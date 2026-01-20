Mercados convulsionados: sube el oro y cae el Bitcoin en un día negativo para las bolsas

El Bitcoin llegó a superar los USD 120.000 en octubre último.

La incertidumbre financiera internacional vuelve a empinar a la cotización del oro a nuevos máximos históricos, mientras que eiene en el Bitcoin un activo muy vulnerable. La mayor de las criptomonedas cede 3% este martes, por debajo de los USD 90.000, en un marco de caída de los índices de los principales mercados brursátiles y una creciente aversión al riesgo inversor, luego de los recientes máximos históricos.

La adopción del Bitcoin avanzó mucho en los últimos años, en base a un escenario regulatorio más proclive para las monedas virtuales, pero no por ello dejó de ser una apuesta sumamente volátil y de fundamentos difíciles de establecer para el mercado. Por este motivo, sufre de una inestabilidad de precios mayor que las acciones y los bonos.

Los índices de Wall Street caen en un importante rango de 1,3% a 1,8%, a la vez que el oro, el activo de refugio y cobertura por definición histórica, escala 3,8%, a USD 4.770 la onza, un récord nominal.

El Bitcoin cae un 3% en un día negativo para las bolsas.

Las acciones estadounidenses registraron fuertes pérdidas el martes temprano después de que el presidente de los EEUU Donald Trump reavivó las tensiones de la guerra comercial con Europa por Groenlandia, mientras que una venta masiva de bonos globales liderada por Japón resonó en los mercados.

Los mercados caen debido a que los inversores huyeron de apuestas más riesgosas tras una semana perdedora para las acciones de Wall Street. Los inversores se enfrentan a un difícil retorno a las operaciones, ya que el riesgo de una guerra comercial total entre Estados Unidos y la Unión Europea genera nerviosismo justo cuando comienza la temporada de resultados corporativos.

Durante el fin de semana, Trump declaró que ocho países de la OTAN se enfrentarían a aranceles de importación adicionales del 10% a menos que Estados Unidos llegara a un acuerdo para la compra del territorio danés. El lunes, redobló sus esfuerzos por obtener Groenlandia, incluso mientras la UE negociaba aranceles de represalia por 108.000 millones de dólares. También podría desplegar un “instrumento anticoerción” con una posible pérdida de unos 8 billones de dólares para los activos estadounidenses.

El lunes, Trump amenazó con imponer un arancel del 200% a las importaciones de vinos franceses después de que su líder, Emmanuel Macron, rechazara la invitación del presidente estadounidense a unirse a su “Junta de la Paz”.

Evolución de la cotización del oro en enero.

La respuesta de la UE a estas amenazas será “implacable, unida y proporcional”, advirtió el martes la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo que mantuvo la tensión alta. Mientras tanto, el primer ministro de Groenlandia instó a la población a prepararse para una posible invasión.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron sus máximos en cuatro meses, ya que la venta masiva de bonos japoneses aumentó la presión sobre la deuda estadounidense. En otros activos, el dólar (DXY) cayó a un mínimo de dos semanas ante el regreso de la tendencia “Vender América”, y los inversores en busca de refugio impulsaron el oro y la plata a nuevos máximos históricos. Nvidia y Broadcom provocaron la caída de las acciones de las grandes tecnológicas, ya que los inversores abandonaron las acciones vinculadas a la Inteligencia Artifical, lo que pone de relieve la preocupación persistente por una burbuja bursátil.

La atención se centra ahora en el Foro Económico Mundial de Davos, donde, según se informa, Trump se reunirá con otros países para tratar la crisis de Groenlandia. Está previsto que pronuncie su discurso clave el miércoles.

El Bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera mundial; esta divisa digital tenía como base un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin usa la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

A pesar del avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) aún se muestran escépticos sobre los beneficios de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.