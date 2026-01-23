YPF y Río Negro sellaron un acuerdo clave para impulsar el proyecto Argentina LNG

El presidente de YPF, Horacio Marín, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezaron la firma del acuerdo en Buenos Aires

El acuerdo entre YPF y el Gobierno de Río Negro marcó un punto de partida para la creación de un entorno regulatorio destinado a impulsar el desarrollo del proyecto Argentina LNG. La firma se realizó en Buenos Aires el 23 de enero de 2026, con la presencia del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck. Ambas partes buscan consolidar un marco de estabilidad fiscal y regulatoria que, según informaron, se extenderá durante 30 años y funcionará como complemento del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El documento, presentado como un acta acuerdo, establece lineamientos claros para el funcionamiento del proyecto y otorga a los inversores un grado de previsibilidad en la cadena de valor vinculada al Gas Natural Licuado (GNL). Entre los puntos destacados del texto oficial, se remarca que la normativa fija condiciones explícitas para aspectos no tributarios relevantes para la ejecución de las obras y actividades dentro de la provincia.

Durante el acto, Horacio Marín calificó la iniciativa como “un paso clave para avanzar en un proyecto estratégico que posicionará a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo, generará empleo de calidad y promoverá inversiones de largo plazo”. Esta declaración fue comunicada a través del parte oficial de la empresa.

El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió al impacto del acuerdo, al afirmar que “Río Negro es protagonista del cambio energético de la Argentina, pero también proyectos como éste son la base de un cambio profundo en la matriz productiva rionegrina. Río Negro sigue cambiando con la mirada puesta en el desarrollo y la creación de empleo genuino”. Estas palabras fueron difundidas en el mismo comunicado.

Un aspecto central del acuerdo radica en la incorporación de un Programa de Formación Técnico-Profesional. Según el documento, este plan apunta a fortalecer las capacidades de la población local y promover el acceso a empleos en la zona de influencia del proyecto. La organización y la puesta en marcha del programa recaerán en forma conjunta en YPF, las empresas asociadas a la iniciativa, la Fundación YPF y las instituciones educativas designadas por la provincia. El objetivo principal es impulsar la formación técnica y profesional de los recursos humanos necesarios a lo largo de la cadena de valor del GNL, ampliando las oportunidades de capacitación para jóvenes y trabajadores de la región.

El proyecto Argentina LNG se define como una iniciativa de gas a gran escala, con integración de actividades de upstream y midstream, orientada a explotar los recursos de Vaca Muerta y destinar parte de la producción a mercados internacionales. Según la información proporcionada, la expectativa es alcanzar exportaciones de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL hacia 2030, con la posibilidad de escalar la cifra a 18 millones de toneladas por año.

El marco regulatorio acordado busca dar garantías de estabilidad para las inversiones a largo plazo, elemento considerado por los actores del sector como indispensable para atraer capital y tecnología. El acuerdo contempla tanto cuestiones fiscales como no fiscales, lo cual incluye la definición de parámetros legales y técnicos para la operatoria y desarrollo del complejo industrial y logístico necesario para el procesamiento y exportación de gas natural licuado.

El comunicado oficial de YPF detalla que el nuevo acuerdo provincial se articula con el marco nacional previsto en el RIGI, de modo que los inversores que participen en el sector cuenten con reglas homogéneas y previsibles. Además, se señala que la iniciativa busca consolidar a la Argentina como un actor relevante dentro del mercado global de energía, incrementando la capacidad exportadora del país y favoreciendo el ingreso de divisas.

El proceso de implementación del Programa de Formación Técnico-Profesional incluirá la colaboración de entidades educativas seleccionadas por la provincia, con la meta de preparar mano de obra calificada para la industria del GNL. De acuerdo con el comunicado, la capacitación se centrará en perfiles técnicos vinculados a la ingeniería, la operación de plantas, la logística y la seguridad, entre otros rubros estratégicos.

En el acto de firma, los representantes de YPF y de la provincia pusieron el foco en la posibilidad de que el proyecto Argentina LNG detone un efecto multiplicador en la región patagónica, tanto en términos de empleo como de desarrollo industrial. El comunicado subraya la intención de “consolidar oportunidades de capacitación para jóvenes y trabajadores locales”, en línea con los objetivos del programa de formación.