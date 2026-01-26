Economía

Audiencia clave para evitar el primer paro de colectivos del año: mañana se reunirán la UTA y las empresas

El martes a las 15 horas habrá una reunión virtual para acordar la paritaria de los choferes y, de no haber acuerdo con las empresas, podría haber medidas de fuerza. La encrucijada en la que se encuentra Economía

Transporte público, trenes argentinos, colectivos
Transporte público, trenes argentinos, colectivos argentinos, SUBE (Imagen ilustrativa Infobae)

El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte mantiene la tensión. Mañana será un día clave, ya que, si no se llega a un acuerdo sobre los sueldos de los choferes, existe la la posibilidad de que el sindicato decida implementar medidas de fuerza que afectarán a los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esa manera, podría convertirse en el primer paro de transporte del año.

La cuestión de fondo es paritaria: mientras que las empresas de transporte aseguran que atraviesan una “situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave”, la parte sindical alega que el boleto de colectivo aumenta todos los meses y se ofrece una suba salarial del 1%.

El martes a las 15 horas está programada una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano, de la cual participarán la UTA; la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta); la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, afirmaron en la UTA durante la audiencia del 13 de enero pasado, que ante la falta de acuerdo entre las partes tuvo que prorrogarse al 20 de enero a las 14:00 horas, die en el que tampoco hubo acercamientos. Es así que los contactos derivaron en una tercera audiencia para este martes 27 de enero.

En la UTA aseguran que los boletos de colectivo aumentan todos los meses y se ofrece un 1% de aumento salarial.

Las empresas aseguran que se encuentran ante un “estrangulamiento financiero”, ya que se ven forzadas a operar con ingresos estructuralmente insuficientes en un contexto de incremento constante y acelerado de los costos operativos —combustibles, insumos, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales y sostenimiento del parque móvil—. Y que si bien aseguran que las distorsiones tarifarias y la falta de actualización adecuada fueron puestas de manifiesto a las autoridades competentes mediante múltiples presentaciones y audiencias, a la fecha no se han obtenido definiciones concretas.

La postergación de las audiencias es entendida por la UTA como una maniobra para dilatar la recomposición salarial de los choferes. Por lo que por su lado aseguran que de acuerdo al resultado de la reunión decidirán si toman medidas de fuerza que afecten al transporte en el AMBA.

A su vez, se tratará del debut por parte del secretario de Transporte, Fernando Herrmann. La semana pasada se produjo la salida de Luis Pierrini, que renunció por razones personales, según destacaron en el comunicado del Ministerio de Economía, quien asumió en mayo de 2025, reemplazando a Franco Mogetta.

La encrucijada

“Nos enteramos que el 40% de las empresas están al borde de la quiebra tras el fin de los subsidios nacionales con la dependencia exclusiva de las provincias del costo del boleto”, destacaron en la UTA.

El equipo económico se encuentra ante una encrucijada, aunque con el as bajo la manga de la conciliación obligatoria. Es que los empresarios, para darles aumento a los choferes por encima del 1%, necesitan más subsidios por parte del Gobierno Nacional, lo que va en contra de la política que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). O que le permitan aumentar el boleto, que el ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene ningún interés en que se suceda, ya que impactaría sobre la inflación que pretende que retome el sendero de la desaceleración en enero tras el 2,8% que marcó en diciembre.

“Todos saben que el boleto sube todos los meses, pero a los trabajadores pretenden ofrecerles el 1% de suba salarial. Los empresarios no llegan a un acuerdo con el gobierno, y los trabajadores estamos obligados a trabajar con un sueldo que no alcanza para comer, mantener un hogar, o comprar un regalo de reyes a nuestros hijos”, destacaron en la UTA a principios de enero.

A este dilema, en lo que va de mandato de Javier Milei, no se le encontró una solución. Y ya hay empresas que redujeron las líneas en circulación, como es el caso de El Nuevo Halcón 148. En la actualidad circulan cerca de 40 unidades cuando, según la UTA, debería hacerlo el quíntuple. “Estamos trabajando de manera casi inhumana y sin siquiera cobrar nuestros sueldos y el aguinaldo que ya pasó”, destacaron en un comunicado de la UTA.

Y quedó de manifiesto, sobre el cierre del 2025, cuando las empresas de colectivo del AMBA le comunicaron al Gobierno que los salarios de noviembre se abonarán en dos cuotas, mientras que los aguinaldos se pagarán en seis partes. Lo que llevó a la UTA a advertirle a la administración nacional que sería la responsable si los trabajadores realizan un paro que afecte el servicio de colectivos.

