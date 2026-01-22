Economía

Caída de consumo en supermercados y mayoristas: las ventas volvieron a contraerse en noviembre

Con excepción de algunos pocos artículos, la mayoría de los productos arrojaron valores negativos para las grandes cadenas

Los productos de almacén crecieron
Los productos de almacén crecieron 21% en términos de facturación en noviembre, en un período en el que la inflación fue de 31,4%

El cierre del 2025 exhibió algunos panoramas complejos para la economía argentina. A variables claves que han mostrado retrocesos, como el EMAE y la producción industrial, se suma ahora otro indicador con números en rojo: la encuesta de supermercados. De acuerdo al informe que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las ventas de las grandes cadenas que operan en el país sufrieron una retracción del 2,8% en noviembre, en comparación con igual mes del 2024.

El resultado es igualmente negativo cuando se mide la comparación mensual desestacionalizada con el mes de octubre (-3,8%). El único valor positivo que puede celebrar el Gobierno, es el que hace referencia a las ventas acumuladas en el período enero-noviembre. De acuerdo con el informe oficial, en ese período los supermercados facturaron un 2,2% más que en 2024, siempre haciendo referencia a las variaciones reales (descontando el efecto de la inflación).

Ahora bien, cuando se pone el foco puntualmente en noviembre, se encuentra una situación que está muy lejos de ser la ideal. De acuerdo con el Indec, los establecimientos de todo el país facturaron en forma conjunta $2,21 billones en el pasado mes de noviembre, un valor que dejó como resultado un crecimiento nominal interanual del 21,2%, pero una baja real del 2,8 por ciento.

Los productos más y menos vendidos

El organismo estadístico muestra en sus informes el desagregado de facturación de los supermercados, lo que permite conocer qué tipo de productos son los que condicionaron la baja en el último mes y cuáles, por el contrario, traccionaron al alza.

Los carros de compras se
Los carros de compras se siguen llenando menos que en los años anteriores

Antes de ir a los números, es importante aclarar que la evolución de la facturación por rubro está representada en “valores nominales”, por lo que no está calculado el efecto de la inflación. De todas formas, se puede tener una idea cercana de la variación real de cada caso, haciendo una simple comparación entre lo que facturaron las empresas y la evolución del IPC (la inflación interanual de noviembre fue de 31,4%).

En esta oportunidad solo dos rubros registraron crecimiento interanual nominal superior a la inflación. Se trata de los “alimentos preparados y rotisería” (34,7% de crecimiento) y las “carnes”, con un alza del 48,3 por ciento.

El resto de los grupos de artículos analizados tuvieron variaciones claramente por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El caso más llamativo es el de las bebidas, que con una facturación de $263.148 millones, registró una variación interanual nominal de sólo 9,3%. Fueron bajos también los aumentos de los “artículos de limpieza y perfumería” (13,5%) y los de los productos de almacén, que tuvieron una variación del 21%.

Las ventas también cayeron en
Las ventas también cayeron en los autoservicios mayoristas.

Mismo escenario para los mayoristas

En paralelo a la encuesta de supermercados, el Indec publica mensualmente un informe que pone el foco específicamente el los autoservicios mayoristas. En esta ocasión, los números demuestran una fuerte caída del 8,3% en las ventas de los negocios de ese sector, en comparación con igual mes del año anterior. Además, en el acumulado del período enero-noviembre, las ventas cayeron 7,7% en relación al 2024.

La única buena noticia para los mayoristas, es que sus ventas mejoraron en comparación a octubre (1,3% de crecimiento). Fuera de eso, hay muy pocos puntos altos para destacar.

En el análisis por grupo de artículos, se encuentra sólo uno con aumento de la facturación superior al IPC del período. La excepción es del rubro de “carnes”, con un alza del 46,1%. El resto de los artículos estuvieron muy por debajo del IPC (31,4%) y algunos incluso retrocedieron en términos nominales. La baja más marcada fue la de los “electrónicos y artículos para el hogar”, que en noviembre de 2025 facturaron 11,4% menos que en igual mes de 2024. La otra caída fue de los productos de panadería, con una retracción del 2,1%.

Luego aparecen en la lista otros rubros que estuvieron muy lejos de la inflación, pero al menos crecieron en términos nominales de un año a otro. Sirven de ejemplo los lácteos (8,2%), la “verdulería y frutería” (9,3%) y las bebidas (10,2%).

