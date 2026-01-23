Economía

Shell evalúa la venta de sus activos en Vaca Muerta y ya hizo contacto con posibles compradores

Aunque todavía no hay confirmación, la posibilidad está sobre la mes, según Reuters. La petrolera fue una de las primeras impulsoras del yacimiento en 2012

Guardar
Shell ingresó a Vaca Muerta
Shell ingresó a Vaca Muerta en 2012 y, desde entonces, amplió su presencia con cuatro bloques donde posee mayoría accionaria. REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

Luego de su salida del proyecto Argentina LNG, Shell evalúa desprenderse de sus activos en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y en las últimas semanas inició contactos con potenciales compradores para medir el interés del mercado, según dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto. La decisión no sería aislada, sino que respondería a una estrategia integral definida por la compañía.

Los activos podrían alcanzar una valuación de varios miles de millones de dólares, aunque una estimación precisa resulta compleja debido a que parte de ellos aún no están desarrollados y a la volatilidad de los precios internacionales, según reportó la agencia internacional.

De todos modos, informaron que la venta no está garantizada y que Shell podría optar por conservar los activos. En caso de confirmarse la decisión, se trataría de la salida de uno de los primeros impulsores de Vaca Muerta, en un contexto de creciente interés por la región ante la preocupación de que otros grandes yacimientos de esquisto —como la cuenca Pérmica de Texas y Nuevo México— estén alcanzando su pico de producción.

La venta no está garantizada
La venta no está garantizada y que Shell podría optar por conservar los activos. REUTERS/May James

Shell ingresó a Vaca Muerta en 2012 y, desde entonces, amplió su presencia con cuatro bloques donde posee mayoría accionaria y opera, además de participaciones minoritarias en otros tres bloques de YPF.

En 2024, la producción de Shell en el país promedió 15.610 barriles diarios, según su informe anual más reciente. Mientras tanto, recientemente se conoció que la “cuna” de Vaca Muerta, Loma Campana, operada por YPF y Chevron, alcanzó un récord histórico al superar los 100.000 barriles diarios de petróleo, posicionándose como el bloque más productivo de Argentina y el primero en Vaca Muerta en cruzar esa cifra

Desde la designación de Wael Sawan como presidente ejecutivo en 2023, Shell vendió diversos activos, tras recibir el mandato de mejorar el desempeño luego de resultados desfavorables en su transición del petróleo a las energías renovables.

Esta semana, Reuters indicó que Shell planea retirarse del yacimiento petrolífero Al Omar en Siria. La semana anterior, reportó también que la empresa analiza alternativas para desprenderse de su participación en LNG Canadá. Es decir, una eventual salida de Vaca Muerta no sería una estrategia aislada.

Desde la designación de Wael
Desde la designación de Wael Sawan como presidente ejecutivo en 2023, Shell vendió diversos activos

Continental Resources, la compañía del empresario estadounidense Harold Hamm, adquirió a comienzos de mes participaciones minoritarias en cuatro bloques de Vaca Muerta que pertenecían a Pan American Energy. La empresa describió a la región como “uno de los yacimientos de esquisto más atractivos del mundo”.

Aunque la producción en Vaca Muerta aumentó en los últimos años, factores como la caída de los precios del petróleo, los elevados costos operativos y las limitaciones en el transporte pusieron en duda la posibilidad de sostener ese crecimiento.

FOTO DE ARCHIVO-Un equipo de
FOTO DE ARCHIVO-Un equipo de perforación de petróleo y gas de esquisto en Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén, Argentina 21 ene 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

Según Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, los costos de perforación en Vaca Muerta superan en un 35% a los de las formaciones estadounidenses, de acuerdo con declaraciones realizadas en noviembre.

Al mismo tiempo, de acuerdo con estimaciones de Andy McConn, director de Enverus Intelligence Research, los activos de Shell en la región alcanzarían el punto de equilibrio con precios del Brent por debajo de 50 dólares por barril. Según el analista, estos márgenes y la escala resultan competitivos frente a otros activos globales de esquisto.

Vale destacar también que Shell participó junto a Equinor e YPF en la perforación del pozo Argerich-1 en 2024 en la Cuenca Argentina Norte (CAN). Este pozo representó un hito clave para la exploración offshore del país, ya que permitió calibrar modelos y redefinir la estrategia exploratoria, funcionando como un test real del sistema petrolero en esa área.

Con información de Reuters

Temas Relacionados

shellpetróleoneuquéngnlArgentina LNGúltimas noticiasVaca Muerta

Últimas Noticias

Cuál es la condición que puso Milei para eliminar las bandas cambiarias y dejar flotar libremente el dólar

El Presidente defendió el esquema cambiario en Davos y relativizó la necesidad de volver a emitir deuda en los mercados internacionales de crédito

Cuál es la condición que

ANSES: a cuánto llegarán la jubilación mínima y la AUH con el aumento de febrero

Luego de conocerse el IPC de diciembre de 2025 se ajustarán todas sus prestaciones. Los nuevos valores de todos los haberes

ANSES: a cuánto llegarán la

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 23 de enero

El esquema de pagos sigue un orden basado en el tipo de prestación y la terminación del documento, con valores actualizados para quienes integran el sistema nacional

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes

El lado B de la acumulación de reservas: las compras del BCRA colaboran con un repunte de las tasas en pesos

Mientras que el Banco Central lleva comprados USD 903 millones, las tasas treparon y amenazan con dificultar un repunte de la actividad económica

El lado B de la

Inflación de enero: qué muestran las mediciones semanales de las consultoras y cómo cerraría el mes

Los aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas se desaceleraron en los últimos días, según estimaciones privadas. Las proyecciones para el índice general

Inflación de enero: qué muestran
DEPORTES
River Plate anunció sus dorsales

River Plate anunció sus dorsales para el 2026: quién heredó la 9, cambios entre los históricos y los números que eligieron los refuerzos

Con Franco Colapinto como protagonista, Alpine presentó su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1 a bordo de un crucero

River Plate anunció la vuelta de David Trezeguet a la estructura del club: el rol que ocupará

Francisco Cerúndolo agradeció el aliento de la hinchada argentina en el Australian Open tras su victoria sobre Rublev: “Somos locales otra vez”

Ferrari presentó la decoración de su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1

TELESHOW
Sabrina Rojas, implacable contra Fernando

Sabrina Rojas, implacable contra Fernando Carrillo: “Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer”

Facundo Arana habló con Teleshow sobre su relación con María Susini: “Nuestras idas y vueltas, como en toda familia”

Valeria Mazza en Punta del Este: tarde de playa en familia y mateadas con amigos

Maxi López, en Mar del Plata, habla de la llegada de Daniela Christiansson al país: “Le gusta la cumbia”

Germán Martitegui usó un kilt y Wanda Nara tuvo una inesperada reacción: “¡No tiene ropa interior!"

INFOBAE AMÉRICA

Más protestas, más violencia y

Más protestas, más violencia y menos legitimidad: la espiral represiva de la República Islámica de Irán

Qué pretende Putin para alcanzar la paz en Ucrania: “Sin resolver la cuestión territorial, no hay esperanza de lograr un acuerdo”

Por qué mirar el celular para relajarse mantiene al cerebro en estado de alerta

La presión del apellido Beckham: el frustrado sueño futbolístico de Brooklyn

Zak Starkey reveló cómo quedó su relación con The Who tras ser despedido tres veces en menos de un año