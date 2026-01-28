Tras la crítica a Techint, Milei acusó a los sectores empresariales “que hacen negocios turbios con el Estado”

Así fue la llegada de Milei a la Derecha Fest

Luego de arribar el lunes a Mar del Plata y de realizar un Tour de la Gratitud, este martes, Javier Milei fue el principal orador de la Derecha Fest, un evento organizado por el titular de la Fundación Faro, Agustín Laje. Ante miles de militantes libertarios, el Presidente defendió su programa liberal y señaló que su Gobierno marca un quiebre frente a décadas de decadencia impulsadas por el estatismo. Además, en medio de la tensión con Techint por la licitación del gasoducto en Vaca Muerta, el mandatario lanzó fuertes comentarios contra el empresariado. “Si quieren hacer negocios turbios con el Estado, deben ir a la quiebra”, dijo.

Antes de que Milei arribara al exclusivo balneario Horizonte Club de Playa, otras importantes figuras de La Libertad Avanza estuvieron presentes en el escenario. Los diputados nacionales Lilia Lemoine y “Tronco” fueron los encargados de estar al frente del evento que comenzó minutos después de las 20.

El momento en el que el presidente llegó al evento

El encargado de preparar a la gente para el discurso de Milei fue el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. “Para mí es un orgullo acompañarlos. Mar del Plata no es una ciudad más, es uno de los hitos históricos de la Libertad Avanza”, dijo.

Luego, Javier Milei ingresó a la sala entre el público y la multitud. Una vez en el escenario, comenzó su discurso, con el que se centró en defender al capitalismo.

De esta manera, recordó su participación en el Foro Económico Mundial y aseguró que “es mucho más importante usar la explosión de Davos para dar la batalla cultural”.

El presidente sostuvo que el capitalismo es el único sistema capaz de garantizar la libertad

“Hay que ir y jugar de visitante así. Los tres discursos tienen una concatenación. En 2023 dije que la idea woke había calado en Occidente”, sumó y agregó: “En 2024 fui a alertar que Occidente estaba en peligro. En 2025 fui a explicar por qué debíamos rechazar los parásitos mentales que la idea woke había calado en Occidente. La semana pasada fui a explicar cuál es el camino a abrazar, que no es otro que el de las ideas de la libertad y el capitalismo”.

Con respecto a su plan de Gobierno, el Presidente defendió las reformas impulsadas durante su gestión al explicar que “intervención lo que genera es un peor funcionamiento del sistema y, por ende, genera más demanda de intervención”. “Terminamos así en una maraña de regulaciones impresionantes. Maraña que en Argentina tuvo más de cien años y que nosotros hemos empezado a hacerla con las reformas estructurales más grandes del último siglo”, destacó.

Milei continuó con sus ideas al mencionar que a principios del siglo XX se presentaba al intervencionismo estatal como “la nueva libertad”. Sin embargo, el mandatario señaló: “Obviamente, la nueva libertad no era libertad, sino que era prisión estatal, donde la única prisión debería ser para los chorros, como la señora —NdR: en alusión a Cristina Kirchner—. Y no solo debería ser para ella, también para los socios que tienen el sector privado que hacen negocios turbios”.

"Argentina le está demostrando al mundo que el verdadero camino es el de la derecha liberal libertaria", aseguró Milei

Así, aprovechó la oportunidad para cuestionar al empresariado al decir: “Si el capitalista es un benefactor social, por decir al prójimo, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del Estado. Y si quieren hacerlo a la fuerza, deben desaparecer e ir a la quiebra; en ese caso son destructores de la sociedad, perjudican a millones. Eso no va a pasar en la Argentina”.

Pese a que el Presidente no hizo mención directa de algunas empresas, estos comentarios se dan luego de la reciente adjudicación a la compañía india Welspun para el suministro de tubos destinados al gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro, lo que generó un choque público entre el Presidente y Paolo Rocca, director ejecutivo del Grupo Techint.

La licitación marcó un hecho inédito en décadas: por primera vez, una compañía extranjera desplazó a un proveedor local en un rubro estratégico: Welspun presentó una oferta final de USD 203 millones por 480 kilómetros de ductos, un valor 25 % menor que la última propuesta de Tenaris, filial de Techint. Desde el grupo argentino argumentaron que esa brecha responde a competencia desleal, con tubos producidos en la India pero incorporando insumos chinos a precios inferiores a los de mercado. El Gobierno decidió no aplicar medidas antidumping y descartó establecer barreras comerciales adicionales.

El mandatario ingresó a la sala con "Panic Show" de fondo

Tras sus críticas al empresariado, el mandatario agregó: “Tengo un compromiso para ustedes, vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”.

“Argentina llegó a algo impensado, que políticos populistas sean proteccionistas. ¿Qué sería ser popular? Que la gente pueda comprar más productos a menor precio, pero no están obsesionados con pagar caro”, planteó Milei en un mensaje contra la oposición y los referentes del sector privado que se mostraron críticos de la gestión durante este último tiempo.

En ese sentido, Milei continuó con su discurso y aseguró: “Nuestra labor es construir un mundo ético, y un mundo libre es pacífico y próspero. De estas tres bases nace el capitalismo para cambiar el mundo; no es necesario derramar sangre”.

“Es lo que volverá a hacer grande a la Argentina y Occidente. Por eso, pido que Dios bendiga a todos los argentinos. Que las fuerzas del cielo nos acompañen y que ¡viva la libertad, carajo!”, expresó sobre el cierre de su alocución Milei antes de evocar el slogan de Donald Trump y darle un tinte personal. “Hagamos grande a la Argentina nuevamente”, pidió.