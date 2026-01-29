Economía

Crisis textil: una empresa brasileña despidió a 112 trabajadores de su planta en Santiago del Estero

Coteminas, la firma brasileña que produce sábanas y toallas, advirtió que si la situación no mejora podría avanzar con nuevas desvinculaciones

Tienda de toallas y blancos
Tienda de toallas y blancos que ofrece variedad en ropa de cama y textiles de alta calidad para el hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa de capitales brasileños Coteminas, fabricante de toallas y sábanas de marcas como Arcoiris, Palette y Fantasía despidió a 112 trabajadores de su planta de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero.

Las desvinculaciones se produjeron en dos tandas entre noviembre y enero. Actualmente, la fábrica que llegó a emplear a 1.200 personas, opera con 400 trabajadores.

El motivo de la decisión, informó la empresa en un comunicado que envió al medio local El Liberal, fue “la caída del poder adquisitivo, la avalancha de importaciones, así como la reducción de aranceles e impuestos a productos importados y los costos de producción al alza, como los energéticos y financieros y la presión impositiva“.

A su vez, la empresa argumentó que mantiene problemas de sobrestock -ya había frenado la fábrica en una oportunidad el año pasado- y dificultades para comercializar su mercadería. Esto, aclaró, se da en un contexto marcado por el ingreso de productos importados a muy bajo costo. En ese marco, señalaron que, de no registrarse una mejora en la situación, podrían continuar con nuevas desvinculaciones de personal.

“La situación descripta generó caída de ventas. Dada la continuidad de ese contexto de la industria nacional y manufactura en especial, la empresa se ve obligada a tomar medidas para adaptarse al nuevo escenario económico y de consumo de la industria textil en particular”, puntualizó.

La compañía fue fundada fundada por el exvicepresidente brasileño, José Alencar Gomes da Silva, en 1967 en Montes Claros, Minas Gerai. Si bien nació como una fabricante de hilos, con el paso del tiempo se expandió en su país de origen y la región, hasta convertirse en la empresa textil más grande de Brasil y lograr su introducción en el enorme mercado estadounidense. Hoy, está bajo el mando del hijo del exmandatario, Josué Gomes da Silva.

Cada vez hay más hoteles
Cada vez hay más hoteles que ponen microchips a las toallas para evitar robos (Pexels)

Coteminas tiene nueve plantas en Brasil y solo una en la Argentina, la de Santiago del Estero. La empresa se instaló en el país en 1998, a través de un joint venture que selló con la multinacional Artex. Para mediados de 2004, la empresa compró la fábrica santiagueña, anteriormente en manos de la histórica Grafa. Desde allí, la empresa exportaba parte de su producción a los Estados Unidos.

Crisis textil

El sector textil atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. Datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) indican que la actividad cayó 24% interanual en octubre de 2025, cifra que supera ampliamente el descenso promedio de la industria manufacturera, que fue de 2,9% en el mismo periodo. Los niveles actuales de producción solo se asemejan a los registrados durante la pandemia, lo que refleja la magnitud del problema.

El caso de Cateminas se suma al de otras empresas que comunicaron cierres o reducciones en sus plantas y personal. Esta semana, la textil Emilio Alal anunció el cierre de sus instalaciones de hilados y telas en Corrientes y Chaco y desvinculó a 260 empleados.

Según la compañía, que operaba en el país desde hace más de un siglo, la medida responde al “actual contexto económico y comercial adverso, junto a problemas estructurales que afectan la competitividad de la industria nacional”, lo que imposibilita continuar con la actividad y sin perspectivas de mejoras a corto y mediano plazo.

Grupo Dass, fabricante de zapatillas para marcas como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics, también atraviesa dificultades. La semana pasada desvinculó a 43 empleados de su planta en Eldorado, Misiones, y la producción está asegurada solo hasta junio de este año. En enero de 2025, la empresa había cerrado su planta de Coronel Suárez para concentrar operaciones en Misiones, tras la caída del consumo.

La firma Eseka S.A., fabricante de lencería para marcas como Cocot y Dufour, despidió a 140 trabajadores en los últimos dos meses en su planta de Parque Chas, Ciudad de Buenos Aires. La situación generó protestas y presencia policial, dado que la compañía abonó salarios, aguinaldos y vacaciones en cuotas.

