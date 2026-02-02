Vista se quedó con los activos de Equinor en Vaca Muerta en una operación de USD 712 millones

El bloque Bandurria Sur suma más de 56.000 acres y casi 200 pozos activos en la ventana de petróleo de Vaca Muerta

La petrolera Vista Energy concretó una adquisición estratégica de activos de la noruega Equinor en la formación de Vaca Muerta por un monto inicial de 712 millones de dólares. La operación incluye participaciones en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, dos áreas identificadas como relevantes para el desarrollo de shale oil en la cuenca neuquina. Según información oficial, el acuerdo se enmarca en la estrategia de expansión de la firma presidida por Miguel Galuccio y refuerza su posicionamiento como productor independiente y exportador de crudo.

El pacto involucra la compra del 30% de Bandurria Sur y el 50% de Bajo del Toro, aunque la compañía firmó la cesión a YPF de una porción del 4,9% y el 15% respectivamente. Al cierre de la transacción, Vista incorporará una participación del 25,1% en Bandurria Sur y del 35% en Bajo del Toro. El monto neto de la operación resultó de la deducción de las participaciones cedidas a YPF, operador de ambas áreas.

La compañía proyecta que, una vez finalizado el proceso, superará los 150.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), lo que consolidará su posición como el principal productor independiente y el mayor exportador de petróleo de Argentina. Además, la empresa sumará aproximadamente 22.000 boe/d a su producción total y agregará 54 millones de barriles equivalentes de reservas probadas (P1).

El acuerdo establece un pago adicional contingente que dependerá de la producción real de los activos y del precio internacional del petróleo Brent, siempre que el valor supere los 65 dólares por barril hasta un máximo de 80 dólares. Este pago complementario se abonará en cinco cuotas anuales, según lo previsto en el esquema acordado.

La financiación de la operación se realizará mediante una combinación de recursos propios y un crédito bancario internacional. Un consorcio liderado por Santander, Citi e Itaú otorgará un préstamo de hasta 600 millones de dólares, con un plazo de cuatro años. El paquete de pago incluye 387 millones de dólares en efectivo y 6,2 millones de American Depositary Shares (ADS), equivalentes a acciones Serie A de Vista.

La distribución accionaria cambiará en ambos bloques. En Bandurria Sur, YPF quedará con el 44,9%, Shell Argentina con el 30% y Vista con el 25,1%. En Bajo del Toro, YPF tendrá el 65% y Vista el 35%. En ambos casos, YPF continuará en el rol de operador.

Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista, encabezó la negociación que incorporó dos bloques clave en la cuenca neuquina y fortaleció el plan de expansión de la compañía en Vaca Muerta (Crédito: Prensa Vista)

El bloque Bandurria Sur, una concesión de explotación de hidrocarburos no convencionales, cubre 56.464 acres en la ventana de petróleo de Vaca Muerta. Al 30 de septiembre de 2025, registró 195 pozos en producción. Al cierre de 2024, las reservas probadas (P1) totalizaban 181 millones de barriles equivalentes de petróleo. En el tercer trimestre de 2025, su producción alcanzó los 81.285 boe/d, de los cuales 67.634 correspondieron a petróleo. El inventario del bloque incluye un potencial remanente para perforar 421 nuevos pozos.

En cuanto a Bajo del Toro, el área abarca 38.744 acres y, al 30 de septiembre de 2025, contaba con 22 pozos en producción. Al finalizar 2024, las reservas probadas ascendían a 24 millones de barriles equivalentes. En el tercer trimestre de 2025, la producción llegó a 4.191 boe/d, con 3.565 barriles diarios de petróleo. El potencial de desarrollo incluye 396 ubicaciones adicionales para perforación, de acuerdo con estimaciones oficiales.

De acuerdo al comunicado difundido por Vista, los activos adquiridos generaron un EBITDA estimado de 269 millones de dólares en 2025 y se espera que aporten flujo de caja positivo a partir de 2026. La integración de estas áreas refuerza los objetivos de generación de caja y desarrollo sustentable definidos por la compañía.

Miguel Galuccio, presidente y CEO de la empresa, afirmó que la operación permite incorporar dos activos clave, que fortalecen la presencia de Vista en la región. “Los bloques son ideales para complementar el portafolio, aportan reservas, producción básica y un amplio inventario de pozos de alta productividad listos para perforar”, señaló. El ejecutivo también destacó el trabajo conjunto con YPF y las sinergias obtenidas tras la compra previa del 50% de La Amarga Chica, otro bloque relevante de la formación.

El acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones previas. Entre ellas, figura la renuncia o no ejercicio de los derechos de preferencia que poseen YPF y Shell Argentina sobre los bloques. Al momento del anuncio, YPF había suscrito la renuncia a sus derechos de preferencia sobre Bandurria Sur, quedando pendiente la decisión de Shell Argentina, así como la resolución para Bajo del Toro.

Vista acumula inversiones superiores a los 6.500 millones de dólares en Vaca Muerta y, con esta adquisición, avanza en su estrategia de crecimiento rentable dentro de la zona más productiva de la cuenca neuquina. La firma estima que la transacción se completará en el segundo trimestre de 2026, tras finalizar los procesos legales correspondientes.

La operación profundizará el perfil exportador de la compañía y ampliará el inventario en el epicentro de la formación. En total, sumará 27.730 acres netos y un robusto inventario de nuevas ubicaciones para perforación. El acuerdo apunta a consolidar la posición de Vista como referente en la producción y exportación de shale oil dentro del mercado argentino.