Celulares con arancel 0%: ¿conviene comprar el Iphone 17 Pro Max en la Argentina o en el exterior?

La llegada del iPhone 17 Pro Max al mercado argentino coincidió con un cambio relevante en la política comercial: desde enero de 2026, los teléfonos celulares importados ingresan al país con arancel 0%, luego de una reducción progresiva que comenzó en mayo de 2025. La medida impactó en los precios de venta al público, aunque no eliminó por completo la diferencia con los valores que se observan en el exterior.

En ese contexto, el análisis sobre si conviene comprar el iPhone 17 Pro Max dentro del país o fuera de la Argentina se apoya en una comparación directa de precios, impuestos y condiciones comerciales vigentes en cada mercado.

Cuánto cuesta en la Argentina

En las tiendas oficiales, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se comercializa a $2.999.990. Ese valor corresponde al precio final al consumidor y contempla la estructura impositiva vigente, que incluye el IVA y otros tributos nacionales y provinciales que siguen aplicándose pese a la eliminación del arancel de importación.

El cálculo del precio sin impuestos permite dimensionar el peso de la carga fiscal. En ese escenario, el valor base del equipo se ubica en torno a $2.281.361, lo que refleja la diferencia entre el precio de origen y el importe que finalmente paga el consumidor.

Dentro de la misma línea, el iPhone 17 Pro (256 GB) se vende a $2.699.990, mientras que el iPhone 17 en su versión de 256 GB tiene un precio de $1.999.990. En todos los casos, las variantes con mayor capacidad de almacenamiento presentan incrementos significativos: la versión de 512 GB suma alrededor de $500.000, y la de 1 TB agrega cerca de $900.000 sobre el valor base.

Precios en plataformas de venta online

Fuera de los canales oficiales, los precios suelen ser más elevados. En plataformas de comercio electrónico, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB aparece listado en torno a $3.399.999, mientras que el iPhone 17 Pro ronda los $2.899.999. Estas diferencias responden a márgenes comerciales más altos y a la ausencia de acuerdos directos con el fabricante.

En este segmento del mercado, los valores no siempre reflejan de manera inmediata los cambios regulatorios, como la baja del arancel, y suelen ajustarse con mayor lentitud.

La comparación con otros países

Estados Unidos continúa siendo el mercado de referencia para los productos de Apple. Allí, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB tiene un precio de USD 1.199, el iPhone 17 Pro se vende a USD 1.099 y el iPhone 17 cuesta USD 799.

La diferencia con los valores argentinos se explica, en parte, por la estructura impositiva local y por los costos asociados a la comercialización en el país. Aun con el arancel de importación eliminado, el precio final en la Argentina permanece por encima del valor estadounidense.

En Chile, uno de los destinos más frecuentes para compras tecnológicas, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se comercializa a 1.549.990 pesos chilenos, equivalentes a unos USD 1.751. En Paraguay, el mismo modelo se ofrece alrededor de USD 1.570, mientras que el iPhone 17 Pro se ubica cerca de USD 1.360.

En Uruguay, los precios son más altos: el iPhone 17 Pro Max alcanza los USD 2.199 y el iPhone 17 Pro ronda los USD 1.919. En Brasil, el Pro Max se vende a unos USD 2.319, y en México el valor del mismo modelo se aproxima a los USD 1.742.

En España, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta 1.469 euros, lo que equivale a aproximadamente USD 1.708, considerando el tipo de cambio.

Por qué persiste la diferencia de precios

La eliminación del arancel de importación representó un cambio relevante, pero no implica una equiparación automática con los precios internacionales. En la Argentina siguen vigentes impuestos internos que inciden directamente en el valor final, como el IVA, ingresos brutos, tasas provinciales y otros costos asociados a la cadena de comercialización.

Además, los precios locales incluyen gastos logísticos, financieros y de distribución que no siempre están presentes en otros mercados o que tienen un peso menor en la estructura de costos.

Antes de la modificación normativa, los celulares importados pagaban un arancel del 16%, que luego se redujo al 8% y finalmente fue eliminado. Ese proceso permitió una baja en los precios respecto de generaciones anteriores y facilitó una mayor oferta de productos por canales formales.

Sin embargo, el impacto de la medida depende de cómo cada empresa traslada la reducción de costos al precio final y del contexto macroeconómico en el que se produce la comercialización.

Al comparar los valores, el iPhone 17 Pro Max sigue siendo más caro en la Argentina que en Estados Unidos, Chile o Paraguay, incluso después de la eliminación del arancel de importación. En otros mercados, como Uruguay o Brasil, los precios resultan similares o superiores.

La diferencia responde a factores impositivos, cambiarios y comerciales que continúan influyendo en el precio final. En ese marco, el análisis entre comprar dentro del país o en el exterior queda condicionado por variables como el precio, la disponibilidad, las condiciones de garantía y los costos asociados al traslado o a la importación personal.