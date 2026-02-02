Economía

Luis Caputo confirmó a Pedro Lines como el reemplazante de Marco Lavagna al frente del Indec

El ministro de Economía aseguró que el segundo del organismo estadístico quedará a cargo de la conducción tras la dimisión de Lavagna

Guardar
Los costos de fletes provenientes
Los costos de fletes provenientes de China registraron una fuerte alza, destacando un comportamiento opuesto al de otras regiones (Foto: Shutterstock)

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras la renuncia de Marco Lavagna. Además, anticipó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación.

Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones radiales.

Lines, de perfil técnico, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Actualmente realiza una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

En el Indec ocupaba el cargo de director técnico. Desde esa función, coordinaba y elaboraba el Programa Estadístico Anual, además de desarrollar normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de censos y encuestas. También participaba en la construcción de indicadores sociales y económicos.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Pedro Lines al frente del Indec.

A la vez, forma parte del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, que brinda apoyo al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de cuestiones vinculadas con el Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación.

Entre 2016 y 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la Balanza de Pagos, la Deuda Externa y la Posición de Inversión Internacional (PII) de Argentina. Entre 2011 y 2016 se desempeñó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta y Utilización, así como de las cuentas por sector institucional de ese país.

A lo largo de su carrera, desarrolló modelos de simulación macroeconómica para la formulación de programas financieros de mediano plazo y participó en tareas de desestacionalización de series económicas. Posee experiencia en la recopilación, compilación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, además de un manejo avanzado de software estadístico.

Marco Lavagna presentó su renuncia tras la incorporación de una nueva canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde este mes y cuyos efectos se iban a observar con la difusión del dato correspondiente a enero.

Postergan la nueva fórmula de inflación

Sin embargo, el propio Caputo informó que, por el momento, seguirán midiendo el IPC con la fórmula tradicional. “[Lavagna] Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, aseveró.

Luis Caputo aclaró que se
Luis Caputo aclaró que se postergará el uso de la nueva fórmula de inflación.

La adopción de la nueva fórmula para calcular la inflación desde enero respondía a un compromiso asumido por el equipo económico ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la última revisión. Los técnicos del Indec venían desarrollando este trabajo desde la gestión de Alberto Fernández.

El cambio principal consistía en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasaría a incorporar la canasta de consumo obtenida de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo de la utilizada desde 2004.

Según Caputo, en mayo del año pasado existía la expectativa de que en enero de 2026 la situación mejoraría, pero esa proyección no se cumplió debido a lo que describió como un “ataque político” ocurrido antes de las elecciones legislativas. Desde su perspectiva, ese episodio impactó en distintos aspectos, como el crecimiento económico, el riesgo país y la inflación, por el colapso en la demanda de dinero.

La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual; Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo; enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, agregó, y acotó que recién se va a cambiar cuando el proceso de desinflación esté consolidado.

Temas Relacionados

Luis CaputoIndecMarco LavagnaInflaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar comenzó febrero al alza, pero sigue más barato que en diciembre

La divisa al público subió a $1.470 en el Banco Nación, su nivel más alto desde el 15 de enero. El mayorista subió a $1.451, con escaso volumen de negocios

El dólar comenzó febrero al

Quién es Pedro Lines, el reemplazante de Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Luis Caputo confirmó al nuevo titular del Indec, tras la renuncia de Marco Lavagna, quien estaba al frente del organismo desde 2019

Quién es Pedro Lines, el

Caputo confirmó a Pedro Lines como sucesor de Marco Lavagna en el Indec y dijo que mantendrá la fórmula de inflación

El ministro de Economía comunicó al nuevo director del organismo e informó que, por ahora, seguirá utilizándose la medición actual para el IPC

Caputo confirmó a Pedro Lines

Milei explicó los cinco motivos por los que Argentina no necesita volver al mercado internacional de deuda

El presidente publicó una lista de cinco razones por las que el Gobierno no buscará volver financiarse en el exterior, en una estrategia orientada a limitar la oferta de bonos soberanos y presionar a la baja el riesgo país

Milei explicó los cinco motivos

Carlos Melconian: “Cuando miro los números de la economía, solo veo un 10% ganador”

El economista destacó el superávit fiscal y la desinflación, pero advirtió que “la mitad del PBI vinculado a construcción, industria y comercio, está muy por debajo de 2023″

Carlos Melconian: “Cuando miro los
DEPORTES
El fenómeno del clásico vasco

El fenómeno del clásico vasco entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad, donde los hinchas conviven en paz: “Somos todos hermanos”

El peculiar pedido de Leandro Paredes a Ayrton Costa antes del penal que definió la victoria de Boca ante Newell’s

El histórico desembarco de un piloto paraguayo en la F1: “Un sueño por el que trabajé todos los días”

David Benavidez compartió su expectativa por un cruce estelar: “La pelea con Canelo es la que todos quieren ver”

El Racing de Gustavo Costas buscará su primera victoria en el Torneo Apertura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El desopilante plan de Lizy

El desopilante plan de Lizy Tagloani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Francia sortea

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Comienzan a restaurar el “Juicio Final” de Miguel Ángel

¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?

Mulino felicita a la presidenta electa de Costa Rica y plantea reforzar la integración

Del Queen Mary 2 al Disney Adventure: una temporada histórica en el Canal de Panamá