Jornada financiera: los activos argentinos sufrieron nuevas bajas mientras continuó la estabilidad cambiaria

El día negativo de Wall Street impactó en los precios de activos argentinos.

La rueda operativa de este martes volvió a dejar cifras en rojo para los activos argentinos, principalmente por el arrastre pesimista de las caídas de los índices de Wall Street. Esta dinámica se acentuó por el “condimento” local, mientras que los agentes financieros asimilan los cambios en la conducción del Indec, en medio de la polémica acerca de una nueva metodología para medir la inflación.

Al cierre, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 2,2%, a 3.030.000 puntos, para pasar a un rojo promedio del 5% en el inicio de febrero, mientras que los títulos públicos en dólares restaron 0,6% en promedio. En Wall Street, las acciones argentinas registraron caídas de hasta 33 por ciento, como en el caso de Bioceres.

El índice de riesgo país de JP Morgan, en tanto, ascendió 10 unidades para la Argentina, en los 503 puntos básicos, luego de un máximo intradía en los 506 enteros y en lo más alto desde el 26 de enero.

El panel tecnológico Nasdaq de Wall Street se hundió 1,4% -llegó a perder 2,2%- al término de las operaciones en Buenos Aires, debido a que las empresas tecnológicas más importantes continuaron su reciente caída. Nvidia cayó un 2,8% ante indicios de un enfriamiento de las relaciones con OpenAI. La insatisfacción de la startup con los últimos chips de inteligencia artificial de Nvidia ha estancado las negociaciones con el fabricante de chips para una inversión de hasta 100 000 millones de dólares, un plan que su director ejecutivo, Jensen Huang, minimizó el lunes. Amazon y Microsoft también perdieron terreno ante la continua liquidación de acciones de software.

En ese marco, las acciones de la biotecnológica argentina Bioceres se desplomaron un 33%, a solo 57 centavos de dólar, y encabezaron la caída de cotización de los títulos argentinos. Las acciones de la firma nacida en Rosario cayeron cerca de 90% en Wall Street, mientras busca reestructurar su negocio.

A Bioceres le seguía la tecnológica de capitales argentinos Globant, que resignó 13% en Nueva York. Por otra parte, las acciones de Vista Energy cayeron un 7% después de que Bloomberg informó que el Abu Dhabi investment Council está vendiendo una participación por hasta USD 625,1 millones en la compañía.

“El equity argentino está relativamente desacoplado de la corrección global y sigue mostrando atraso en términos de valuación frente a comparables de la región. La acumulación de reservas, la aprobación de reformas estructurales y una eventual salida completa del cepo son los principales catalizadores para una mejora más sostenida, especialmente de cara a 2026. Un cambio de categoría en los índices MSCI podría amplificar ese proceso”, confió Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

Nueva baja del dólar

En paralelo, el mercado de cambios mantiene de forma férrea el período de estabilidad de las cotizaciones, con todos los precios operados por debajo de los 1.500 pesos por primera vez en dos meses. Mientras se mantiene el ritmo comprador de divisas a manos del Banco Central, el desempeño del tipo de cambio permaneció ajeno a la sostenida inflación por encima del 2 por ciento mensual.

Justamente, el IPC del Indec, hoy en medio de un acalorado debate por el cambio de metodología para la medición, es desde 2026 el indicador que calibra la amplitud de las bandas cambiarias. Con todas las cotizaciones alineadas la proyección de devaluación oficial permanece encarrilada, lejos del techo de las bandas y muy por detrás del ritmo inflacionario.

Con un monto operado en el mercado de contado, que creció USD 76 millones o 25% respecto del lunes, a USD 380,9 millones, el dólar mayorista restó cinco pesos o 0,3%, a $1.446, para quedar nueve pesos debajo del cierre de 2025.

El Banco Central fijó una banda superior para su esquema cambiario de la fecha en $1.569,40, que dejó al dólar mayorista a 123,40 pesos o un 8,5% de ese techo.

El dólar al público también descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.465 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue terminó estabilizado en 1.450 pesos.

Un punto saliente fue el del retroceso de la paridad bursátil del “contado con liquidación”. Este dólar financiero, utilizado para girar fondos al exterior por medio de activos que cotizan en simultáneo en el mercado local y en el exterior, que a las 15:30, al cierre de la operatoria oficial se transaba a 1.499 pesos (-0,1%), para quebrar el piso de los $1.500 por primera vez desde el 3 de diciembre ($1.497).

El Banco Central absorbió divisas a través de su intervención cambiaria por décimo segunda sesión operativa. Esta vez fueron USD 57 millones este martes, para acumular un total de USD 1.253 millones, en 2026.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron en USD 564 millones, a USD 45.673 millones, con el aporte del salto de 7% en la cotización del oro en el exterior.

Por otra parte, el Gobierno enfrentó el primer vencimiento del año con el FMI por unos USD 880 millones, sobre un total de vencimientos para todo el año de unos 4.700 millones de dólares.