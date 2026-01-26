Economía

Celulares con arancel 0%: ¿conviene comprar el Iphone 17 Pro Max en la Argentina o en el exterior?

La eliminación del impuesto de importación para celulares modificó los precios locales del último modelo de Apple. Cuánto cuesta en la Argentina, cuánto en otros países y qué factores explican las diferencias

Guardar
El modelo tope de gama
El modelo tope de gama de Apple se vende en la Argentina a $2.999.990 en su versión de 256 GB, tras la eliminación del arancel de importación para celulares (Reuters)

La llegada del iPhone 17 Pro Max al mercado argentino coincidió con un cambio relevante en la política comercial: desde enero de 2026, los teléfonos celulares importados ingresan al país con arancel 0%, luego de una reducción progresiva que comenzó en mayo de 2025. La medida impactó en los precios de venta al público, aunque no eliminó por completo la diferencia con los valores que se observan en el exterior.

En ese contexto, el análisis sobre si conviene comprar el iPhone 17 Pro Max dentro del país o fuera de la Argentina se apoya en una comparación directa de precios, impuestos y condiciones comerciales vigentes en cada mercado.

Cuánto cuesta en la Argentina

En las tiendas oficiales, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se comercializa a $2.999.990. Ese valor corresponde al precio final al consumidor y contempla la estructura impositiva vigente, que incluye el IVA y otros tributos nacionales y provinciales que siguen aplicándose pese a la eliminación del arancel de importación.

El cálculo del precio sin impuestos permite dimensionar el peso de la carga fiscal. En ese escenario, el valor base del equipo se ubica en torno a $2.281.361, lo que refleja la diferencia entre el precio de origen y el importe que finalmente paga el consumidor.

An employee uses an Apple's
An employee uses an Apple's new iPhone 17 smartphone, which is demonstrated in a store during preparations for the series' launch of sales in Moscow, Russia, September 20, 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Dentro de la misma línea, el iPhone 17 Pro (256 GB) se vende a $2.699.990, mientras que el iPhone 17 en su versión de 256 GB tiene un precio de $1.999.990. En todos los casos, las variantes con mayor capacidad de almacenamiento presentan incrementos significativos: la versión de 512 GB suma alrededor de $500.000, y la de 1 TB agrega cerca de $900.000 sobre el valor base.

Precios en plataformas de venta online

Fuera de los canales oficiales, los precios suelen ser más elevados. En plataformas de comercio electrónico, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB aparece listado en torno a $3.399.999, mientras que el iPhone 17 Pro ronda los $2.899.999. Estas diferencias responden a márgenes comerciales más altos y a la ausencia de acuerdos directos con el fabricante.

En este segmento del mercado, los valores no siempre reflejan de manera inmediata los cambios regulatorios, como la baja del arancel, y suelen ajustarse con mayor lentitud.

La comparación con otros países

Estados Unidos continúa siendo el mercado de referencia para los productos de Apple. Allí, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB tiene un precio de USD 1.199, el iPhone 17 Pro se vende a USD 1.099 y el iPhone 17 cuesta USD 799.

La diferencia con los valores argentinos se explica, en parte, por la estructura impositiva local y por los costos asociados a la comercialización en el país. Aun con el arancel de importación eliminado, el precio final en la Argentina permanece por encima del valor estadounidense.

En Chile, uno de los destinos más frecuentes para compras tecnológicas, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se comercializa a 1.549.990 pesos chilenos, equivalentes a unos USD 1.751. En Paraguay, el mismo modelo se ofrece alrededor de USD 1.570, mientras que el iPhone 17 Pro se ubica cerca de USD 1.360.

En Uruguay, los precios son más altos: el iPhone 17 Pro Max alcanza los USD 2.199 y el iPhone 17 Pro ronda los USD 1.919. En Brasil, el Pro Max se vende a unos USD 2.319, y en México el valor del mismo modelo se aproxima a los USD 1.742.

En España, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta 1.469 euros, lo que equivale a aproximadamente USD 1.708, considerando el tipo de cambio.

