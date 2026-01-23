Shell evalúa la venta de sus activos en Vaca Muerta y ya hizo contacto con posibles compradores

Shell ingresó a Vaca Muerta en 2012 y, desde entonces, amplió su presencia con cuatro bloques donde posee mayoría accionaria. REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

Luego de su salida del proyecto Argentina LNG, Shell evalúa desprenderse de sus activos en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y en las últimas semanas inició contactos con potenciales compradores para medir el interés del mercado, según dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto. La decisión no sería aislada, sino que respondería a una estrategia integral definida por la compañía.

Los activos podrían alcanzar una valuación de varios miles de millones de dólares, aunque una estimación precisa resulta compleja debido a que parte de ellos aún no están desarrollados y a la volatilidad de los precios internacionales, según reportó la agencia internacional.

De todos modos, informaron que la venta no está garantizada y que Shell podría optar por conservar los activos. En caso de confirmarse la decisión, se trataría de la salida de uno de los primeros impulsores de Vaca Muerta, en un contexto de creciente interés por la región ante la preocupación de que otros grandes yacimientos de esquisto —como la cuenca Pérmica de Texas y Nuevo México— estén alcanzando su pico de producción.

Shell ingresó a Vaca Muerta en 2012 y, desde entonces, amplió su presencia con cuatro bloques donde posee mayoría accionaria y opera, además de participaciones minoritarias en otros tres bloques de YPF.

En 2024, la producción de Shell en el país promedió 15.610 barriles diarios, según su informe anual más reciente. Mientras tanto, recientemente se conoció que la “cuna” de Vaca Muerta, Loma Campana, operada por YPF y Chevron, alcanzó un récord histórico al superar los 100.000 barriles diarios de petróleo, posicionándose como el bloque más productivo de Argentina y el primero en Vaca Muerta en cruzar esa cifra

Desde la designación de Wael Sawan como presidente ejecutivo en 2023, Shell vendió diversos activos, tras recibir el mandato de mejorar el desempeño luego de resultados desfavorables en su transición del petróleo a las energías renovables.

Esta semana, Reuters indicó que Shell planea retirarse del yacimiento petrolífero Al Omar en Siria. La semana anterior, reportó también que la empresa analiza alternativas para desprenderse de su participación en LNG Canadá. Es decir, una eventual salida de Vaca Muerta no sería una estrategia aislada.

Continental Resources, la compañía del empresario estadounidense Harold Hamm, adquirió a comienzos de mes participaciones minoritarias en cuatro bloques de Vaca Muerta que pertenecían a Pan American Energy. La empresa describió a la región como “uno de los yacimientos de esquisto más atractivos del mundo”.

Aunque la producción en Vaca Muerta aumentó en los últimos años, factores como la caída de los precios del petróleo, los elevados costos operativos y las limitaciones en el transporte pusieron en duda la posibilidad de sostener ese crecimiento.

FOTO DE ARCHIVO-Un equipo de perforación de petróleo y gas de esquisto en Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén, Argentina 21 ene 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

Según Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, los costos de perforación en Vaca Muerta superan en un 35% a los de las formaciones estadounidenses, de acuerdo con declaraciones realizadas en noviembre.

Al mismo tiempo, de acuerdo con estimaciones de Andy McConn, director de Enverus Intelligence Research, los activos de Shell en la región alcanzarían el punto de equilibrio con precios del Brent por debajo de 50 dólares por barril. Según el analista, estos márgenes y la escala resultan competitivos frente a otros activos globales de esquisto.

Vale destacar también que Shell participó junto a Equinor e YPF en la perforación del pozo Argerich-1 en 2024 en la Cuenca Argentina Norte (CAN). Este pozo representó un hito clave para la exploración offshore del país, ya que permitió calibrar modelos y redefinir la estrategia exploratoria, funcionando como un test real del sistema petrolero en esa área.

