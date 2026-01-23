Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos en el cierre de una semana positiva

La mejora en los índices de Wall Street apuntala a los activos emergentes.

Las acciones argentinas hilvanan este viernes la cuarta suba consecutiva, mientras que la mejora de los bonos soberanos en dólares -que promedian un alza de 0,2%- lleva al riesgo país a los 543 puntos básicos, un nivel mínimo desde junio de 2018.

A las 12:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,6%, en los 3.080.000 puntos. Sostiene esta tendencia un desempeño levemente positivo en las bolsas de Nueva York, donde el índice tecnológico Nasdaq asciende un 0,2%, en medio de la temporada de balances corporativos en la principal plaza bursátil global.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, comentó que “el panel líder acumula una ganancia semanal del 4,4% en moneda dura, consolidando el rebote tras semanas de mayor volatilidad. En renta fija, los bonos soberanos en dólares mostraron un desempeño mayormente positivo, con subas más marcadas entre los Globales bajo ley extranjera”.

En cuanto al riesgo país, los analistas de IEB observaron que “cuesta la compresión a niveles de spreads comparables (El Salvador y Ecuador). Un riesgo país que se mantiene estable y que -como hemos mencionado en el semanal anterior- parece ser el único driver hoy que tiene la renta variable, ha llevado a la misma a continuar en su proceso de lateralización. Se aproxima la temporada de balances de las compañías argentinas en la que veremos los números del cuarto trimestre de 2025″.

“En el mercado exterior, la volatilidad sigue marcada por las declaraciones de Donald Trump. El mandatario estadounidense comunicó un marco de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y habilitó un rebote en los índices principales. Sin embargo, aún persisten tensiones por la independencia de la Reserva Federal -la Corte está escuchando argumentos por el despido de Lisa Cook- en la previa a una nueva reunión del comité de política monetaria”, puntualizó Rava Bursátil.

“Por último, las empresas del sector financiero están registrando movimientos significativos ante la posibilidad de que Trump envíe al congreso su proyecto sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito”, acotaron desde Rava.

“Más allá del clima externo, que sigue jugando un rol clave, entre los factores idiosincráticos se destaca que, desde hace varias jornadas, los Globales vienen respondiendo a compras genuinas del Banco Central”, destacó Portfolio Personal Inversiones en un informe de mercado.

El economista Gustavo Ber ponderó el “envión externo logra ser aprovechado en esta ocasión no sólo por los ADR, sino también por los bonos en dólares que buscan ganar mayor dinamismo a medida que sigue avanzando la estrategia de acumulación de reservas del BCRA y llegan amigables señales desde Davos”.

“También entusiasma la ola de emisiones corporativas, a la cual próximamente volverían a sumarse las provincias, ya que amplía la oferta de divisas que todavía resta liquidar en el mercado cambiario. Ese panorama sigue reforzando el clima de calma financiera y que las compras oficiales tendrían recorrido a modo de antesala de las estacionales ventas del campo”, acotó el titular del Estudio Ber.

YPF colocó Obligaciones Negociables por USD 550 millones bajo ley extranjera, “dando continuidad a las emisiones corporativas que vienen tomando impulso desde noviembre de 2025, tras las elecciones legislativas de medio término de octubre”, consignó Max Capital.

Por otro lado, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella aumentó 2,2% mensual en enero, compensando completamente la caída registrada en diciembre (-1,1%). “Sin embargo, el rebote no fue suficiente para generar una mejora interanual, ya que el índice se ubicó 1,7% por debajo del nivel de enero de 2025, que fue el nivel más alto de la administración Milei”, añadió Max Capital.