Por qué persiste la diferencia de precios

La eliminación del arancel de importación representó un cambio relevante, pero no implica una equiparación automática con los precios internacionales. En la Argentina siguen vigentes impuestos internos que inciden directamente en el valor final, como el IVA, ingresos brutos, tasas provinciales y otros costos asociados a la cadena de comercialización.

Además, los precios locales incluyen gastos logísticos, financieros y de distribución que no siempre están presentes en otros mercados o que tienen un peso menor en la estructura de costos.

Antes de la modificación normativa, los celulares importados pagaban un arancel del 16%, que luego se redujo al 8% y finalmente fue eliminado. Ese proceso permitió una baja en los precios respecto de generaciones anteriores y facilitó una mayor oferta de productos por canales formales.

Los precios en los canales
Los precios en los canales autorizados reflejan la baja del arancel, aunque el valor final sigue incluyendo impuestos internos como IVA e ingresos brutos (Reuters)

Sin embargo, el impacto de la medida depende de cómo cada empresa traslada la reducción de costos al precio final y del contexto macroeconómico en el que se produce la comercialización.

Al comparar los valores, el iPhone 17 Pro Max sigue siendo más caro en la Argentina que en Estados Unidos, Chile o Paraguay, incluso después de la eliminación del arancel de importación. En otros mercados, como Uruguay o Brasil, los precios resultan similares o superiores.

La diferencia responde a factores impositivos, cambiarios y comerciales que continúan influyendo en el precio final. En ese marco, el análisis entre comprar dentro del país o en el exterior queda condicionado por variables como el precio, la disponibilidad, las condiciones de garantía y los costos asociados al traslado o a la importación personal.

Temas Relacionados

IphoneCelularTecnologíaPreciosImpuestosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las compras del BCRA en el mercado de cambios hoy podrían cruzar los USD 1.000 millones

La autoridad monetaria sostiene su racha compradora y crecen las expectativas del mercado. Los factores que están ayudando

Las compras del BCRA en

El Gobierno designó a Marcelo Nachón como titular del Ente Regulador del Gas

El nombramiento del nuevo titular del Enargas se oficializó a través del Boletín Oficial tras la renuncia de Carlos Casares

El Gobierno designó a Marcelo

En 2026 la Argentina será la cuarta economía de mayor crecimiento dentro del G20

La estimación es del FMI. La economía mundial crecerá 3,1% este año según proyecciones del organismo internacional. El país quedaría solo detrás de India, Indonesia y China

En 2026 la Argentina será

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 26 de enero

En la jornada de este lunes se habilitan pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios según el tipo de prestación y terminación de DNI

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes

Por la suba del oro y la licitación de bonos del Tesoro los mercados esperan una semana intensa

El Gobierno encontró el “puente” de dólares hasta la cosecha en la emisión de deuda corporativa

Por la suba del oro
DEPORTES
Las impactantes fotos del triunfo

Las impactantes fotos del triunfo de los Patriots bajo una histórica nevada en Denver: enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl de la NFL

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

El debut del japonés Ryoga Kida en Argentinos Juniors: la gran carta de presentación que casi termina en gol

El nocaut “más lento de la historia” con el que un peso pesado de UFC se alzó con la victoria

Amenazó al líder de la barra de Vélez en medio de la interna y le prohibieron el ingreso a las canchas

TELESHOW
Christian Petersen mostró su recuperación

Christian Petersen mostró su recuperación al bajar una escalera a 20 días del alta médica: “Empezando de vuelta”

El gesto provocador de la China Suárez junto al actor chileno Pedro Fontaine: la foto

El lujoso regalo que Wanda Nara y Maxi López eligieron para su hijo Valentino y después desistieron: el motivo

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

Las románticas fotos de Adrián Suar y Rocío Robles en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

“La hipótesis de la felicidad”:

“La hipótesis de la felicidad”: fragmento del nuevo libro del best seller Jonathan Haidt

Proponen gravar con IVA la venta legal de marihuana en Uruguay tras llegar a niveles récord en 2025

El secretario de Estado uruguayo circulaba con la licencia vencida, no respetó la señal de “Pare” y chocó a un motociclista

Por qué vivir cerca del mar, ríos o lagos mejora la salud física y mental, según la ciencia

De Londres a la India: la historia del colectivo que hacía el viaje “más largo” del mundo