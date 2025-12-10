La UTA denunció que empresarios de colectivos pusieron en duda el pago del aguinaldo y se declaró en alerta

Empresarios advierten que podrían pagar el aguinaldo en cuotas ante la falta de actualización de subsidios (Foto: Jaime Olivos)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) renovó este miércoles la advertencia ante la incertidumbre salarial que atraviesa a los trabajadores del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El sindicato, que representa a los choferes de colectivos, manifestó su preocupación después de acudir a una audiencia con representantes empresariales y autoridades en la Secretaría de Trabajo, enfocada en obtener mejoras y recomposición salarial tras la pérdida del poder adquisitivo registrada en 2024 y 2025. Según advirtió la organización gremial, lejos de producirse avances en la negociación, los empresarios advirtieron la posibilidad de abonar el aguinaldo en varias cuotas.

El malestar sindical escaló debido a que la reunión de este miércoles giró exclusivamente en torno al reclamo de los empresarios por la actualización de los subsidios estatales y no sobre las demandas salariales. La UTA expresó que la discusión quedó reducida a la cuestión de los fondos públicos que recibe el sector y alertó que la amenaza de fragmentar el pago del sueldo anual complementario encendió la alarma entre los trabajadores en vísperas de las fiestas.

En ese contexto, el Consejo Directivo Nacional de la UTA transmitió a sus afiliados que la continuidad de la negociación quedó supeditada a las decisiones empresariales y estatales sobre los subsidios al transporte, hecho que, a criterio del gremio, es ajeno a la relación laboral y no puede condicionar la percepción del salario completo y en tiempo.

“Los subsidios o compensaciones son una cuestión del Estado —en todos sus estamentos, nacional, provincial, municipal— y los empresarios. Nuestra justa retribución no puede estar atada a la relación entre el Estado y los empresarios. Son ellos quienes deben encontrar las soluciones que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de transporte del AMBA y garantizar de forma absoluta y completa el salario de los trabajadores”, advirtió la dirigencia del sindicato en el comunicado oficial difundido este 10 de diciembre.

El gremio solicita a las autoridades garantizar el pago íntegro y puntual de los salarios y la reapertura de paritarias (Foto: Silvana Safenreiter)

El gremio sostuvo que “el salario es el pago que, por el esfuerzo diario, reciben los trabajadores en cumplimiento de sus obligaciones y constituye el sustento de él y su familia” y rechazó la posibilidad de que la incertidumbre sobre los haberes se profundice todavía más ante la llegada de las fiestas de fin de año. En la misma línea, la UTA remarcó que “los empresarios no pueden, ni deben, desconocer su obligación de pago de los salarios de los trabajadores del colectivo” y calificó como injusto y arbitrario que “los trabajadores vivan con esta incertidumbre”.

La organización solicitó a las autoridades estatales actuar de inmediato para hacer cumplir la legislación vigente y asegurar tanto el pago íntegro y puntual de los salarios como la reapertura de una mesa de negociación salarial “sin ataduras”. Según la UTA, lejos de canalizar sus demandas de recomposición, la audiencia evidenció un escenario constreñido por las declaraciones empresariales sobre la supuesta escasez de fondos para afrontar el aguinaldo, debido a la falta de actualización de los subsidios por parte del Estado.

Este episodio se suma a una serie de tensiones previas que ya habían afectado el normal funcionamiento del transporte en el AMBA. El pasado 5 de diciembre, la UTA llevó adelante una medida de “abstención de tareas” en aquellas empresas que no habían depositado al menos el 50% del salario a los choferes, en reclamo por el pago adeudado y el atraso sistemático en la liquidación de haberes. Algunas líneas de colectivos registraron paros puntuales mientras persistió la falta de acreditación.

Del lado empresario, las diferentes cámaras que agrupan a las empresas de colectivos afirmaron que la situación es “gravísima” por el aumento sostenido de los costos y la insuficiencia de los subsidios estatales, especialmente a partir de la escalada inflacionaria y la devaluación que impactaron sobre rubros esenciales como el combustible, los repuestos y el mantenimiento. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la tarifa reconocida por el Estado es de 1.092 pesos mientras que el cálculo empresarial sitúa la “tarifa real” —sin subsidios— en 1.713 pesos, lo que, según afirman, vuelve insostenible el pago regular de salarios y aguinaldos.

El salario promedio de un chofer de colectivo ronda el millón y medio de pesos mensuales, cifra que, según la UTA, resulta insuficiente para cubrir la canasta básica frente a la creciente inflación.