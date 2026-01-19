Las cuatro claves financieras que definirán el mercado este año

Tras el repunte post electoral, acciones y bonos están atrapadas en un estadio de lateralización (Foto: Reuters)

El 2026 ya está en marcha y las expectativas de los agentes bursátiles permanecen positivas, aunque dependen de la aparición de fundamentos para dejar atrás la estabilidad actual de las cotizaciones de los activos líquidos.

El respaldo político que recibió la administración Javier Milei en las elecciones legislativas fue suficiente para apuntalar a las acciones y los bonos soberanos sobre el cierre del año pasado.

Actualmente, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio porteña se mantiene en un piso de 3.000.000 de puntos en pesos y 2.000 puntos medido por el dólar “contado con liquidación”. Sin embargo, estos números también marcan un techo virtual que el mercado no logra superar.

El Gobierno se enfrenta al desafío de conseguir en el Congreso la aprobación de proyectos que considera centrales en la gestión, como las reformas impositiva y laboral, además de defender el equilibrio fiscal que mantuvo sin fisuras en los últimos dos años.

En lo financiero, existe cuatro “hitos” que el mercado identifica como determinantes para reactivar la inversión.

1) Baja del índice de riesgo país

Las necesidades financieras del Gobierno persisten como un condicionante poderoso para destrabar la baja del índice de riesgo país, todavía cercano a 600 puntos básicos.

Este indicador de JP Morgan, que mide la sobretasa que paga Argentina respecto de los bonos de referencia del Tesoro de los EEUU, se redujo en más de 1.300 pb desde que asumió Milei, pasó de 1.909 pb el 7 de diciembre de 2023 a los niveles actuales. Sin embargo, para que el Tesoro coloque nueva deuda externa, se necesita un índice de riesgo país en torno a 400 pb, objetivo que debería alcanzarse este año.

Con ese nivel, el Tesoro podría emitir deuda a una tasa del 8% anual en dólares, elevada pero aún sustentable, para regresar a un círculo virtuoso que garantice el pago de vencimientos sin presión fiscal ni volatilidad para el dólar.

Esto contribuirá a una suba del precio de los bonos públicos y la consiguiente reducción de las tasas de retorno y del propio índice de riesgo país, para converger a cerca de 200 puntos básicos que presentan varios países de la región.

“En cuanto al índice de riesgo país, será clave observar si, tras el pago de la deuda y la continuidad del proceso de acumulación de reservas, se consolida una compresión que permita volver al mercado internacional de manera más contundente”, puntualizó Invecq Consultora Económica.

Invecq considera que "será necesario que el spread logre perforar y sostenerse por debajo de al menos los 450 puntos básicos" (Foto: Reuters)

“Para ello, será necesario que el spread logre perforar y sostenerse por debajo de al menos los 450 puntos, acompañado tanto por avances en las reformas locales pendientes como por un contexto internacional favorable, un factor determinante para Argentina”, añadió Invecq.

“La política económica enfrenta objetivos exigentes en simultáneo: refinanciar vencimientos de deuda, acumular reservas y sostener la actividad, todo sin recurrir a subas fuertes de tasas”, destacó un reporte del Ieral de Fundación Mediterránea.

El inicio de un nuevo esquema de acumulación de reservas creemos que es el camino correcto para continuar en un sendero de compresión del riesgo país (Delphos)

“El desempeño de estos primeros meses condiciona el margen de maniobra para el resto del año”, agregó el informe de la entidad.

2) Recuperación de reservas en el BCRA

El Banco Central necesita recuperar su stock de divisas propias para disipar expectativas de devaluación y contar con “poder de fuego” para intervenir en el mercado de cambios.

El ente monetario tomó nota de ello después de la tensión sufrida en septiembre y octubre de 2025, cuando una incesante demanda privada llevó al dólar oficial al techo de las bandas cambiarias y obligó a una excepcional intervención del Tesoro de EEUU para contener la volatilidad.

El BCRA emprendió desde el inicio de 2026 un paulatino proceso de compra de dólares, con un promedio diario de USD 40 millones, que se prevé se intensificará a partir de abril con el inicio del período de mayor liquidación de exportaciones del agro.

