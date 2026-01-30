Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en febrero 2026

Las prestaciones de ANSES aumentarán 2,85%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los valores y el cronograma de pagos para jubilados y pensionados correspondientes a febrero. Esta medida abarca a quienes reciben haberes mínimos y máximos, así como a beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas. Los pagos se realizan de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación, y el calendario contempla los feriados nacionales del mes.

El monto de las jubilaciones para el próximo mes incluye el haber mensual actualizado y, en varios casos, un bono extraordinario. El haber mínimo garantizado se ubica en $359.254,35, mientras que el máximo alcanza los $2.417.441,63. Si corresponde el bono de $70.000, la jubilación mínima llega a $429.219,42.

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) es de $164.342,47 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $287.403,48. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se fijan en $251.453,59, de acuerdo con los valores difundidos por ANSES y la actualización vigente.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $129.082,71, y la Asignación por Embarazo (AUE) se elevará a $121.818,42. De este último valor, el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas correspondientes. La AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22 y la Asignación Familiar por Hijo se fijará en $64.547,52 para el primer rango de ingresos.

El bono extraordinario de $70.000 se acredita de manera automática junto con los haberes de quienes cobran la mínima y los titulares de pensiones no contributivas. Para quienes perciben montos superiores al mínimo, el bono se otorga de forma proporcional, de modo que la suma total entre haber y bono no supere los $429.254,34.

El ajuste anunciado por ANSES implica un incremento del 2,85% en los haberes, debido a la fórmula de movilidad, establecida por el decreto 274/2024, que actualiza por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026

El calendario de pagos para jubilados y pensionados de ANSES para febrero quedó de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: 10 de febrero al 12 de marzo

Todos los documentos Segunda Quincena: 24 de febrero al 12 de marzo

Cómo solicitar la jubilación

El acceso a la jubilación a través de ANSES requiere una gestión que combina instancias digitales y presenciales. La persona interesada debe ingresar al sitio web oficial y acceder a la sección “Mi ANSES” utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si no dispone de clave, el sistema ofrece la posibilidad de generarla fácilmente.

Es necesario verificar que los aportes laborales estén correctamente registrados. Esta comprobación se realiza en el menú “Trabajo” y “Consultar Historia Laboral”. Si se identifican períodos no registrados, el solicitante puede presentar la documentación respaldatoria, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obras sociales o una Declaración Jurada. También se requiere la presentación del formulario 6.18, destinado a prestaciones previsionales.

Luego de realizar la revisión y cargar la documentación, la persona debe solicitar un turno para presentarse en una oficina de ANSES. El día asignado, es necesario concurrir con el DNI vigente y la documentación que acredite los períodos de aportes y la identidad.