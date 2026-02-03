Economía

Patentes CABA: AGIP explicó cuándo estarán disponibles las nuevas boletas y qué pasará con las anteriores

El organismo porteño dispuso la suspensión de la emisión vigente de Patentes y la reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3 y de la cuota anual anticipada de 2026

Guardar
El Gobierno porteño envió un
El Gobierno porteño envió un proyecto de ley que impida que la actualización de valuaciones fiscales de autos supere la inflación del año 2025

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dispuso la suspensión de la emisión vigente de Patentes y la reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3 y de la cuota anual anticipada de 2026. La decisión se tomó “ante las variaciones originadas por la actualización de valuaciones de algunos modelos de vehículos”.

En concreto, las boletas que estaban disponibles hasta el momento fueron dadas de baja tanto en la web oficial como en los sistemas de homebanking, y no se efectuarán débitos automáticos. Desde el organismo indicaron que los contribuyentes deben omitir el pago de las boletas anteriores y aguardar la nueva emisión, que reflejará los importes recalculados bajo un tope de aumento del 31,8%. El límite de suba coincide con la inflación medida en 2025 para CABA.

AGIP precisó que las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web el 18 de febrero y en homebanking a partir del 20 de febrero. En esta oportunidad, la emisión será exclusivamente digital.

En cuanto a los plazos, la primera cuota y el pago anual anticipado podrán abonarse hasta el 27 de febrero, sin perder el beneficio por pago a término ni el descuento por buen contribuyente. Esa fecha será común para todas las terminaciones de dominio y modalidades de pago.

Las nuevas boletas reliquidadas estarán
Las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web el 18 de febrero

El tope propuesto y su alcance

De acuerdo con lo informado, el tope del 31,8% se aplicaría sobre los incrementos derivados de la actualización de valuaciones, de manera tal que ningún aumento del impuesto automotor supere la inflación acumulada de 2025. El organismo aclaró que la reliquidación abarcará la totalidad de las boletas correspondientes a la primera emisión, incluyendo las cuotas 1, 2 y 3, así como la cuota anual anticipada.

En el comunicado, AGIP subrayó que “la reliquidación limitará los aumentos originados en el impuesto debido a la actualización de valuaciones”, y remarcó que el objetivo es establecer un criterio uniforme para todos los contribuyentes alcanzados.

Asimismo, el organismo aclaró que no se trató de un aumento del impuesto, sino de variaciones vinculadas a las valuaciones de determinados vehículos. “Las variaciones observadas en esta emisión responden a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”, señaló.

Qué ocurre con quienes ya pagaron

El proyecto y las medidas administrativas contemplan una situación particular para los contribuyentes que ya abonaron alguna de las boletas antes de la suspensión de la emisión vigente.

Ningún auto radicado en CABA
Ningún auto radicado en CABA pagará un aumento superior al 31,8% en relación al año pasado.

En esos casos, AGIP indicó que quienes hayan pagado deberán ignorar la nueva boleta reliquidada y no realizar ningún trámite adicional. Si el contribuyente abonó la cuota 1 y, tras la reliquidación, se determina que el importe pagado supera el tope del 31,8%, el excedente se registrará como saldo a favor y se aplicará automáticamente en la cuota siguiente.

Para quienes hayan optado por el pago anual anticipado, la diferencia que surja a favor del contribuyente quedará disponible para que pueda solicitar la devolución o imputarla a futuros vencimientos, según se detalló en el comunicado oficial.

Paso por la Legislatura

Si bien las nuevas boletas estarán disponibles en la web de AGIP desde el 18 de febrero, el organismo deberá oficializar la reliquidación a través de una ley. El proyecto ya fue enviado a la Legislatura porteña, pero será tratado recién en marzo.

La iniciativa coloca un tope a la actualización del impuesto automotor correspondiente a 2026, con el objetivo de que ningún vehículo registre un incremento superior al 31,8%, equivalente a la inflación acumulada durante 2025 medida por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA).

Según informó el organismo recaudador, el proyecto busca limitar los aumentos originados en la actualización de las valuaciones de determinados modelos de vehículos, que en algunos casos habían superado el 100%, debido a un “mal cálculo”.

Temas Relacionados

AGIPImpuesto automotorPatenteIPCImpuestosÚltimas noticiasPatentes CABA

Últimas Noticias

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más baratos del mercado en febrero

La diferencia en los aumentos que aplicaron las marcas permitió que se mueva el ranking de los vehículos nuevos con precio más bajo en Argentina. El referente de 2025 quedó fuera del Top 10

Cuáles son y cuánto cuestan

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria encadenó 22 ruedas consecutivas con saldo comprador y ya alcanzó el 12% de la meta de adquisición de divisas fijada para todo el año

El Banco Central compró más

“No lograron desarmar ni un solo impuesto”: la respuesta de la industria indumentaria a Caputo por su frase sobre la ropa argentina

Claudio Drescher, presidente de la cámara que reúne a los productores locales de ropa, alertó que el sector pagó más de 37 impuestos en 2025 mientras continúa la baja de empleos

“No lograron desarmar ni un

Las acciones argentinas cayeron hasta 33% en Wall Street y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

El índice S&P Merval porteño perdió 2,2%, a 3.038.541 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares restaron 0,6% en promedio. Bioceres, Globant y Vista encabezaron las pérdidas de las acciones argentinas en Wall Street

Las acciones argentinas cayeron hasta

El dólar cayó y cede la brecha cambiaria: todas las cotizaciones quedaron debajo de 1.500 pesos

La divisa cedió a $1.465 en el Banco Nación y en el mercado mayorista cerró a 1.446 pesos. El “contado con liqui” estuvo negociado en su precio más bajo en dos meses

El dólar cayó y cede
DEPORTES
“Chau, guerrero”: dolor en el

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

Sorpresa: un ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Gallardo

La joya de las Inferiores que perdió Boca Juniors por la patria potestad y será refuerzo del último campeón de Italia

TELESHOW
Marixa Balli criticó a Luis

Marixa Balli criticó a Luis Caputo por su frase acerca de que nunca compró ropa en Argentina: “Es ofensivo”

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

La discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro la casa nueva: “No estamos de acuerdo con nada”

La romántica declaración de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en medio de la noche de los Premios Carlos: “Ya gané”

La muerte de Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia médica en la causa contra Aníbal Lotocki

INFOBAE AMÉRICA

El movimiento estudiantil reanudó las

El movimiento estudiantil reanudó las protestas en Venezuela para exigir la liberación de todos los presos políticos

Monet cobra vida en el Colón con una muestra inmersiva que sorprende a grandes y chicos

Asesinaron a Saif Al Islam Gadafi, hijo del ex dictador libio, en un ataque comando en su residencia

Panamá mantiene crecimiento exportador en 2025 y cierra con $980 millones

Seis nuevas muertes bajo custodia reavivan las alertas por la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador