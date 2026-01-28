Un usuario de Edesur consiguió un reintegro de $414.000 por los cortes de luz: cómo hizo el trámite

La factura muestra la bonificación por las interrupciones en el servicio eléctrico

El arranque del verano estuvo marcado por reiterados cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese contexto, un usuario de Edesur logró un reintegro superior a $400.000 en su factura tras realizar reclamos ante la distribuidora y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El caso fue difundido por el contador Marcos Felice a través de su cuenta de X @BlogdelContador. “Edesur este mes me devolvió $400.000 por los cortes y los reclamos realizados”, escribió el profesional, quien además compartió una imagen de la factura que respalda la devolución.

En el comprobante se observa un consumo elevado, con un subtotal de $146.593. Sin embargo, tras la aplicación de una bonificación por interrupciones del servicio por $414.801,81, el monto final a pagar fue de $0. La diferencia generó incluso un saldo a favor que podrá ser utilizado en próximas facturas.

El reintegro no fue automático. Según explicó el propio usuario, fue el resultado de una serie de reclamos iniciados primero ante la empresa distribuidora y luego elevados al ENRE. “Hagan los reclamos a la empresa y después manden al ENRE también para que les apliquen la bonificación”, recomendó Felice en su publicación, que rápidamente se viralizó.

Edesur este mes me devolvió 400 lucas por los cortes y los reclamos realizados. Hagan los reclamos a la empresa y después manden al ENRE también para que les apliquen la bonificación. https://t.co/5f42em95pL pic.twitter.com/4efP2VSOu5 — BDC - Blog del Contador (@BlogDelContador) January 27, 2026

El caso se conoce luego de varias interrupciones en el servicio eléctrico en el AMBA. En lo que va de 2026, el suministro ya registró algunos episodios de apagones relevantes, con miles de usuarios afectados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Las fallas se dieron en jornadas de calor extremo por dificultades en el servicio de líneas de alta tensión.

Quién puede pedir el reintegro

El ENRE asegura que el marco regulatorio prevé compensaciones económicas cuando se incumplen los niveles de calidad del servicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esos resarcimientos no se aplican de oficio y requieren que el usuario inicie el reclamo correspondiente. Solo los usuarios registrados como titulares en alguna de estas empresas pueden presentar un reclamo por falta de suministro.

El procedimiento implica, en primer lugar, presentar la queja ante la empresa distribuidora, ya sea de manera telefónica, online o presencial, y conservar el número de reclamo. Si no hay respuesta o la solución no es satisfactoria, el siguiente paso es elevar el caso al ENRE, donde se debe adjuntar la factura, los datos del suministro y la constancia del reclamo previo ante la compañía.

En lo que va de 2026, ya se registraron dos apagones masivos en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo analiza cada caso y, si corresponde, ordena la aplicación de bonificaciones en la factura, que pueden incluir descuentos parciales, totales o incluso generar saldos a favor, como ocurrió en el caso de Felice.

Cómo pedir la devolución del dinero

Antes de iniciar cualquier gestión ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Edenor y Edesur deben notificar con al menos 48 horas de anticipación si la interrupción del servicio se debe a trabajos programados. Por este motivo, el primer paso es verificar que el corte no haya sido previamente informado.

Las razones principales para presentar un reclamo son dos: solicitar la restitución del servicio o pedir una bonificación. Esta compensación puede otorgarse en casos de cortes prolongados —cuando la interrupción supera las 15 horas consecutivas— o por interrupciones recurrentes, definidas como cuatro o más cortes en el mismo mes.

El trámite requiere, en primer lugar, haber gestionado el reclamo ante la empresa distribuidora y conservar el número de gestión correspondiente. Sin ese número, no es posible avanzar con el pedido de bonificación.

Documentación necesaria:

Número de cliente (para Edesur) o número de cuenta (para Edenor).

Número de reclamo otorgado por la empresa distribuidora.

Fechas y horarios precisos del inicio y finalización de los cortes.

Domicilio del suministro.