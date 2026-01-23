El dólar rebotó tras tocar su precio mínimo en dos meses

El dólar mayorista baja 1,5% en lo que va de enero.

Tras dos ruedas en baja, el dólar finalizó con ganancias este viernes, para rebotar desde sus precios más bajos desde noviembre.

El dólar mayorista subió 3,50 pesos o 0,2%, a $1.433, en una rueda con operaciones por USD 404,3 millones en el segmento de contado.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 3 pesos (+0,2%), lejos de la caída de 35 pesos (-2,4%) experimentada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores deCambio.

El Banco Central estableció para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.554,82, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 121,82 pesos o un 8,5% de ese límite máximo de libre flotación.

El dólar mayorista conserva en enero una baja de 22 pesos o 1,5%, desde los $1.455 del cierre del año pasado. Esta estabilización cambiaria se produce en momentos en que el BCRA flexibilizó controles cambiarios y mantiene su postura compradora de dólares en el mercado, lo que es visto como positivo por los analistas.

En el Banco Nación el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.455 para la venta, sin variantes en el balance semanal. Mientras, el dólar blue operaba a $1.485, con una baja en el día de diez pesos (-0,7%) y de 15 pesos en la semana (-1%), para acomodarse en su piso de pecios desde el 19 de diciembre.

El actual sistema de bandas de flotación cambiaria que se ajusta por la inflación y un nuevo programa monetario con la prioridad de acumular reservas, redujeron la volatilidad del tipo de cambio, señalan analistas.

“El mercado pone el foco en el ritmo de compras de dólares del BCRA en el mercado libre de cambios”, reportó el Grupo SBS, y señaló que “las compras, de momento, no repercuten en la cotización, que de hecho opera por debajo del cierre de 2025”.

El presidente libertario Javier Milei dijo en una reciente entrevista a Bloomberg que la liberación de las bandas cambiarias se dará una vez absorbido el sobrante monetario, originado por rezagos de política monetaria, controles de capitales y de precios.

En este contexto, el BCRA logró comprar en lo que va de enero más de USD 900 millones, con reservas netas internacionales brutas otra vez sobre los USD 45.000 millones, un monto que no se registraba desde septiembre de 2021.

“En las próximas semanas, el Tesoro enfrenta vencimientos con organismos multilaterales y parece estar realizando estas compras para incrementar sus tenencias de dólares”, reportó Max Capital.

El gobierno argentino debe afrontar en el inicio de febrero un pago al Fondo Monetario internacional (FMI) de unos USD 840 millones en el marco de su actual programa crediticio.

A la vez, las colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) que efectúan empresas y emisiones de deuda provincial en los mercados internacionales aportan liquidez en moneda extranjera al mercado.

“YPF realizó una ampliación de su ON internacional por 550 millones de dólares a una tasa de 8,1% y vencimiento en 2034”, dijo el agente de liquidación y compensación Cohen. “Con esto, en lo que va de enero se colocaron (en total) 2.229 millones de dólares, de los cuales 1.925 millones corresponden a legislación extranjera, mientras que 304 millones son bajo Ley Local”, señaló.

“En el frente cambiario, se espera que las emisiones corporativas y provinciales reduzcan la presión sobre el dólar en el corto plazo pese a las fuertes compras del Banco Central. De igual manera, se debe tener en cuenta que la brecha MEP–CCL se encuentra por encima de su promedio (3,5%), variable a analizar al momento de sumar Cedear o llevar fondos al exterior", evaluaron los analistas de Rava Bursátil.

El BCRA levantó algunos controles sobre el acceso de las empresas al mercado de cambios para la precancelación de capital e intereses de deuda en moneda extranjera. Esto representa un pequeño paso en la dirección de levantar los controles de capital para entidades corporativas.