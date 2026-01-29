Trabas y burocracia: sólo uno de cada seis municipios del país simplificó sus trámites en los últimos años

El Índice FACIL analizó el desempeño de 37 municipios en trámites clave vinculados a habilitaciones, inspecciones y regulaciones locales. (Freepik)

La simplificación de trámites y la reducción de cargas burocráticas a nivel local siguen siendo una excepción en la Argentina. De acuerdo con el último relevamiento del "Índice FACIL", elaborado por Idesa, apenas uno de cada seis municipios del país logró avanzar de manera efectiva en la simplificación y agilización de los procedimientos que enfrentan vecinos y empresas. El informe, que analiza la normativa y los procesos administrativos vigentes en los principales gobiernos locales, muestra que la mayoría mantiene estructuras complejas, superpuestas y con escasa orientación a facilitar la actividad económica y la relación con los ciudadanos.

El estudio evalúa el desempeño de 37 municipios de distintas regiones del país y se concentra en aspectos clave vinculados a la apertura y habilitación de comercios, la realización de inversiones y el cumplimiento de obligaciones administrativas. El resultado general exhibe avances limitados y desparejos. Según el informe, elaborado por el economista Ramiro Fadul, “los progresos en materia de simplificación normativa son puntuales y no alcanzan a consolidarse como una política sostenida en la mayoría de los municipios relevados”.

Avances puntuales y cambios limitados

Uno de los principales hallazgos es que solo una minoría mostró mejoras consistentes respecto de mediciones anteriores. Idesa señala que “en los últimos años, apenas uno de cada seis municipios analizados introdujo cambios que reducen tiempos, costos y cantidad de trámites para ciudadanos y empresas”. En contraste, la mayor parte mantuvo esquemas similares o incorporó nuevas exigencias que compensaron o neutralizaron eventuales avances.

El Índice FACIL se construye a partir del análisis de ordenanzas, decretos y procedimientos administrativos vinculados a habilitaciones comerciales, inspecciones, tasas y requisitos formales. El objetivo es medir cuán fácil o complejo resulta cumplir con las regulaciones locales.

La mayoría de los trámites son complejos, con múltiples pasos y escasa estandarización en la mayoría de las jurisdicciones.

En ese marco, el informe advierte que la proliferación de normas y la superposición de controles continúan siendo rasgos dominantes. “La complejidad regulatoria sigue siendo elevada y constituye una barrera para el desarrollo de actividades productivas a nivel local”, afirma el documento.

Habilitaciones, digitalización y costos administrativos

Entre los aspectos más críticos se destaca la habilitación de comercios. Según Idesa, en la mayoría de los municipios el proceso requiere múltiples pasos, intervenciones de distintas áreas y plazos extensos. En varios casos, incluso, los requisitos no se encuentran claramente sistematizados o disponibles en formatos accesibles. El informe subraya que “la falta de ventanillas únicas y de procedimientos estandarizados incrementa la incertidumbre y los costos para quienes buscan iniciar una actividad económica”.

La digitalización aparece como otro punto débil. Si bien algunos municipios incorporaron herramientas digitales, el relevamiento muestra que estos avances no siempre implican una verdadera simplificación. “En muchos casos, la digitalización se limita a trasladar trámites existentes a plataformas online, sin revisar ni reducir los requisitos previos”, señala Idesa. De este modo, la carga administrativa se mantiene, aunque cambie el soporte.

El reporte también analiza la evolución en el tiempo. Al comparar los resultados actuales con ediciones anteriores del índice, se observa que los cambios son escasos. “La estabilidad de los puntajes indica que no hubo un proceso generalizado de revisión normativa orientado a simplificar”, sostiene el trabajo. En ese contexto, los municipios que sí mejoraron se destacan por haber eliminado trámites redundantes, reducido plazos o unificado procedimientos.

Impacto económico y brechas entre municipios

Otro eje relevante es el impacto de la burocracia sobre la inversión y el empleo local. El documento remarca que la complejidad administrativa afecta especialmente a pequeños emprendimientos y comercios. “Las exigencias excesivas y los tiempos prolongados desalientan la formalización y la expansión de actividades productivas”, advierte Idesa. Esta situación, agrega, limita la capacidad de los municipios para generar un entorno más dinámico y previsible.

Asimismo, el análisis pone el foco en la diversidad de realidades entre municipios. Mientras algunos lograron ordenar su normativa y avanzar hacia esquemas más simples, otros exhiben un entramado regulatorio fragmentado. “Las diferencias de desempeño muestran que la simplificación es posible, pero requiere decisiones explícitas y sostenidas”, señala el informe, al describir la dispersión de resultados.

El informe advierte que la complejidad administrativa impacta especialmente sobre pequeños emprendimientos y la formalización de actividades económicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con los controles e inspecciones, el relevamiento detecta prácticas dispares. En varios municipios persisten inspecciones múltiples sobre un mismo establecimiento, realizadas por distintas áreas y con criterios poco coordinados. Según Idesa, “la falta de coordinación entre dependencias genera duplicaciones que aumentan la carga burocrática sin mejorar los objetivos de control”.

El Índice FACIL también evalúa la claridad normativa. En ese punto, el informe indica que una proporción significativa de municipios presenta ordenanzas con redacciones ambiguas o desactualizadas. “La baja calidad normativa dificulta el cumplimiento y abre espacios para interpretaciones discrecionales”, afirma el trabajo. Esta situación, agrega, se traduce en mayor incertidumbre para los actores económicos.

En sus conclusiones, Idesa remarca que el balance general es de avances limitados. “La evidencia muestra que la simplificación de trámites no ha sido una prioridad extendida en los gobiernos municipales”, sostiene el informe. La referencia a que solo uno de cada seis municipios logró mejoras sostenidas sintetiza un diagnóstico que atraviesa todo el relevamiento.

De este modo, el estudio expone que, pese a la reiterada mención de la necesidad de reducir la burocracia, los cambios concretos a nivel local siguen siendo excepcionales. La mayoría de los municipios continúa operando con esquemas complejos que afectan tanto a ciudadanos como a empresas, y que condicionan el desarrollo de actividades económicas en sus territorios.

El ranking de municipios

El Índice FACIL 2025 también presenta un ranking general de desempeño que ordena a los municipios según el grado de simplificación, digitalización y claridad de sus trámites administrativos. La clasificación refleja diferencias marcadas entre jurisdicciones y pone en evidencia la heterogeneidad de las políticas locales en materia de modernización del Estado.

En el primer lugar se ubica Tres de Febrero, que encabeza el ranking por su desempeño general en los trámites evaluados, con mejores resultados en habilitaciones comerciales, licencias de conducir y acceso a información. Le siguen San Isidro y Tandil, que completan el podio y muestran avances sostenidos en la organización de procesos y en la disponibilidad de canales digitales.

En los puestos siguientes aparecen municipios con desempeños intermedios, donde se observan mejoras parciales pero también persistencia de requisitos extensos, alta presencialidad y falta de estandarización en distintos trámites. El ranking incluye a jurisdicciones de distintas provincias, lo que permite comparar realidades institucionales diversas.

En el extremo inferior de la tabla se ubica José C. Paz, que cierra el ranking del Índice FACIL 2025. Según el informe, los municipios que ocupan los últimos lugares presentan mayores niveles de complejidad administrativa, información fragmentada y escaso desarrollo de herramientas que faciliten la experiencia del ciudadano.

El ranking funciona como una referencia comparativa del estado actual de los trámites municipales y expone las brechas existentes entre los gobiernos locales que avanzaron en procesos de simplificación y aquellos que mantienen esquemas más tradicionales.