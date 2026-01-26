Córdoba vuelve al mercado internacional: por qué se retrasó, cuántos dólares busca y cuántos podría comprarle en bloque el Banco Central

Córdoba sale esta semana a colocar al mercado internacional de deuda.

La provincia de Córdoba, bajo la gestión de Martín Llaryora, regresará esta semana a los mercados internacionales de deuda buscando colocar en Nueva York USD 500 millones en bonos a deuda a nueve años.

Las autoridades provinciales ya definieron qué parte de esos fondos ingresará al país si la operación tiene éxito. Esta decisión importa mucho al Ministerio de Economía y marca una diferencia respecto al caso de Santa Fe. No todo el monto se girará a la Argentina, pero aun favorecería la estrategia compradora del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La operación estaba programada para el jueves 22, pero -según confirmaron fuentes de la Gobernación- se retrasó para esta (sin día definido aún) para evitar los ruidos que -previsiblemente- podía hacer en los mercados financieros la aparición en Davos de Donald Trump.

Se trata de la segunda vez que la gestión de Llaryora va en búsqueda de financiamiento internacional durante el Gobierno de Javier Milei. En julio de 2025, la provincia se convirtió en el primer estado subnacional argentino en salir al mercado voluntario de crédito internacional, captando USD 725 millones a una tasa anual del 9,75% y a siete años de plazo.

Esta vez, el escenario es distinto: el ministro de Hacienda provincial, Guillermo Acosta, busca aprovechar la baja del riesgo país que se produjo en los últimos días. El viernes, con la suba del 1,2% de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país quedó en 526 puntos básicos, el nivel más bajo de los últimos siete años.

Pero en caso de que la operación resulte exitosa, Córdoba decidió que no va a girar todo a la Argentina. “La idea es a medida que lo necesitamos para obras que están en marcha”, marcaron fuentes de primera mano involucradas. Aunque hay una obligación que sobresale: hay un remanente de bonos por USD 100 millones que no se pudieron recomprar en 2025.

“Con USD 100 millones vamos a intentar recomprar la deuda. Despejaríamos todos los vencimientos en dólares del 2026 y 2027″, comentó la misma fuente en conversación con Infobae.

El hecho de que Córdoba pretenda colocar USD 500 millones y, en caso de conseguirlo, en primera instancia solo traiga USD 100 millones para la recompra de deuda, a priori, marcaría una tensión con el Ministerio de Economía que —en su momento— le consultó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, qué haría con los USD 800 millones que obtuvo y que pretendía que trajera.

“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador Pullaro durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo a fines de diciembre de 2025.

Pero la situación cambió; ahora el equipo económico tiene viento de cola y el Banco Central está comprando dólares a buen ritmo. “Ninguno”, contestó una alta fuente del Ministerio de Economía cuando se lo consultó sobre si les generaba conflicto —como en el caso de Santa Fe— que Córdoba solo girara USD 100 millones en caso de conseguir los USD 500 millones que busca.

El viernes, la entidad sumó USD 75 millones, dejando el saldo total de enero por encima de los USD 970 millones.

La definición se dio luego de una muy buena semana y un muy buen mes para el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. Tras el inicio de la nueva fase del programa económico, donde las bandas se ajustan por la inflación, la entidad compró USD 978 millones en 15 jornadas y las reservas brutas treparon a USD 45.561 millones.

Aunque se debe tener en cuenta que, además de las compras en el mercado cambiario, el avance del precio internacional del oro impactó positivamente en el volumen de reservas. El banco dispone de cerca de 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor rozó los USD 5.000 por unidad en la última jornada.

Los economistas creen que el BCRA está comprando dólares en bloques, aprovechando la ventana de las mayores liquidaciones del sector agropecuario y las colocaciones de obligaciones negociables (ONs) de las empresas.

Lo que mira el Banco Central

Sobre esto último, durante la presentación del vicepresidente del BCRA, Vladímir Werning, en la 12.ª Conferencia BBVA América Latina en Londres, se expuso que miran de reojo las colocaciones de privados que todavía no se giraron, que calculan son de USD 3.600 millones.

Para el Banco Central hay USD 3.600 millones de colocaciones de privado que no se giraron.

La presentación llevaba el título de “Argentina: Programa Económico Fase 4. La normalización financiera poselectoral allana el camino para reformas, remonetización y compra de reservas”. Durante la misma, se afirmó que los flujos cambiarios se están normalizando a partir de que “los lastres temporales en la oferta neta están disminuyendo a medida que se reembolsan los préstamos de prefinanciación del sector agrícola y la oferta corporativa se está poniendo al día con la emisión”.

“Desde noviembre de 2025 hasta la fecha (16 de enero) se emitieron USD 6.2925 millones en ONs hard-dollar. USD 5.555 millones cable y USD 1.370 MEP. Si sumamos emisiones sub-soberanas, el total asciende a USD 8.325. Aprovecharon el mayor apetito”, destacó anteriormente Vitelli.