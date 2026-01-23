Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en febrero con aumento y bono confirmados

El aumento de febrero 2026 y el bono extraordinario modifican los haberes de los jubilados (NA)

A partir de febrero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica un aumento del 2,85% en las jubilaciones y pensiones. Este ajuste, vinculado al índice de inflación de diciembre, impacta de manera directa en los haberes de quienes forman parte del sistema previsional. Además, ANSES otorga un bono extraordinario de $70.000, destinado principalmente a quienes perciben los montos más bajos. El total a cobrar se compone así de la suma del haber más el bono extraordinario, con un tope establecido para quienes reciben la jubilación mínima.

El nuevo esquema de pagos responde a la actualización periódica prevista por la normativa vigente. El aumento se aplica sobre la base de los haberes anteriores, siguiendo la variación de precios mensual. La cifra del 2,85% deriva del índice oficial de inflación correspondiente a diciembre, que fue del 2,8%. La diferencia entre ambos valores surge del redondeo aplicado por el organismo para asegurar precisión en el cálculo de los haberes y las prestaciones sociales.

Montos actualizados para jubilaciones, PUAM y PNC

El calendario de ANSES para febrero 2026 contempla los siguientes valores, según información publicada:

Jubilación mínima: $359.219,42 . Bono extraordinario: $70.000 . Total a cobrar para jubilación mínima: $429.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54

PUAM con bono: $357.375,54

Pensiones No Contributivas (PNC, Invalidez/Vejez): $251.453,59

PNC con bono: $321.453,59

El bono extraordinario de $70.000 se otorga de forma automática junto con el haber mensual, beneficiando a quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y las PNC. El mismo bono mantiene su valor desde hace más de un año, funcionando como refuerzo para los sectores de menores ingresos.

Cómo funciona la entrega del bono

ANSES acredita el bono extraordinario de $70.000 de manera directa. No se requiere trámite adicional para su cobro. La asignación busca garantizar un piso de ingresos para quienes se ubican en los niveles mínimos de prestaciones del sistema previsional. Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, la asignación del bono es proporcional, de manera que la suma total entre haber y bono no supere el tope de $429.219,42. Este mecanismo asegura que ningún beneficiario supere el umbral establecido para la jubilación mínima más el bono extraordinario.

El bono de $70.000 se acredita de manera automática junto con el haber mensual

El refuerzo es idéntico para titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Los beneficiarios que cobran más que la mínima reciben una proporción del bono, ajustada para no superar el monto máximo permitido.

Actualización y cálculo de haberes

El ajuste del 2,85% responde a la política de actualización mensual de las prestaciones. La normativa vigente establece que cada mes, ANSES debe revisar los haberes previsionales tomando como referencia el índice de inflación del mes anterior. El cálculo se realiza con dos decimales, lo que permite una mayor precisión y evita desfases entre los haberes y la evolución de los precios.

La suba impacta en todos los rubros previsionales que administra ANSES:

Jubilación mínima y máxima

PUAM

PNC por vejez e invalidez

PNC para madres de siete hijos o más

Otras pensiones graciables

La actualización periódica permite que los ingresos previsionales acompañen la evolución de la inflación, contribuyendo a sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios que dependen del sistema público de seguridad social.

Fechas de cobro y calendario de pagos

El pago de los haberes y el bono extraordinario se realiza según la terminación del número de DNI de cada beneficiario. ANSES organiza el calendario de pagos de manera escalonada, con el objetivo de evitar aglomeraciones en bancos y puntos de cobro. El cronograma específico para febrero se publica en las semanas previas al inicio de los pagos, permitiendo a los beneficiarios consultar con antelación la fecha asignada para el cobro.

Procedimiento para tramitar la jubilación

El proceso para acceder a una jubilación a través de ANSES combina gestión digital y presencial. El interesado debe ingresar al sitio oficial y acceder al apartado “Mi ANSES” utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con clave, el sistema permite generarla de forma sencilla.

Es fundamental revisar que los aportes laborales estén correctamente registrados. Esta verificación se realiza desde la opción “Trabajo” y “Consultar Historia Laboral”. Si el solicitante detecta períodos no registrados, puede presentar la documentación correspondiente, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obras sociales o una Declaración Jurada. Además, el trámite requiere la presentación del formulario 6.18, específico para prestaciones previsionales.

Una vez completada la revisión y la carga de documentación, el solicitante solicita un turno para presentarse en una oficina de atención de ANSES. El día del turno, debe concurrir con el DNI vigente y los documentos necesarios para acreditar los períodos de aportes y la identidad.