El Banco Central consolida la compra de dólares y acumula casi USD 1.300 millones en 2026

El BCRA encadenó 23 jornadas consecutivas con compra de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 23 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras hacerse este miércoles de 44 millones de dólares. Además, ya lleva comprados más de USD 1.290 millones en 2026, cifra que ya representa casi el 13% de la meta anual de acumulación de reservas.

Durante las últimas 22 ruedas, el BCRA totalizó compras por USD 1.297 millones, en línea con el inicio de la “fase 4” del actual programa económico. Para hacerse de los dólares, la autoridad monetaria emite pesos sin esterilización, lo que mantiene la liquidez en el sistema y evita que una falta de circulante eleve las tasas de interés.

Como resultado de estas operaciones, las reservas internacionales alcanzaron los USD 45.417 millones, con una baja diaria de USD 256 millones y todavía no recuperan el terreno perdido desde fines de enero.

En el último mes, el stock de reservas extranjeras llegó a un máximo desde agosto de 2021, al marcar USD 46.240 millones, impulsado también por el alza del precio internacional del oro. Este activo, considerado resguardo frente a la volatilidad global, repercute directamente en los números del BCRA.

Actualmente, la entidad posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. El valor de la onza superó los USD 5.600 la semana pasada, pero retrocedió hasta USD 4.960 actuales. Esta baja impactó negativamente en los registros del organismo, aunque la jornada de hoy aportó volumen por un leve alza de 0,5 por ciento.

El flujo sostenido de compras de divisas se explica por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda de empresas privadas. El BCRA estima ingresos pendientes de cerca de USD 3.600 millones por colocaciones externas corporativas, factores que ampliaron la oferta de dólares en el mercado oficial. A lo largo de 2025, las empresas emitieron deuda por más de USD 20.000 millones, según la consultora PwC, lo que permitió transitar períodos de estabilidad cambiaria.

Las proyecciones oficiales para 2026 estiman que la compra neta de divisas oscilará entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según la evolución del proceso de remonetización. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, afirmó que la consolidación de reservas dependerá de la demanda de pesos y del ingreso de divisas. Con el ritmo reciente, ya se alcanzó casi el 13% del objetivo anual mínimo.

La autoridad monetaria estableció un límite diario del 5% sobre el volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para la compra de divisas, con el fin de preservar la estabilidad cambiaria. En algunas ocasiones se superó ese tope, lo que fuentes privadas atribuyen a operaciones fuera del circuito tradicional del MLC.

El BCRA informó que puede adquirir dólares fuera del mercado mayorista, negociando directamente con empresas o entidades para evitar alteraciones en el funcionamiento habitual del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

El dólar operó estable

Este martes, el volumen operado en el segmento de contado alcanzó USD 378,205 millones, una cifra considerada adecuada para la temporada de verano. El dólar mayorista subió 1,50 pesos, equivalente a 0,1%, y cerró en $1.447,50, todavía por debajo de los $1.455 registrados al final de 2025.

Para la jornada, el Banco Central fijó el techo de la banda de flotación cambiaria en $1.579,95, situando el tipo de cambio oficial a 132,45 pesos, o un 8,5% por debajo de ese tope.