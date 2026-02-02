Cuánto ganarán los cocineros de casas particulares en febrero, según lo informado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Freepik)

El salario de los cocineros para febrero de 2026 en Argentina mantiene los valores establecidos en enero, a la espera de una actualización que depende de un nuevo acuerdo paritario. La remuneración de este mes se determina en función de los montos oficiales fijados para la segunda categoría del sector, que reúne a cocineros y personal de tareas específicas contratados en exclusividad para esas labores.

El cálculo tanto por hora como por mes se basa en la última normativa vigente. Estas cifras corresponden a trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones que demandan conocimientos o habilidades particulares dentro del ámbito doméstico, y están reconocidas a nivel nacional.

El salario de cocineros en Argentina para febrero 2026 se mantiene igual que en enero a la espera de su actualización paritaria (Freepik)

Cuánto cobran los cocineros en febrero 2026

Según la última resolución oficial publicada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), los valores vigentes son los mismos que en enero, ya que el sector aún no alcanzó una actualización de haberes para este mes.

De acuerdo con la información también difundida por la CNTCP, los cocineros encuadrados en la segunda categoría del régimen, que incluye a quienes desempeñan tareas de cocina en forma exclusiva y a personas contratadas para labores que requieren especial idoneidad, reciben en febrero de 2026 los siguientes salarios:

Salario por hora con retiro: $3.696,15

Salario por hora sin retiro: $4.039,45

Para quienes trabajan a jornada completa, los montos mensuales son los siguientes:

Salario mensual con retiro: $452.478,51

Salario mensual sin retiro: $502.101,03

Estos montos, informados de manera oficial, se aplican en todo el territorio nacional. La referencia salarial se mantendrá hasta que se oficialice un nuevo ajuste, actualmente en negociación entre las partes del sector.

La mencionada modalidad sin retiro hace referencia a los trabajadores que residen en el domicilio en el que prestan servicios; viven en la casa del empleador. Esta condición implica una disponibilidad más extendida y, en muchos casos, una mayor carga de tareas, razón por la cual los valores establecidos para esta modalidad son superiores a los de quienes trabajan con retiro del domicilio.

En otro punto, la normativa vigente incorporó al salario básico las sumas otorgadas como bono extraordinario en noviembre y diciembre de 2025, que ya forman parte del recibo de sueldo habitual.

Según el último acuerdo paritario, los montos del bono fueron de $6.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, $9.000 para quienes cumplen entre 12 y 16 horas, y $14.000 para quienes superan las 16 horas semanales. Dichas cifras se integraron al salario a partir de enero de 2026, según lo establecido por la CNTCP.

Las sumas extraordinarias otorgadas como bono en noviembre y diciembre 2025 ya forman parte del salario básico desde enero 2026 (REUTERS)

A qué convenio pertenecen los cocineros

Los cocineros contratados bajo el régimen de casas particulares están comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Especial para el Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley N° 26.844. Esta normativa establece las condiciones laborales, categorías, salarios mínimos y procedimientos para la registración de los trabajadores en este sector.

Asimismo, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares es el organismo encargado de fijar los salarios mínimos, establecer recomposiciones salariales y supervisar la aplicación del régimen especial. Entre sus atribuciones, definidas por la Ley N° 26.844, figuran la actualización periódica de las escalas remunerativas y la incorporación de sumas extraordinarias al haber mensual, de acuerdo a lo acordado en las negociaciones paritarias.

En el marco de sus funciones, la comisión dicta resoluciones y acuerda con representantes del sector trabajador y empleador. La Resolución 3/2025, junto con el acta de la Sesión Plenaria del 7 de noviembre de 2025, fijó los nuevos valores de remuneraciones mínimas y estableció la incorporación del bono extraordinario al salario.

Las resoluciones publicadas son de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del sector, garantizando la vigencia homogénea de los derechos salariales y laborales en todo el país.

Los empleadores deben registrar a los trabajadores en el sistema ARCA (Administración de Recursos de la Seguridad Social), un procedimiento obligatorio que puede realizarse en línea a través del sitio oficial de la entidad.

El registro exige la carga de datos personales y laborales, tipo de tareas, horas semanales, modalidad de trabajo y domicilio laboral. Toda la información debe ser verificada antes de la confirmación para asegurar el cumplimiento de la normativa.

La Ley N° 26.844 regula las condiciones laborales y salariales de los cocineros bajo el Convenio Colectivo para casas particulares (Freepik)

Cuánto cobran los trabajadores de casas particulares en febrero 2026, según la categoría

Los sueldos para empleados de casas particulares en febrero también se mantienen en los valores establecidos en enero, a la espera de una nueva actualización salarial. Según la resolución oficial publicada por la CNTCP, los salarios básicos mínimos por hora y por mes, varían según cada categoría y modalidad:

Personal para tareas específicas (como cocineros/as y otros especialistas):

Por hora con retiro: $3.696,15

Por hora sin retiro: $4.039,45

Mensual con retiro: $452.478,51

Mensual sin retiro: $502.101,03

Personal para tareas generales:

Por hora con retiro: $3.250,10

Por hora sin retiro: $3.494,25

Mensual con retiro: $398.722,14

Mensual sin retiro: $441.806,54

Caseros:

Salario básico por hora: $3494,25

Salario básico por mes: $441.806,54

Supervisores:

Por hora con retiro: $3895,56

Por hora sin retiro: $4254,05

Mensual con retiro: $485.961,09

Mensual sin retiro: $539.711,97

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares actualizará sueldos según cada categoría, una vez que lo acuerden las partes y lo oficialice mediante resolución (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último acuerdo paritario, según lo establecido por la CNTCP, incorporó las sumas extraordinarias otorgadas como bono en los haberes mensuales a partir de enero de 2026, quedando integradas a los salarios de todas las categorías.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares determinó que estos valores se aplican en todo el país, y cualquier ajuste posterior será anunciado en futuras resoluciones oficiales.