Récord de endeudamiento corporativo: las empresas colocaron más de USD 20.000 millones en 2025, la mayor cifra en 10 años

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense se ven en esta ilustración tomada el 10 de marzo de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

A pesar de que el riesgo país recién se ubicó en torno a los 500 puntos básicos durante las últimas semanas, las empresas argentinas lideraron un boom de endeudamiento externo: colocaron más de USD 20.000 millones en 2025, la mayor cifra en los últimos diez años. Parte de esos dólares se liquidaron en el mercado local y permitieron sostener la estabilidad del tipo de cambio.

Los datos surgen de un informe de la consultora PwC. “El 2025 marcó un nuevo hito para el mercado de capitales local, habiendo superado los USD 20.250 millones (medidos al dólar CCL) en emisiones primarias de Fideicomisos Financieros y Obligaciones Negociables”, destacaron los analistas. De esta manera, el segundo año de mandato de Javier Milei, posiciona como el año con el mayor monto nominal de colocaciones registradas desde el 2015.

En tanto, el total de la deuda colocada superó en más del 50% el valor emitido en 2024 (último récord) de USD 13.450 millones, medida a la cotización del contado con liquidación. “Para tomar dimensión, el monto colocado en 2025 representa el 96% del total licitado en todo el período 2020-2023 -USD 21.158 millones (CCL)-”, puntualizaron los analistas.

Según detalló el reporte, el fuerte crecimiento del endeudamiento corporativo se debió a las emisiones de obligaciones negociables (ONs) en dólares por parte de los principales jugadores del sector de petróleo y gas, impulsados en gran medida por las inversiones enmarcadas dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

En PwC estiman que solo el sector Oil&Gas emitió un monto total de ONs cercano a los USD 9.200 millones, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la cabeza, con cerca de USD 2.760 millones emitidos a través de 11 colocaciones.

“La mayor contribución vino por parte de las ON, las cuales alcanzaron las 322 colocaciones por un monto total de USD 18.308 millones (CCL), el valor nominal más alto de los últimos 11 años”, comentaron a nivel de instrumentos.

Respecto a los fideicomisos financieros (FF), se registraron 128 por un total de USD 1.944 millones, alcanzando un volumen similar a los últimos dos años, pero logrando duplicar el monto nominal de 2024 -USD 987 millones- aunque se mantienen por debajo de los valores registrados previos a 2018.

En tal sentido, los consultores remarcaron la baja del riesgo país, sobre todo en el último trimestre del año tras la victoria del Gobierno en las elecciones de medio término, impulsó enormemente las colocaciones internacionales de deuda.

Por otra parte, el análisis subrayó que “el segmento pesos en general experimentó cierto enfriamiento durante la mayor parte del segundo semestre del año, debido al incremento abrupto de las tasas de interés, fruto principalmente de los cambios que tuvieron lugar en la política monetaria y la volatilidad generada previo a las elecciones de medio término”. Sin embargo, en términos de montos nominales, las emisiones denominadas en moneda local mantuvieron su contribución relativa al total de emisiones de ON en línea con el año anterior, en torno al 8%-9% del monto total.

Para Caputo hay un efecto crowding in por el pago de los vencimientos con bonistas y organismos internacionales.

Cortar con la dependencia de Wall Street

Pese a la emisión corporativa récord por una mejora del riesgo país, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que no plantean salir al financiamiento internacional para cubrir los fuertes vencimientos del 2026 y que pretenden que se desarrolle el mercado de capitales local.

Desde hace varios meses, Caputo pregona la idea de que Argentina debe cortar la dependencia con Wall Street. “No vamos a salir al mercado, es lo contrario a lo que se dice. No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional”, sostuvo el funcionario en una entrevista con Radio Mitre.

Esta decisión se debe al efecto crowding in (efecto atracción) que está generando el Gobierno al cancelar y cumplir con sus obligaciones. “Los fondos que reciben dólares quieren reinvertirlos en riesgo argentino y como la Nación no sale con nuevos bonos, agarran esa plata y financian empresas y provincias”, explicó.

En los últimos 113 de los 124 años hubo déficit y, como consecuencia de ello, según el relato de Caputo, Argentina se llevaba todo el crédito que había para Argentina, ya sea en el mercado local como internacional. “La intención nuestra es seguir con esa política, sobre todo cuando podamos conseguir alternativa de financiamiento para pagarles a los inversores internacionales a tasas más bajas como hicimos en enero”, concluyó.