACIL”, elaborado por Idesa, solo uno de cada seis municipios consiguió avances concretos en la agilización de los procedimientos para vecinos y empresas. El informe, que examina la normativa y gestión administrativa de los principales gobiernos locales, contempla un ranking con las intendencias más y menos modernas del país.

El relevamiento abarca 37 municipios de distintas regiones, con foco en la apertura y habilitación de comercios, inversiones y requisitos administrativos. El desempeño general muestra avances limitados y desiguales. De acuerdo con Ramiro Fadul, responsable del informe, “los progresos en materia de simplificación normativa son puntuales y no alcanzan a consolidarse como una política sostenida en la mayoría de los municipios relevados”.

Solo una minoría logró mejoras sostenidas en comparación con mediciones anteriores. Idesa indica que “en los últimos años, apenas uno de cada seis municipios analizados introdujo cambios que reducen tiempos, costos y cantidad de trámites para ciudadanos y empresas”. El resto mantuvo esquemas similares o sumó nuevas exigencias que contrarrestaron eventuales mejoras.

El Índice FACIL se elabora a partir de la revisión de ordenanzas, decretos y procesos administrativos relacionados con habilitaciones comerciales, inspecciones, tasas y requisitos formales, con el objetivo de medir el grado de complejidad o facilidad para cumplir con las regulaciones locales.

Una persona muestra su licencia de conducir, un documento oficial que permite la conducción de vehículos de forma legal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ranking de los municipios más y menos burocráticos

Tres de Febrero: 67,7% San Isidro: 66,2% Tandil: 64,5% CABA: 62,7% Lomas de Zamora: 62,4% Córdoba: 62,1% Corrientes: 59,6% Mendoza: 58,2% General San Martín: 57,4% General Pueyrredón: 56,8% La Matanza: 56,7% Vicente López: 54,6% La Plata: 54,5% Almirante Brown: 52,3% Salta: 51,4% Escobar: 51,2% Lanús: 51,2% Bariloche: 50,6% Viedma: 46,9% Quilmes: 46,8% Luján: 46,5% Río Cuarto: 46,3% Rosario: 45,9% Avellaneda: 45,5% Pilar: 45,0% Moreno: 44,6% Villa María: 44,5% Hurlingham: 44,3% Neuquén: 43,8% Morón: 43,8% Tigre: 43,5% Paraná: 40,7% Malvinas Argentinas: 39,4% Merlo: 38,2% San Luis: 36,1% Tucumán: 34,4% José C. Paz: 31,5%

El estudio incluye un ranking que ordena a los municipios según el grado de simplificación, digitalización y claridad de sus trámites administrativos. Las diferencias entre jurisdicciones son notorias y muestran la disparidad de políticas locales.

Tres de Febrero lidera el ranking por su desempeño en habilitaciones comerciales, licencias de conducir y acceso a información. San Isidro y Tandil ocupan el segundo y tercer lugar, con avances en la organización de procesos y en la disponibilidad de canales digitales.

En posiciones intermedias se ubican municipios con mejoras parciales pero con requisitos extensos, alta presencialidad y falta de estandarización en varios trámites. El ranking incluye jurisdicciones de diferentes provincias, lo que permite comparar distintas realidades institucionales.

En el último lugar figura José C. Paz, que presenta los mayores niveles de complejidad administrativa, información dispersa y escaso desarrollo de herramientas para el ciudadano.

El listado funciona como una referencia para evaluar el estado de los trámites municipales y pone en relieve las brechas entre gobiernos locales que impulsaron simplificación y aquellos que conservan esquemas tradicionales.

El Índice FACIL analizó el desempeño de 37 municipios en trámites clave vinculados a habilitaciones, inspecciones y regulaciones locales. (Freepik)

Los principales escollos

Uno de los principales obstáculos identificados es la habilitación de comercios, que en la mayoría de los municipios implica varios pasos, intervenciones de distintas áreas y plazos prolongados. En muchos casos, los requisitos no están organizados ni disponibles en formatos accesibles. Según el informe, “la falta de ventanillas únicas y de procedimientos estandarizados incrementa la incertidumbre y los costos para quienes buscan iniciar una actividad económica”.

La digitalización representa otro desafío. Si bien algunos municipios han incorporado plataformas digitales, la encuesta muestra que en muchos casos esto no significa una verdadera simplificación. “En muchos casos, la digitalización se limita a trasladar trámites existentes a plataformas online, sin revisar ni reducir los requisitos previos”, señala Idesa. Así, la carga administrativa persiste aunque cambie el formato.

El análisis temporal indica que los cambios han sido escasos. Al comparar los resultados actuales con ediciones anteriores, se observa que la mayoría de los municipios no impulsó una revisión normativa orientada a simplificar procesos. Las mejoras se concentran en aquellos distritos que eliminaron trámites redundantes, acortaron plazos o unificaron procedimientos.

Impacto en la economía y disparidad entre municipios

El informe destaca que la burocracia afecta en particular a pequeños comercios y emprendimientos. “Las exigencias excesivas y los tiempos prolongados desalientan la formalización y la expansión de actividades productivas”, advierte Idesa. Esta situación limita la capacidad municipal para crear un entorno económico más previsible y dinámico.

El estudio también resalta la disparidad entre municipios. Mientras algunos ordenaron su normativa y simplificaron trámites, otros mantienen regulaciones fragmentadas y complejas. “Las diferencias de desempeño muestran que la simplificación es posible, pero requiere decisiones explícitas y sostenidas”, señala el documento.

Respecto de inspecciones y controles, se detectan prácticas poco coordinadas y repetitivas. En varios municipios, existen inspecciones múltiples sobre un mismo establecimiento, realizadas por dependencias distintas y sin criterios unificados. Según Idesa, “la falta de coordinación entre dependencias genera duplicaciones que aumentan la carga burocrática sin mejorar los objetivos de control”.

En cuanto a la claridad normativa, una proporción significativa de municipios presenta ordenanzas ambiguas o desactualizadas. “La baja calidad normativa dificulta el cumplimiento y abre espacios para interpretaciones discrecionales”, sostiene el informe, lo que incrementa la incertidumbre para los actores económicos.

El balance general del estudio es de avances limitados. “La evidencia muestra que la simplificación de trámites no ha sido una prioridad extendida en los gobiernos municipales”, indica el informe. El dato de que solo uno de cada seis municipios logró mejoras sostenidas resume el panorama relevado.

Así, el análisis pone en evidencia que, pese a la insistencia sobre la necesidad de reducir la burocracia, los cambios concretos siguen siendo poco frecuentes a nivel local. La mayoría de los municipios opera con sistemas complejos que dificultan tanto la actividad empresarial como la relación con los ciudadanos.