Semana financiera: las acciones argentinas ganaron hasta 15% en Wall Street y el riesgo país se acercó a los 500 puntos

El optimismo inversor parece haber regresado para los activos argentinos.

La última semana pudo aplicar la frase de que “todo marcha según lo planeado” pues, más allá de la volatilidad que llegó desde el exterior, las acciones y los bonos retomaron un consistente sesgo positivo, el riesgo país quedó más cerca de los 500 puntos básicos y el dólar permaneció estable, con continuas compras efectuadas por Banco Central para sumar reservas.

Un acercamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los líderes de la OTAN para negociar el estatus de Groenlandia -hoy una codiciada y estratégica posición tanto militar como comercial en el Ártico- le dio energía a las compras en Wall Street, con particular “derrame” sobre los activos emergentes. Como ejemplo, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo mejoró 9% desde el viernes anterior.

En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recuperó el umbral de los 3 millones de puntos en pesos y los 2.000 puntos en dólares, que podrían definir una nueva base para intentar mayores ganancias en este año que recién comienza.

El panel de acciones líderes anotó un alza semanal de 5,5% en pesos, a 3.093.535 puntos, y de 6% en el dólar “contado con liquidación”. En Wall Street destacaron las alzas en dólares de Telecom (+15%), Edenor (+12%), YPF (+8%), Vista Energy (+8%) y Grupo Galicia (+5%).

Los bonos soberanos en dólares progresaron en promedio cerca del 2% a lo largo de la semana, mientras que el índice de riesgo país descontó unos 40 enteros, a los 527 puntos básicos. El indicador es el más bajo desde los 503 enteros del 12 de junio de 2018.

“Los activos argentinos retomaron la senda alcista y mostraron una fuerte recuperación tras la corrección de la semana pasada. Tanto las acciones como los bonos soberanos cerraron la rueda con subas generalizadas, lo que permitió que el riesgo país descendiera a su nivel más bajo en más de seis años”, consignó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“El FMI señaló que la Argentina está reconstruyendo reservas. Y el mercado comenzó a reaccionar positivamente, a pesar de la tensión mundial en materia comercial provocada por Trump. Esto permitió un fuerte repunte en los Fondos”, añadió Morales.

En cuanto a la renta fija en dólares en el corto plazo, el equipo de Adcap Grupo Financiero sigue “favoreciendo el riesgo en moneda dura, apoyados en la continuidad de la acumulación de reservas del BCRA y en la expectativa de compresión del riesgo país. La reciente recompra de deuda de Ecuador podría actuar como un catalizador relevante si los mercados comienzan a descontar una estrategia similar de manejo de pasivos para Argentina”.

El Banco Central se mantuvo como protagonista en el mercado de cambios, con compras a lo largo de toda la semana por un total de USD 291 millones, que amplió a USD 978 millones el saldo a favor por su intervención de enero.

Además, las reservas internacionales brutas crecieron en USD 954 millones, a USD 45.561 millones, en su nivel más alto desde septiembre de 2021. Más allá de las compras oficiales, contribuyó a esta ganancia el récord del oro, que se acercó a USD 5.000 la onza y avanzó un 7,9% desde el viernes 16.

“Hacia adelante, el foco seguirá puesto en el ritmo de acumulación de reservas y en la señal que continúe enviando el Gobierno respecto a que la compra de divisas será el único canal de monetización de pesos. En este contexto, se espera que las autoridades mantengan una estrategia prudente, priorizando el control monetario y la estabilidad cambiaria”, afirmaron los analistas de Puente.

“Lo que parece estar ocurriendo es que el BCRA está comprando dólares en el mercado a un ritmo más rápido de lo previsto, superando el 5% del volumen operado que se había usado como referencia, y el Tesoro luego compra parte de esos dólares al BCRA. En las próximas semanas, el Tesoro enfrenta vencimientos con organismos multilaterales y parece estar realizando estas compras para incrementar sus tenencias de dólares”, definió Max Capital.

Mínima suba del dólar

El dólar mayorista subió a 1.433 pesos, tras haber tocado los $1.429,50 el jueves, un mínimo de dos meses.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 3 pesos (+0,2%), lejos de la caída de 35 pesos (-2,4%) experimentada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció el viernes una banda superior de su régimen cambiario en los $1.554,82, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 121,82 pesos o un 8,5% de ese límite máximo de libre flotación.

El dólar mayorista conserva en enero una baja de 22 pesos o 1,5%, desde los $1.455 del cierre del año pasado.

En el Banco Nación el dólar al público quedó ofrecido a $1.455 para la venta, sin variantes en el balance semanal. Mientras, el dólar blue operó a $1.485, con una baja de 15 pesos en la semana (-1%), para acomodarse en su piso de pecios desde el 19 de diciembre.

“Una sostenida oferta de dólares en el Mercado Libre de Cambios ha permitido al BCRA realizar compras de reservas. Asimismo, el apretón monetario continúa; si vemos alguna señal de relajamiento -en el sentido de una estabilización en las tasas- se explica en gran parte por la usual caída estacional en la demanda de dinero y no, por un incremento en la oferta”, indicó IEB en un informe.

“Con una administración con el foco en la baja de la inflación y compra de reservas -aún con esterilización por venta de cobertura-, oferta sostenida de dólares y tasas de interés reales que continúan siendo interesantes, mantener la calma y continuar con el carry con instrumentos de corta duration resulta siendo atractivo", añadieron desde IEB.

“El carry trade consiste en invertir en pesos para capturar tasas de interés elevadas, apostando a que el tipo de cambio se mantenga relativamente estable durante el período de inversión. Esta estrategia volvió con fuerza porque hoy se combinan tres condiciones clave: tasas en pesos altas, plazos cortos y predecibles, y menor volatilidad cambiaria en el corto plazo", concluyó Felix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold.