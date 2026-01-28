Otra provincia se prepara para colocar deuda en los mercados internacionales: cuál es y cuánto busca emitir

Entre Ríos busca colocar entre USD 400 millones y USD 450 millones para rollear la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.

En el contexto de las negociaciones por la reforma laboral, una nueva provincia intentará acceder a financiamiento externo: Entre Ríos. De esta manera, la jurisdicción encabezada por Rogelio Frigerio se sumará a las experiencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y, más recientemente, Córdoba.

Según pudo saber Infobae, el gobernador entrerriano viajará en los próximos días a Estados Unidos para mantener reuniones en Nueva York y Boston con grandes bancos, fondos de inversión y empresarios. “Va con su gabinete económico y un grupo de bancos de Argentina; entre ellos estarán el Santander y el de Entre Ríos”, destacaron fuentes oficiales.

La expectativa es colocar entre USD 400 millones y USD 450 millones. En caso de obtenerse, los fondos se utilizarían para reperfilar la deuda y mejorar las condiciones. “Es por el perfil de vencimientos que tomó Gustavo Bordet [ex gobernador de Entre Ríos]. Buscamos rollearla y mejorarla”, destacaron.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre si la colocación de Entre Ríos fue autorizada, no existió una respuesta al cierre de esta nota.

La semana pasada se reunieron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Entre Rios, Rogelio Frigerio.

La semana pasada, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con Frigerio en medio de las negociaciones por la reforma laboral. Fuentes de Casa Rosada calificaron a la reunión como positiva y manifestaron que hubo un “contundente apoyo” para aprobar el proyecto de modernización laboral. “Vamos a seguir trabajando en conjunto esa reforma”, sostuvo el gobernador por su parte.

Con esta operación, Entre Ríos busca aprovechar la baja del riesgo país que se produjo en la última semana y que este martes logró perforar el piso de 500 puntos básicos, siendo el nivel más bajo de los últimos siete años y medio.

¿Cortar dependencia de Wall Street?

En el pasado fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien habló sobre la necesidad de cortar la dependencia de las provincias con Wall Street. “Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó con tono crítico durante una entrevista en el streaming La Casa.

En caso de producirse la salida de Entre Ríos al mercado internacional de deuda, se trataría de la tercera provincia (ya lo hizo Santa Fe y Córdoba va por la segunda vez), además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En el primer semestre del 2025, Córdoba colocó USD 725 millones en los mercados internacionales, con una tasa anual del 9,75%, en un contexto donde el riesgo país se ubicaba por debajo de los 700 puntos básicos. En las últimas horas, la provincia mediterránea anunció la colocación de otros USD 800 millones a una tasa de 8,95%, tras haber recibido ofertas por 1.600 millones de dólares.

En el camino se sumó CABA, que emitió una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, a una tasa de 7,8%, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. Y Santa Fe, que colocó USD 800 millones con un bono a 9 años con una tasa de interés anual del 8,10 por ciento.

Para el Banco Central aún hay USD 3.600 millones que se deben girar de obligaciones negociables de privados.

Desde la declaración de Caputo sobre la necesidad de cortar la dependencia con Wall Street, la situación cambió. Es que desde el 1º de enero de 2026, las bandas comenzaron a ajustarse por la inflación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se hizo de más de USD 1.000 millones en 17 jornadas.

Ahora el BCRA pone el ojo sobre las colocaciones de deuda de los privados y los giros que realizan. Esta situación quedó expuesta con la presencia del vicepresidente, Vladimir Werning, en Londres, quien confesó que esperan liquidaciones por obligaciones negociables (ONs) por 3.600 millones de dólares.

“La emisión corporativa de dólares estadounidenses se aceleró después de las elecciones, pero la oferta real de divisas de las empresas que venden esa financiación en dólares se ha quedado atrás, lo que debería impulsar la oferta de divisas en el futuro,” destacó Werning.

A partir de las legislativas de octubre de 2025, compañías argentinas emitieron deuda en el exterior por un monto superior a 7.000 millones de dólares. La venta local de una parte de esos fondos ayudó a sostener la estabilidad del mercado cambiario en los meses recientes.