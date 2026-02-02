Luis Caputo confirmó a Pedro Lines como el reemplazante de Marco Lavagna al frente del Indec

Los costos de fletes provenientes de China registraron una fuerte alza, destacando un comportamiento opuesto al de otras regiones (Foto: Shutterstock)

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras la renuncia de Marco Lavagna. Además, anticipó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación.

“Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones radiales.

Lines, de perfil técnico, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Actualmente realiza una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

En el Indec ocupaba el cargo de director técnico. Desde esa función, coordinaba y elaboraba el Programa Estadístico Anual, además de desarrollar normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de censos y encuestas. También participaba en la construcción de indicadores sociales y económicos.

A la vez, forma parte del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, que brinda apoyo al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de cuestiones vinculadas con el Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación.

Entre 2016 y 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la Balanza de Pagos, la Deuda Externa y la Posición de Inversión Internacional (PII) de Argentina. Entre 2011 y 2016 se desempeñó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta y Utilización, así como de las cuentas por sector institucional de ese país.

A lo largo de su carrera, desarrolló modelos de simulación macroeconómica para la formulación de programas financieros de mediano plazo y participó en tareas de desestacionalización de series económicas. Posee experiencia en la recopilación, compilación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, además de un manejo avanzado de software estadístico.

Marco Lavagna presentó su renuncia tras la incorporación de una nueva canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde este mes y cuyos efectos se iban a observar con la difusión del dato correspondiente a enero.

Postergan la nueva fórmula de inflación

Sin embargo, el propio Caputo informó que, por el momento, seguirán midiendo el IPC con la fórmula tradicional. “[Lavagna] Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, aseveró.

La adopción de la nueva fórmula para calcular la inflación desde enero respondía a un compromiso asumido por el equipo económico ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la última revisión. Los técnicos del Indec venían desarrollando este trabajo desde la gestión de Alberto Fernández.

El cambio principal consistía en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasaría a incorporar la canasta de consumo obtenida de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo de la utilizada desde 2004.

Según Caputo, en mayo del año pasado existía la expectativa de que en enero de 2026 la situación mejoraría, pero esa proyección no se cumplió debido a lo que describió como un “ataque político” ocurrido antes de las elecciones legislativas. Desde su perspectiva, ese episodio impactó en distintos aspectos, como el crecimiento económico, el riesgo país y la inflación, por el colapso en la demanda de dinero.

“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual; Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo; enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, agregó, y acotó que recién se va a cambiar cuando el proceso de desinflación esté consolidado.