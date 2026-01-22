Economía

Cuál fue el sector que más empleo demandó en 2025 por el furor de las compras al exterior

Detrás de un cambio silencioso en la economía, un rubro logró destacarse en un año todavía desafiante para el empleo, según un estudio privado

El relevamiento destacó que mientras la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, la tasa de empleo fue del 45,4 por ciento . (Imagen ilustrativa Infobae)

Por el crecimiento del comercio electrónico, el fortalecimiento de la cadena de suministro y la apertura de las importaciones -que habilitó el ingreso de las gigantes plataformas chinas como Shein y Temu-, la logística se consolidó como el sector con mayor generación de empleo formal en la Argentina durante 2025.

Según un informe de Ceta Capital Humano, el rubro de logística y correo concentró el 22% de las búsquedas laborales en el segundo semestre del año pasado.

Esta novedad coincide con un fuerte crecimiento de las importaciones a través del sistema de courier -puerta a puerta-. De acuerdo con cifras del Indec analizadas por Abeceb, el monto destinado a estas importaciones pasó de USD 239 millones en 2024 a USD 894 millones en 2025, lo que implicó un aumento absoluto de USD 655 millones.

En total, las importaciones registraron un incremento del 274% respecto al año pasado, justamente impulsadas por el crecimiento de las compras en las plataformas digitales chinas. Este alza se dio, además, en un contexto en el que las importaciones totales en la Argentina subieron un 25% respecto al año anterior.

Más allá de la logística, el relevamiento destacó que servicios ocupó el segundo lugar con el 17% de las búsquedas, seguido por producción alimenticia con el 13%. Otros sectores relevantes fueron frigoríficos (12%) y tecnología (10%), mientras que la agroindustria, minería, energía, salud, construcción y administración se ubicaron en posiciones secundarias.

La llegada de plataformas como Shein y Temu impulsaron la demanda laboral en el sector logístico REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El informe, basado en el monitoreo de avisos laborales, relevamientos propios y fuentes oficiales, mostró una recuperación del empleo formal, aunque destacó que todavía persisten algunos desafíos estructurales. La tasa de actividad alcanzó el 48,6%, la tasa de empleo fue del 45,4% y el desempleo cerró en 6,6%. A pesar de estos números, el relevamiento señaló que el 36,7% de los trabajadores sigue en la informalidad.

En términos salariales, el sector privado registró un salario promedio bruto de $1.798.332 en diciembre de 2025, con una variación interanual del 44,34 por ciento.

Los técnicos de mantenimiento percibieron entre $1.450.000 y $1.800.000, los operadores de autoelevador entre $1.100.000 y $1.350.000, los administrativos entre $1.000.000 y $1.400.000 y los operarios de depósito entre $820.000 y $990.000, de acuerdo con el relevamiento de Grupo Ceta.

Los perfiles más demandados en 2025

Entre los puestos más buscados del año pasado, se destacaron operarios de depósito y logística, pickers, preparadores de pedidos, personal de carga y descarga, así como técnicos de mantenimiento, operarios de producción, administrativos y ejecutivos de cuentas.

Según explicó Soledad Curbelo, coordinadora de Reclutamiento y Selección en Ceta Capital Humano, “el empleo crece donde hay operación real: movimiento de mercadería, producción y mantenimiento técnico. La logística, los frigoríficos y la industria alimenticia están traccionando fuerte y la tecnología aparece cada vez más integrada a procesos que antes no eran digitales”.

A nivel geográfico, Buenos Aires lideró la demanda de personal para logística, atención al cliente, administración y ventas farmacéuticas. En Córdoba se destacó la demanda en agroindustria, logística y servicios técnicos. Neuquén y Río Negro mostraron fuerte actividad en Oil & Gas y mantenimiento industrial, mientras que Santa Fe combinó búsquedas en minería, producción y logística.

Cuáles serán las posiciones más buscadas en 2026

Las proyecciones para 2026 anticipan una mayor demanda de perfiles técnicos, administrativos y operativos. De hecho, el relevamiento identificó cinco tendencias principales que centralizarán la demanda laboral este año. Entre ellas, automatización, empleos verdes, articulación entre empresas y centros educativos, digitalización en recursos humanos e inclusión femenina en sectores productivos.

“Para este año esperamos una demanda todavía más marcada de perfiles técnicos y administrativos, por eso el gran desafío sigue siendo la formación. Hay puestos disponibles que no siempre se logran cubrir por falta de capacitación específica. Es clave el trabajo conjunto entre empresas, instituciones educativas y programas de inclusión laboral para fortalecer el talento”, agregó Curbelo.

