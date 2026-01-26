El Gobierno fijó las condiciones de la próxima licitación de deuda: deberá renovar casi $13 billones

En el mercado aseguran que hay mayor liquidez por las compras del BCRA y el fin de las vacaciones.

La Secretaría de Finanzas enfrenta el próximo miércoles un importante test de deuda pública en pesos y en las últimas horas difundió el menú de instrumentos con el que busca cubrir los vencimientos por $12 billones. Fuentes del mercado ya adelantan que deberían intentar buscar una renovación cercana al 100%.

Entre las opciones que presentó Finanzas hay una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (Lecap) con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva); otra con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva); y una tercera al 30 de noviembre de 2026 (S30N6 - reapertura). Un Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (Boncap) al 15 de enero de 2027 (T15E7 - reapertura).

Con tasa variable se ofrece una Letra del Tesoro Nacional en Pesos (Lecap) a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 - reapertura). Y entre ajustados por CER, una letra con corte el 31 de julio de 2026 (nueva), otra al 30 de noviembre de 2026 (X30N6 - reapertura). Y un Bono del Tesoro Nacional en Pesos Cupón con ajuste por CER, con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura); y otro al 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).

En la oferta de instrumentos también hay una Letra del Tesoro Nacional vinculada al Dólar Estadounidense Cero Cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026. Se trata de una opción para quienes aún desconfían de la evolución del dólar, a pesar de que se encuentra estable y en medio de la compra de reservas por parte del BCRA.

“El Tesoro enfrenta vencimientos por $12,9 billones y cuenta con apenas $2,3 billones en depósitos en el Banco Central”, destacaron en el informe de Adcap. Aunque destacan que cuenta con alrededor de $11 billones en bancos comerciales, de los que se podrían utilizar $5 billones en caso de que el rollover resulte inferior al 100%, como en la anterior licitación.

“También esperamos cierto grado de concesión, como en colocaciones previas, con el objetivo de maximizar el rollover”, subrayaron en el análisis, lo que abre el interrogante de si el equipo económico convalidará tasas más altas.

“Al igual que en la licitación anterior, dan un mix de todo: tasa fija, CER, dollar linked”, sostuvo Nicolas Cappella de Invertir en Bolsas (IEB). Aunque destacó que Finanzas no dio duración larga en tasa fija, pero en CER dio tramo medio y largo.

Y que, si bien el vencimiento es importante, no es el más grande de todos, pero el contexto cambia desde la última licitación: hay mayor liquidez en el sistema. Lo que se explica en parte por las compras de reservas del BCRA que ya superan los USD 1.000 millones en lo que va de enero, pero también por el momento del año en donde las personas regresan de las vacaciones y utilizan menos pesos (lo que se expone en que la tasa de caución estuvo en 25% a lo largo de este lunes, pero luego cerró al 7%).

“La licitación va a estar demandada. No creo que tengan problema en rollear todo; va a ser 100% o incluso busquen absorber un poco de pesos porque no está bueno que sobre pesos y la tasa de caución se vaya a 10% cuando la inflación se espera que esté en 2,5%”, marcó.

Para Federico Filippini, Head of Research de Adcap Grupo Financiero, a diferencia de la dinámica de un año atrás, cuando el mercado quedó demasiado largo ante los riesgos del FX/inflación, en esta licitación el Gobierno está ofreciendo instrumentos en la parte corta/media de la curva de tasa fija, y en el tramo medio/largo de la curva ajustada por CER. “El mercado debería reaccionar positivamente al llamado, y el gobierno debería, sin dificultad, alcanzar un alto rollover”, sostuvo.

Compromisos del Tesoro

Si bien todos los focos están puestos en la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en lo que va de enero acumula más de USD 1.000 millones y permitió que las reservas brutas escalen a USD 45.000 millones -con ayuda de la cotización del oro-, esta semana estará dominada por la licitación de deuda en pesos.

Las tasas se encuentran altas en términos reales. Mientras que para plazos fijos se ofrece una TNA de 33%, el mercado espera una inflación anual de 20% y el Gobierno de menos de 11 por ciento.

“El bajo nivel de depósitos en pesos del Tesoro obligaría a hacer un rollover del 100%, ya que el Gobierno precisa fondos en moneda nacional para comprar los dólares que le faltan a fin de cubrir el vencimiento del 1º de febrero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 824 millones de dólares”.

“En la licitación van a rollear el 100% de los vencimientos o algún porcentaje cercano”, afirmó Lucio Garay Mendez y destacó que podrían utilizar los $2,3 billones de depósitos en pesos para comprar dólares, por lo que les alcanzaría para pagarle al Fondo.