Patentes CABA: AGIP explicó cuándo estarán disponibles las nuevas boletas y qué pasará con las anteriores

El Gobierno porteño envió un proyecto de ley que impida que la actualización de valuaciones fiscales de autos supere la inflación del año 2025

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dispuso la suspensión de la emisión vigente de Patentes y la reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3 y de la cuota anual anticipada de 2026. La decisión se tomó “ante las variaciones originadas por la actualización de valuaciones de algunos modelos de vehículos”.

En concreto, las boletas que estaban disponibles hasta el momento fueron dadas de baja tanto en la web oficial como en los sistemas de homebanking, y no se efectuarán débitos automáticos. Desde el organismo indicaron que los contribuyentes deben omitir el pago de las boletas anteriores y aguardar la nueva emisión, que reflejará los importes recalculados bajo un tope de aumento del 31,8%. El límite de suba coincide con la inflación medida en 2025 para CABA.

AGIP precisó que las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web el 18 de febrero y en homebanking a partir del 20 de febrero. En esta oportunidad, la emisión será exclusivamente digital.

En cuanto a los plazos, la primera cuota y el pago anual anticipado podrán abonarse hasta el 27 de febrero, sin perder el beneficio por pago a término ni el descuento por buen contribuyente. Esa fecha será común para todas las terminaciones de dominio y modalidades de pago.

El tope propuesto y su alcance

De acuerdo con lo informado, el tope del 31,8% se aplicaría sobre los incrementos derivados de la actualización de valuaciones, de manera tal que ningún aumento del impuesto automotor supere la inflación acumulada de 2025. El organismo aclaró que la reliquidación abarcará la totalidad de las boletas correspondientes a la primera emisión, incluyendo las cuotas 1, 2 y 3, así como la cuota anual anticipada.

En el comunicado, AGIP subrayó que “la reliquidación limitará los aumentos originados en el impuesto debido a la actualización de valuaciones”, y remarcó que el objetivo es establecer un criterio uniforme para todos los contribuyentes alcanzados.

Asimismo, el organismo aclaró que no se trató de un aumento del impuesto, sino de variaciones vinculadas a las valuaciones de determinados vehículos. “Las variaciones observadas en esta emisión responden a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”, señaló.

Qué ocurre con quienes ya pagaron

El proyecto y las medidas administrativas contemplan una situación particular para los contribuyentes que ya abonaron alguna de las boletas antes de la suspensión de la emisión vigente.

En esos casos, AGIP indicó que quienes hayan pagado deberán ignorar la nueva boleta reliquidada y no realizar ningún trámite adicional. Si el contribuyente abonó la cuota 1 y, tras la reliquidación, se determina que el importe pagado supera el tope del 31,8%, el excedente se registrará como saldo a favor y se aplicará automáticamente en la cuota siguiente.

Para quienes hayan optado por el pago anual anticipado, la diferencia que surja a favor del contribuyente quedará disponible para que pueda solicitar la devolución o imputarla a futuros vencimientos, según se detalló en el comunicado oficial.

Paso por la Legislatura

Si bien las nuevas boletas estarán disponibles en la web de AGIP desde el 18 de febrero, el organismo deberá oficializar la reliquidación a través de una ley. El proyecto ya fue enviado a la Legislatura porteña, pero será tratado recién en marzo.

La iniciativa coloca un tope a la actualización del impuesto automotor correspondiente a 2026, con el objetivo de que ningún vehículo registre un incremento superior al 31,8%, equivalente a la inflación acumulada durante 2025 medida por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA).

Según informó el organismo recaudador, el proyecto busca limitar los aumentos originados en la actualización de las valuaciones de determinados modelos de vehículos, que en algunos casos habían superado el 100%, debido a un “mal cálculo”.