Mercado laboral: la baja de la desocupación se sostuvo por un incremento del cuentapropismo y la informalidad

La tasa de desempleo cayó a 6,6% durante el tercer trimestre de 2025 como contrapartida del crecimiento del trabajo por cuenta propia y los empleos informales en ese segmento

La tasa de desocupación se redujo a 6,6% en el tercer trimestre de 2025.

La baja de la tasa de desocupación a 6,6%, afectando a más de 1,4 millones de personas en el tercer trimestre de 2025, fue motivo de celebración para el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) exhibe que la mejora del indicador se explica por el crecimiento de los cuentapropistas, con un aumento del trabajo informal como telón de fondo.

Respecto a la comparación con el año anterior, el empleo mostró un incremento mientras se redujo la participación de asalariados entre los ocupados, al pasar del 73,1% al 71,9%. Al mismo tiempo, creció la proporción de trabajadores por cuenta propia, que subió de 23,3% a 24,5%. En el conjunto total de ocupados, la tasa de informalidad avanzó de 42,6% a 43,3%.

Un análisis de la consultora Equilibra detalló que el nivel de ocupados creció 1,8% interanual y la cantidad de desocupados disminuyó 3,6%. “Como la Población Económicamente Activa (PEA) también creció 1,4% i.a., la tasa de desempleo descendió a 6,6% (-0,3 p.p. vs 3T-24). En un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% i.a. el empleo aumentó 1,8% i.a. pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad”, remarcó.

En tal sentido, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) exhibió que el empleo asalariado formal se mantuvo estable y dejó de caer tras cuatro trimestres consecutivos a la baja. “En el desagregado, el empleo asalariado privado formal trepó 3,7% i.a. y el público descendió 5,8% i.a. Vale destacar que según registros del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), el universo de asalariados registró en el 3T-25 una mínima caída interanual de 0,2% y 0,4% para asalariados privados y públicos formales, respectivamente”, sumaron desde Equilibra.

Sin embargo, la expansión de la ocupación se explica en gran parte por el incremento interanual de 8% del cuentapropismo. Al colocar la lupa sobre cómo evolucionó este segmento, los no asalariados informales escalaron 12,1% mientras que los cuentapropistas formales solo avanzaron 1,2% en el año.

A la vez, la cantidad de asalariados sin registro no mostró variaciones significativas en relación al tercer trimestre de 2023 y 2024, lo que dejó la tasa de informalidad en asalariados en 36,7%. En el caso del total de ocupados, la informalidad ascendió a 43,3%, lo que representa un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2024.

Siguiendo esa línea argumental, un informe de LCG subrayó que la proporción de trabajadores no asalariados entre los ocupados continuó en aumento, llegando al 28,1% del total, lo que significa 1,2 puntos porcentuales más en comparación con el año anterior. Bajo la perspectiva de la consultora, esta dinámica se vincula con la expansión del monotributo, favorecido por los cambios introducidos en el paquete fiscal. Además, el avance de plataformas de empleo que facilitan opciones laborales sin requerimientos elevados de capital humano o físico contribuye de manera significativa a este crecimiento.

“Después de un primer semestre donde la tasa de desocupación fue protagonista, el ajuste del mercado de trabajo vuelve a ser vía calidad (cambiando empleo asalariado por cuentapropista) y vía precio (baja de salarios), tal como sucedió en 2024. El Gobierno intentará revertir este efecto a través de la reforma laboral enviada al Congreso, pero tenemos dudas sobre el efecto entre mayor cantidad o mayor calidad del empleo. Para adelante el panorama no luce auspicioso considerando que el empleo formal cae de manera sostenida desde junio, el crecimiento de la actividad continúa siendo débil y muy dispar entre sectores”, proyectaron.

Creció el cuentapropismo durante el
Creció el cuentapropismo durante el tercer trimestre de 2025. (EFE)

Por su parte, el director de Desarrollo Productivo Sostenible de Fundar, Daniel Schteingart, sumó al análisis que “la baja del desempleo se produjo por suba de las personas ocupadas, no porque dejaron de buscar trabajo; la tasa de empleo (ocupados cada 100 habitantes) pasó del 45% al 45,4% (Era 45,5% en 2023)”.

“Todo se explica por la informalidad, que subió del 42,6% al 43,3%. El dato es consistente con la destrucción de empleo en blanco en las empresas que informa mensualmente la Secretaría de Trabajo. No existe este dato para 2023 porque se empezó a medir a fines de ese año”, sumó el sociólogo.

Para el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Luis Campos, a lo largo del tercer trimestre del año tuvo lugar "un fuerte crecimiento de la ocupación informal, principalmente por cuenta propia". “En el último año el Indec dio cuenta de un aumento de 238.000 ocupados. Casi el 85% fueron trabajadores informales (201.000)”, describió.

A su juicio, el empleo por cuenta propia -y dentro de esta categoría quienes no realizan aportes mensuales- “sigue siendo la categoría ocupacional más dinámica” ya que “en el último año pasó del 23,3% al 24,5% del total, el valor más alto de la historia reciente”. “Todo indica que no vamos camino a ver tasas de desocupación muy elevadas. El mercado ajusta por calidad, no por cantidad”, concluyó el especialista.

