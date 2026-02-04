Economía

El Banco Central consolida la compra de dólares y acumula casi USD 1.300 millones en 2026

La entidad monetaria adquirió USD 44 millones este miércoles y avanza con su plan para engrosar las reservas internacionales

Guardar
El BCRA encadenó 23 jornadas
El BCRA encadenó 23 jornadas consecutivas con compra de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 23 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras hacerse este miércoles de 44 millones de dólares. Además, ya lleva comprados más de USD 1.290 millones en 2026, cifra que ya representa casi el 13% de la meta anual de acumulación de reservas.

Durante las últimas 22 ruedas, el BCRA totalizó compras por USD 1.297 millones, en línea con el inicio de la “fase 4” del actual programa económico. Para hacerse de los dólares, la autoridad monetaria emite pesos sin esterilización, lo que mantiene la liquidez en el sistema y evita que una falta de circulante eleve las tasas de interés.

Como resultado de estas operaciones, las reservas internacionales alcanzaron los USD 45.417 millones, con una baja diaria de USD 256 millones y todavía no recuperan el terreno perdido desde fines de enero.

En el último mes, el stock de reservas extranjeras llegó a un máximo desde agosto de 2021, al marcar USD 46.240 millones, impulsado también por el alza del precio internacional del oro. Este activo, considerado resguardo frente a la volatilidad global, repercute directamente en los números del BCRA.

Actualmente, la entidad posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. El valor de la onza superó los USD 5.600 la semana pasada, pero retrocedió hasta USD 4.960 actuales. Esta baja impactó negativamente en los registros del organismo, aunque la jornada de hoy aportó volumen por un leve alza de 0,5 por ciento.

El flujo sostenido de compras de divisas se explica por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda de empresas privadas. El BCRA estima ingresos pendientes de cerca de USD 3.600 millones por colocaciones externas corporativas, factores que ampliaron la oferta de dólares en el mercado oficial. A lo largo de 2025, las empresas emitieron deuda por más de USD 20.000 millones, según la consultora PwC, lo que permitió transitar períodos de estabilidad cambiaria.

Las proyecciones oficiales para 2026 estiman que la compra neta de divisas oscilará entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según la evolución del proceso de remonetización. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, afirmó que la consolidación de reservas dependerá de la demanda de pesos y del ingreso de divisas. Con el ritmo reciente, ya se alcanzó casi el 13% del objetivo anual mínimo.

La autoridad monetaria estableció un límite diario del 5% sobre el volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para la compra de divisas, con el fin de preservar la estabilidad cambiaria. En algunas ocasiones se superó ese tope, lo que fuentes privadas atribuyen a operaciones fuera del circuito tradicional del MLC.

El BCRA informó que puede adquirir dólares fuera del mercado mayorista, negociando directamente con empresas o entidades para evitar alteraciones en el funcionamiento habitual del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones

El dólar operó estable

Este martes, el volumen operado en el segmento de contado alcanzó USD 378,205 millones, una cifra considerada adecuada para la temporada de verano. El dólar mayorista subió 1,50 pesos, equivalente a 0,1%, y cerró en $1.447,50, todavía por debajo de los $1.455 registrados al final de 2025.

Para la jornada, el Banco Central fijó el techo de la banda de flotación cambiaria en $1.579,95, situando el tipo de cambio oficial a 132,45 pesos, o un 8,5% por debajo de ese tope.

Temas Relacionados

Banco CentralBCRADólaresReservasSantiago BausiliCompra de divisasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una misión del FMI llegará a la Argentina en los próximos días

Está previsto que los enviados del organismo internacional lleguen en febrero a Buenos Aires. Dónde se ubicará el foco de los técnicos de la entidad

Una misión del FMI llegará

Ranking mundial: cuáles fueron las marcas que más autos 0 km vendieron en 2025 y cómo impactó el avance de los híbridos

En base a los resultados oficiales y a las estadísticas de los principales mercados, es posible adelantar el ranking de los autos más vendidos del año pasado en en todo el mundo, con un récord para el principal fabricante de tecnología híbrida

Ranking mundial: cuáles fueron las

Carlos Melconian le puso precio al dólar y habló de “contradicciones cambiarias”

El economista analizó el escenario actual, apuntó contra la política cambiaria en Argentina y advirtió sobre el valor real de la divisa

Carlos Melconian le puso precio

El dólar operó estable y se mantiene un 8,5% por debajo del techo de las bandas

La divisa siguió a $1.465 en el banco Nación y subió a $1.447,50 en el mercado mayorista, con un monto negociado en torno a USD 400 millones

El dólar operó estable y

Quirno anunció una inversión de USD 14.000 millones de las dos mayores mineras del mundo

El canciller Pablo Quirno participó en Washington de una cumbre internacional sobre minerales críticos

Quirno anunció una inversión de
DEPORTES
La confesión del deportista argentino

La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

TELESHOW
El contundente descargo de Melody

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

Pampito presentó a su novio en vivo y su reacción sorprendió a todos: “¿Me vas a proponer casamiento?"

INFOBAE AMÉRICA

Las monarquías del Golfo realizaron

Las monarquías del Golfo realizaron maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en medio de la tensión con Irán

¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán