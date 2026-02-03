Economía

Las acciones argentinas caen hasta 13% en Wall Street y el riesgo país volvió a tocar los 500 puntos

El índice S&P Merval porteño cae 2,5%, a 3.030.000 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares restan 0,5% en promedio. En Wall Street, la caída se profundiza

Los índices de Wall Street profundizan las caídas.

Mientras que los agentes financieros locales asimilan los cambios en la conducción del Indec, en medio de la polémica acerca del cambio de metodología para medir la inflación, una ronda de negocios que se tornó negativa en el exterior definió una nueva sesión perdedora para las acciones y los bonos argentinos.

A las 16 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 2,5%, a 3.030.000 puntos, para pasar un rojo promedio del 5% en el inicio de febrero, mientras que los títulos públicos en dólares restan 0,5% en promedio. En Wall Street, las acciones argentinas registran caídas de hasta 13,4 por ciento.

El índice de riesgo país de JP Morgan, en tanto, asciende siete unidades para la Argentina, otra vez en los 500 puntos básicos, en lo más alto desde el 26 de enero.

El panel tecnológico Nasdaq de Wall Street se hundía 2%, debido a que las empresas tecnológicas más importantes continuaron su reciente caída. Nvidia cayó más de un 3% ante indicios de un enfriamiento de las relaciones con OpenAI. La insatisfacción de la startup con los últimos chips de inteligencia artificial de Nvidia ha estancado las negociaciones con el fabricante de chips para una inversión de hasta 100 000 millones de dólares, un plan que su director ejecutivo, Jensen Huang, minimizó el lunes. Amazon y Microsoft también perdieron terreno ante la continua liquidación de acciones de software.

En ese marco, las acciones de la tecnológica de capitales argentinos Globant se desploma 13,6% en Nueva York.

Por otra parte, las acciones de Vista Energy caían un 8% después de que Bloomberg informó que el Abu Dhabi investment Council está vendiendo una participación por hasta USD 625,1 millones en la compañía.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 16 horas)

“A pesar de balances que dejan una positiva lectura -como el Palantir- así como un repunte en los metales, Wall Street vuelve a inclinarse hacia una pausa, en busca de consolidar los importantes niveles alcanzados que llevaron a los índices una vez más a máximos”, analizó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber. 

En el plano local, los mercados operaban en rojo luego de que el ministro de Economía Luis Caputo confirmara que el país afrontara obligaciones de deuda con el Fondo monetario Internacional que vencieron con el inicio de febrero. Argentina enfrentó el primer vencimiento del año con el FMI por unos 880 millones de dólares, frente a un total anual de unos 4.700 millones de dólares.

“El país está simplemente pagando los intereses al FMI. Esos intereses se pagan en DEG. Si se pagaran en dólares, les transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos”, dijo Caputo en la red social “X”.

“Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEG. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, explicó el ministro.

Los analistas de Rava Bursátil aportaron que “el ministro Caputo declaró que la inflación de enero va a estar en torno a 2,5% mientras se posterga la implementación del nuevo índice de precios hasta que se consolide el proceso de desinflación. En el frente cambiario, el Banco Central mantiene la compra de divisas y las Reservas se encuentran por encima de USD 45.000 millones tras un pago al FMI por USD 808 millones”.

Además, Caputo dijo en una entrevista radial que pese a la baja del riesgo país el país no tiene la intención primordial de emitir deuda en los mercados internacionales. “No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional”, afirmó el ministro.

“La emisión de deuda de Ecuador y apreciación de monedas emergentes son dos factores que ayudan al mercado local”, dijo Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero. “El primero ayuda a la compresión del riesgo país, siendo Ecuador un país comparable con Argentina en los mercados. Mientras que lo segundo ayuda al tipo de cambio real multilateral. Con ello, el rally de bonos tiene más combustible”, estimó.

