La actividad industrial cayó 3,5% interanual en diciembre, según la UIA

La actividad industrial habría caído en términos interanuales y crecido mensualmente en diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA) basadas en el consumo de energía eléctrica, la demanda industrial y consultas con referentes del sector anticipan una caída interanual de la actividad industrial cercana al 3,5% para diciembre de 2025. En la comparación mensual, se proyecta un aumento de aproximadamente 2% respecto a noviembre en términos desestacionalizados.

Los primeros indicadores de diciembre muestran señales de recuperación respecto al mes previo. El sector de la construcción presentó una suba: los despachos de cemento avanzaron 7,4% y el índice Construya, que mide ventas de insumos para la construcción, subió 3,2%. Esta mejora compensa la disminución registrada en noviembre, aunque el sector sigue arrastrando una baja superior al 20% en comparación con 2022.

La producción automotriz aumentó 12% tras un mes anterior afectado por feriados. El patentamiento de maquinaria industrial creció 4,4% y el consumo de energía eléctrica entre grandes usuarios industriales registró una suba del 4%. Las exportaciones a Brasil aumentaron 2,2%, con un cierre anual de 12.941 millones de dólares, lo que representa una disminución interanual de 4,7%.

En contraste, la industria metalmecánica mostró una leve caída del 0,5% respecto a noviembre, aunque mantiene cierta estabilidad en el año, con un incremento marginal del 0,2%.

El repunte mensual se explica, en parte, por una base de comparación baja debido al menor nivel de actividad por feriados en noviembre. A pesar de las mejoras puntuales, la actividad industrial se mantiene estancada, con niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y alrededor de un 9% por debajo de 2022.

En el acumulado de 2025, se registró un aumento frente al mismo periodo de 2024, influido principalmente por la baja base de comparación. Sin embargo, respecto al acumulado de 2023, la actividad industrial sigue mostrando una brecha negativa del 9%. Solo las industrias relacionadas con la cosecha experimentaron una recuperación, con un alza del 5,4% respecto al acumulado a noviembre de 2023.

Desde la UIA plantearon que tras el repunte registrado en el tercer trimestre de 2024, la producción industrial general permanece en valores similares a los de ese período. Al evaluar el desempeño frente a 2022, el promedio muestra una reducción cercana al 9%, aunque existen diferencias marcadas según el sector.

De acuerdo con el Indec, la actividad industrial registró en noviembre una contracción interanual del 8,7%. En la comparación mensual, el sector mostró un leve descenso frente a octubre, con una variación de -0,6% en términos desestacionalizados y una baja de -0,1% en la tendencia-ciclo, encadenando así diez meses consecutivos en terreno negativo. Pese a esta dinámica, el acumulado anual reflejó un avance del 2%.

Quince de los dieciséis sectores analizados por el índice industrial presentaron disminuciones en relación al mismo mes del año anterior, y nueve sectores retrocedieron respecto a octubre. El desempeño de noviembre se vio influido por la menor cantidad de días hábiles debido a los feriados.

La actividad industrial registró en noviembre una contracción interanual del 8,7%, según el Indec.

Entre los sectores más golpeados interanualmente figuran los productos textiles, con una caída del 36,7%, vehículos automotores (-23%), productos de metal (-18,6%), maquinaria y equipo (-18%), prendas de vestir, cuero y calzado (-17,6%) y productos de caucho y plástico (-12,5%).

Otras ramas industriales también retrocedieron, aunque en menor magnitud, como las industrias metálicas básicas (-3%), minerales no metálicos (-2,4%), otros equipos de transporte (-0,5%) y madera, papel, edición e impresión (-0,3%). La única excepción fue la refinación de petróleo, que experimentó un crecimiento de 6,3% en el período.

El análisis por subsectores revela que el 74% (50 de 68 subsectores) registraron caídas en la producción respecto a noviembre de 2024, lo que evidencia un retroceso generalizado en la industria en comparación interanual.

Entre los rubros que exhibieron crecimiento en la última medición del Indec se encuentran aquellos vinculados a una buena cosecha de oleaginosas, frutas, hortalizas y azúcar, además de la fabricación de muebles, la refinación de petróleo —impulsada por la actividad en Vaca Muerta— y segmentos favorecidos por el acceso al crédito y las compras en cuotas, como la producción de motocicletas.

Algunos sectores mantienen estabilidad, sin mostrar un repunte significativo ni una recuperación sostenida frente a los niveles previos. Este grupo incluye a los productos farmacéuticos, ciertos segmentos de alimentos y la industria automotriz.

Por su parte, varias ramas industriales presentan retrocesos, especialmente aquellas asociadas a la construcción, las que enfrentan menor demanda final o una mayor competencia de importaciones. Entre ellas se encuentran las industrias textil, de indumentaria y calzado, bebidas, el complejo metalmecánico y del acero, caucho, plástico y proveedores de insumos para la construcción.