El objetivo es alcanzar el 5% de la oferta diaria en el Mercado Libre de Cambios.

“El inicio de un nuevo esquema de acumulación de reservas basado en una intervención coordinada entre BCRA y Tesoro, a pesar de generar tensiones de corto plazo en el nivel de tasas, creemos que es el camino correcto para continuar en un sendero de compresión del riesgo país”, evaluó la consultora Delphos Investment.

La política económica enfrenta objetivos exigentes en simultáneo: refinanciar vencimientos de deuda, acumular reservas y sostener la actividad económica (Ieral)

3) Desinflación y tipo de cambio

La evolución de estas variables están hoy estrechamente relacionadas, ya que el régimen de bandas cambiarias se ajusta desde enero en base al último dato de IPC del Indec, que en los hechos implica un rezago de dos meses.

Por el lado de los precios de bienes y servicios, romper el piso del 2% mensual aparece como una barrera crucial en la óptica de los traders. El REM (Relevamiento de expectativas de Mercado) del BCRA aún prevé una inflación próxima a 20% para todo el año, mientras que el Presupuesto nacional fijó un supuesto de 10,1% entre extremos, considerado de difícil cumplimiento.

Respecto al tipo de cambio, la continuidad de las bandas cambiarias lleva implícita una expectativa de devaluación atada a esta variable, más allá de movimientos estacionales, que tienden a deprimir la cotización del dólar en el segundo trimestre y privilegiar la demanda sobre la oferta en el tramo final del año.

Las expectativas inflacionarias siguen tensionadas, ya que el mercado proyecta una inflación del 20,1% para 2026, duplicando ampliamente la meta oficial del 10,1% fijada en el Presupuesto Nacional”, estimó CMA (Capital Markets Argentina).

“Las compras del Central se dan en un contexto de relativa estabilidad cambiaria, con un dólar que se mantiene dentro de los márgenes previstos por el nuevo esquema. Desde este año, las bandas cambiarias se actualizan en función del último dato de inflación informado por el Indec, lo que redefine los límites de intervención oficial. En ese marco, el BCRA activó un mecanismo sistemático de compra de divisas con el objetivo de recomponer el stock de reservas en moneda extranjera. De acuerdo con proyecciones oficiales, a lo largo de 2026 las adquisiciones podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del grado de remonetización que logre la economía”, definió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

En el plano de las dudas aparece la dificultad en obtener apoyo político para las reformas que no comprometan el equilibrio fiscal (Bour)

4) Crecimiento económico

La expansión de la actividad económica es una gran deuda de los distintos gobiernos a partir de 2012. Para que suban las acciones se necesita del crecimiento, que a su vez fortalezca los balances corporativos.

Para los títulos públicos, la mejora de la economía real facilita el incremento de la recaudación tributaria, incluso bajo objetivos estrictos de superávit oficial.

“Mirando hacia adelante, las expectativas sobre el escenario futuro se contaminan con la experiencia previa de los primeros dos años de gestión, tanto en sus aspectos positivos como en los que siembran dudas”, dijo Juan Luis Bour, economista Jefe y director de fundación FIEL.

“En lo positivo, la decisión firme de mantener el equilibrio presupuestario global del gobierno federal es un activo que complementa el objetivo de no emisión monetaria si no es para respaldar el crecimiento de la demanda de dinero” y “en el plano de las dudas aparece la dificultad en obtener apoyo político para las reformas que no comprometan el equilibrio fiscal ni el espalertóíritu mismo de las reformas”, agregó Bour.

Respecto del índice riesgo país, será clave observar si se consolida una compresión que permita volver al mercado internacional (Invecq)

“A futuro, los principales riesgos potenciales para el conjunto de entidades financieras están dados por la posibilidad de un empeoramiento del contexto externo, dado que distintos factores (como por ejemplo, elementos que impliquen un cambio repentino en las expectativas de crecimiento o en el apetito por riesgo de los inversores) pueden eventualmente combinarse con la presencia de diversas vulnerabilidades”, el BCRA en un informe.

El mercado financiero enfrenta un 2026 decisivo, condicionado por la evolución de estos cuatro factores centrales y la capacidad del Gobierno para implementar las reformas necesarias.