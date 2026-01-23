Economía

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos en el cierre de una semana positiva

El S&P Merval gana 0,6% y se consolida sobre los 3 millones de puntos. Los títulos en dólares ascienden 0,2%, con un riesgo país en los 543 puntos

Guardar
La mejora en los índices
La mejora en los índices de Wall Street apuntala a los activos emergentes.

Las acciones argentinas hilvanan este viernes la cuarta suba consecutiva, mientras que la mejora de los bonos soberanos en dólares -que promedian un alza de 0,2%- lleva al riesgo país a los 543 puntos básicos, un nivel mínimo desde junio de 2018.

A las 12:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,6%, en los 3.080.000 puntos. Sostiene esta tendencia un desempeño levemente positivo en las bolsas de Nueva York, donde el índice tecnológico Nasdaq asciende un 0,2%, en medio de la temporada de balances corporativos en la principal plaza bursátil global.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, comentó que “el panel líder acumula una ganancia semanal del 4,4% en moneda dura, consolidando el rebote tras semanas de mayor volatilidad. En renta fija, los bonos soberanos en dólares mostraron un desempeño mayormente positivo, con subas más marcadas entre los Globales bajo ley extranjera”.

En cuanto al riesgo país, los analistas de IEB observaron que “cuesta la compresión a niveles de spreads comparables (El Salvador y Ecuador). Un riesgo país que se mantiene estable y que -como hemos mencionado en el semanal anterior- parece ser el único driver hoy que tiene la renta variable, ha llevado a la misma a continuar en su proceso de lateralización. Se aproxima la temporada de balances de las compañías argentinas en la que veremos los números del cuarto trimestre de 2025″.

“En el mercado exterior, la volatilidad sigue marcada por las declaraciones de Donald Trump. El mandatario estadounidense comunicó un marco de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y habilitó un rebote en los índices principales. Sin embargo, aún persisten tensiones por la independencia de la Reserva Federal -la Corte está escuchando argumentos por el despido de Lisa Cook- en la previa a una nueva reunión del comité de política monetaria”, puntualizó Rava Bursátil.

“Por último, las empresas del sector financiero están registrando movimientos significativos ante la posibilidad de que Trump envíe al congreso su proyecto sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito”, acotaron desde Rava.

“Más allá del clima externo, que sigue jugando un rol clave, entre los factores idiosincráticos se destaca que, desde hace varias jornadas, los Globales vienen respondiendo a compras genuinas del Banco Central”, destacó Portfolio Personal Inversiones en un informe de mercado.

El economista Gustavo Ber ponderó el “envión externo logra ser aprovechado en esta ocasión no sólo por los ADR, sino también por los bonos en dólares que buscan ganar mayor dinamismo a medida que sigue avanzando la estrategia de acumulación de reservas del BCRA y llegan amigables señales desde Davos”.

“También entusiasma la ola de emisiones corporativas, a la cual próximamente volverían a sumarse las provincias, ya que amplía la oferta de divisas que todavía resta liquidar en el mercado cambiario. Ese panorama sigue reforzando el clima de calma financiera y que las compras oficiales tendrían recorrido a modo de antesala de las estacionales ventas del campo”, acotó el titular del Estudio Ber.

YPF colocó Obligaciones Negociables por USD 550 millones bajo ley extranjera, “dando continuidad a las emisiones corporativas que vienen tomando impulso desde noviembre de 2025, tras las elecciones legislativas de medio término de octubre”, consignó Max Capital.

Por otro lado, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella aumentó 2,2% mensual en enero, compensando completamente la caída registrada en diciembre (-1,1%). “Sin embargo, el rebote no fue suficiente para generar una mejora interanual, ya que el índice se ubicó 1,7% por debajo del nivel de enero de 2025, que fue el nivel más alto de la administración Milei”, añadió Max Capital.

Temas Relacionados

mercadosbonosaccionesmervalúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en la Argentina desde que bajó a 0% el arancel para importar

Los modelos más recientes de los teléfonos de Apple registraron una baja de precios, impulsada por la reducción de los costos de importación

Cuánto cuesta el iPhone 17

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en febrero con aumento y bono confirmados

El incremento mensual y el refuerzo adicional modifican los haberes que reciben quienes integran el sistema previsional argentino

Cuánto cobrarán los jubilados de

Un gigante de Wall Street ve más inflación de la esperada en Argentina: cómo va a invertir para aprovecharla

El banco estadounidense modificó su estrategia y giró hacia instrumentos que ajustan por el índice de precios, desplazando sus posiciones en deuda nominal

Un gigante de Wall Street

Crece el escándalo del Banco Master que salpica al Tribunal Supremo en Brasil: la Policía ejecutó órdenes de registro

Figuras del poder judicial y del sector financiero están bajo la lupa, mientras las autoridades buscan esclarecer el alcance del fraude y sus consecuencias para el sistema público

Crece el escándalo del Banco

Fiebre del oro en Argentina: cuánto ganaron los inversores que apostaron por el metal desde que llegó a la Bolsa porteña

Nuevos instrumentos de inversión permiten participar en activos que antes parecían lejanos para el público local. La operatoria se realiza en pesos, pero sigue la evolución internacional del precio

Fiebre del oro en Argentina:
DEPORTES
Detuvieron a dos tenistas sudamericanos

Detuvieron a dos tenistas sudamericanos en Brasil por realizar gestos racistas durante un partido del Challenger de Itajaí

Con San Lorenzo-Lanús en el inicio, la agenda con los partidos del viernes en la 1ª fecha del Torneo Apertura

Los cuatro poderosos de Europa que movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

En Avellaneda, Independiente arrancará el Torneo Apertura contra el campeón Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

El blooper oculto de Gasly y la broma de Briatore que hizo reír a Colapinto en la presentación del nuevo Alpine: “Por el momento son amigos”

TELESHOW
Secretos revelados y un cruce

Secretos revelados y un cruce en televisión en clave olfativa: “¿A qué huele la China Suárez?”

Maxi López reveló la advertencia que le hizo Wanda Nara antes de su escandalosa publicación contra la China Suárez

Esteban Mirol denunció maltratos en MasterChef y Germán Martitegui le respondió: “Es de falluto lo que hizo”

El Día Nacional del Músico celebra el legado de Luis Alberto Spinetta en Argentina

Sabrina Rojas, implacable contra Fernando Carrillo: “Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer”

INFOBAE AMÉRICA

La cárcel más violenta de

La cárcel más violenta de Ecuador bajo escrutinio: se instala mesa de emergencia tras denuncias de casi 1.000 muertes

Murió Francis Buchholz, el histórico bajista de Scorpions, a los 75 años

Embajada de China publica video del nuevo Estadio Nacional de El Salvador

Una proteína tumoral ofrece una pista clave para el tratamiento del Alzheimer

Así fue el abordaje de las fuerzas de seguridad de Francia a un petrolero de la flota fantasma al servicio de Putin